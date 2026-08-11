דיווחים שוטפים

11:14 - אחרי שנכשל במערכה עם ישראל: המקורב לחמינאי מונה לתפקיד בכיר

מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי הודיע על מינויו של חוסין טא'אב לתפקיד מפקד הסיג' החדש. טא'אב כבר כיהן כמפקד הבסיג' וגם כמפקד ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, אך סיים את התפקיד על רקע מפלות קשות מול ישראל. לכתבה המלאה

11:09 - דיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי: טיל חות'י שוגר לעבר ספינה מסחרית בבאב אל-מנדב, וכתוצאה מכך נהרגו שלושה אנשי צוות הספינה - בהם פקיסטנים ואינדונזי

11:02 - משרד הבריאות הלבנוני: שני פצועים בתקיפת הכטב"ם בנבטיה

10:35 - עימות בין צה"ל למשטרה: שלושה ישראלים חצו לסוריה - גורמים במשטרה: "לא הועברו אלינו עצורים, הדיווח תמוה"

בצה"ל טענו כי שלושה אזרחים חצו את הגבול בחרמון לסוריה והועברו לטיפול משטרתי תוך קריאה "למיצוי הדין", אך במשטרה מביעים תדהמה: "לא ידוע לנו על כל אירוע. הקריאה למיצוי הדין תמוהה". לכתבה המלאה

10:32 - סוריה: משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תבקר במדינה כדי להכריז על "התקדמות משמעותית"

10:30 - גדוד המילואים הראשון של חטיבת החשמונאים השלים תרגיל גדודי - ויחל בקרוב בפעילות מבצעית

10:17 - דיווחים בלבנון: רכב הותקף בידי כטב"ם של צה"ל בנבטיה

06:33 - בתימן מדווחים כי החות'ים תקפו הלילה שוב כוחות של צבא תימן במחוזות מארב ותעז, כולל בעיר הנמל מוח'א

06:14 - צה"ל: הלילה שלושה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל השיב אותם לישראל, והם עוכבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

מהצבא נמסר: "צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, מדובר במקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות. גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין כדי למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו".

05:53 - באיראן מדווחים כי אסמעאיל קאאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, הגיע לביקור בבגדאד ונפגש עם בכירי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק

05:23 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חולץ בחודש שעבר מטורקיה במבצע הונאה מודיעיני יוצא דופן - שבמהלכו שימש המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1" כפיתיון בלבד. דיווח שפורסם ב"וושינגטון פוסט" חושף כי המהלך הדרמטי יצא לפועל בעקבות איום חיסול ממוקד ומיידי מצד איראן

02:49 - לאחר החשיפה ב-N12 ולפיה ארה"ב הגיעה להבנות עם ישראל, סוריה וסבא"א על נטרול אתר גרעין חשאי, בסוריה מדגישים: "אנו ממשיכים לשתף פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא"א, ארה"ב והמדינות הידידותיות כדי להתמודד עם מורשת המשטר הקודם"

בהודעת הרשות לאנרגיה אטומית של סוריה אף הודיעו כי בימים הקרובים תארח דמשק משלחת מטעם סבא"א, וכי במסגרת הביקור תצא "הודעה משותפת על ההתקדמות המשמעותית שרושמת סוריה בתחום הזה".

23:06 - ארה"ב הגיעה להבנות עם ישראל, סוריה וסבא"א על נטרול אתר גרעין חשאי

ישראל איימה כי תפציץ את המתקן אם החומר הגרעיני לא יסולק. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תתחיל בקרוב בהוצאת החומר מהמדינה. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12