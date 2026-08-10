ההכנסות ממסים עלו, והגירעון בחודש יולי ירד ל-3.3%

הגרעון שוב הפתיע לטובה בזכות הכנסות הממשלה ממסים ועמד ב-12 החודשים האחרונים ועד לחודש יולי על 3.3% תוצר, זאת ביחס ליעד הגרעון בסוף השנה של 4.9% תוצר, כך מפרסמת החשבת הכללית באוצר מיכל עבאדי בויאנג'ו.

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הגרעון החודשי ביולי עמד על 4.8 מיליארד שקל וב-12 החודשים האחרונים על 72.9 מיליארד. זאת כאשר באותו החודש נרשמו הכנסות של 55 מיליארד והכנסות המדינה מתחילת השנה עומדות כבר על 328 מיליארד, 11% יותר מבתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, ההוצאות בחודש זה עמדו על כמעט 60 מיליארד שקלים ומתחילת השנה על 373 מיליארד - גידול של 3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ואולם, מוקדם מדי להכריע האם תהיה הפתעה חיובית בסוף השנה ביחס ליעד הגרעון זאת משום שתחילת השנה אופיינה בתקציב המשכי שבו הוצאות הממשלה היו נמוכות, ההערכה היא שיגדלו בהתמדה עד לסוף השנה. נכון לסוף החודש שעבר ההוצאות הממשלתיות עומדות על ביצוע של 53% ביחס לתכנון. בנוסף, המשרדים האזרחיים נמצאים בתת ביצוע ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (-1.3%) בעוד שמערכת הביטחון מוציאה הרבה יותר (+12.6%).

לפי תקציב המדינה, משרדי הממשלה אמורים היו להוציא 7.2% יותר ביחס לשנה שעברה, אך ההוצאה עומדת על 2.9% בלבד. מתבלטים בנושא זה המשרדים הביטחוניים שהגדילו את הוצאתם ב-12.6% כאמור.

באגף הכלכלן הראשי הסבירו כי "במונחים ריאליים, עלו הכנסות המדינה ממסים בחודש יולי 2026 ב-12% לעומת יולי 2025. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-14% לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים עלתה ב-9% והגביה מאגרות עלתה ב-20%. העלייה בהכנסות ממסים ישירים מוסברת בעיקר ע"י גידול בהכנסות מניכויים משכר ובהכנסות ממס הכנסה על עצמאים. העלייה בהכנסות ממסים עקיפים נובעת בחלקה הגדול מגידול משמעותי בצריכה בחודשים מאי - יוני 2026 לעומת מאי - יוני 2025 ומתשלום מע"מ בגין עסקה בסכום גבוה".