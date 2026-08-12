קוקה-קולה בסך הכול שינתה גופן, אז למה הצרכנים מרגישים מאוימים?

הכותב הוא יזם ואסטרטג מיתוג מבוסס פסיכולוגיה התנהגותית. הטור יתפרסם אחת לשבועיים ויעסוק בפסיכולוגיה צרכנית ומיתוג רגשי

קוקה-קולה החליפה פונט, והרשת הגיבה באינסוף memes על סיגריות מרלבורו. הנתונים דווקא מראים שהעיצוב החדש אסתטי לחלוטין, אז מאיפה נבעה ההתנגדות? הנדסה לאחור של "בעלות רגשית" ו"זיהוי תבניות" חושפת למה אפילו שינוי ויזואלי קטן בלוגו נחווה אצל הלקוח כאיום קיומי.

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מהלכי מיתוג מחדש מתחילים לרוב בחדרי ישיבות סטריליים, כיעדים רציונליים לחלוטין באקסל של סמנכ"ל השיווק. קוקה-קולה, תאגיד שחי על מורשת, החליט לרענן את הזהות הוויזואלית הגלובלית שלו. ב-20 ביולי 2026 החברה החלה להטמיע גופן משני חדש ("Better With") שעוצב בשיתוף סוכנות העיצוב JKR. המהלך יושם באופן גורף על אריזות וחומרים שיווקיים ברחבי העולם, וצפוי להתרחב לצפון אמריקה ב-2027.

מבחינה עסקית, מדובר בהחלטה שגרתית של עדכון נראות. תאגידים נדרשים להתאים את עצמם לרוח התקופה. אך כשההיגיון התאגידי פגש את המערכת הביולוגית של הצרכן, התוצאה הייתה קצר מערכות מיידי. בתוך ימים ספורים, הרשת הוצפה בהשוואות של הגופן החדש לזה של מותג הטבק מרלבורו.

סקר של חברת Pollfish שנערך בסוף יולי הציג נתונים חותכים: כאשר צרכנים נחשפו לגופן החדש במנותק מנכסי המותג האחרים, 35% שייכו אותו מיד למרלבורו, ורק 11% זיהו אותו כקוקה-קולה. 87% מהנשאלים כלל לא היו מודעים לכך שהמותג מעדכן את הזהות הוויזואלית שלו - הם פשוט הגיבו באופן אינסטינקטיבי.

אך הנתון המהותי ביותר באותו סקר חושף את הדיסוננס במלואו: 74% מהנשאלים דיווחו שהעיצוב החדש מושך ויזואלית. כלומר, העיצוב עובד. האסתטיקה מדויקת. ובכל זאת הצרכנים מתנגדים, לועגים ודוחים את המהלך. הפער הזה בדיוק הוא המרחב שבו חברות ענק מאבדות הון.

מוקש תבניתי

התשובה להתנגדות הצרכנית אינה טמונה בפלטת הצבעים או בעובי האות, אלא בשני מנגנונים נוירולוגיים קשיחים שמנהלים את קבלת ההחלטות שלנו.

המנגנון הראשון הוא אוטומציה של "זיהוי תבניות". המוח האנושי הוא מכונה שנועדה לחסוך אנרגיה. כדי לא לעבד כל פיסת מידע מחדש, הוא מסתמך על קיצורי דרך ויזואליים. כאשר מחברים פונט סריפי (עם "עוקצים" בקצוות האותיות) ספציפי יחד עם צבע אדום בוהק, המוח שולף אוטומטית את הקטגוריה המקודדת הקרובה ביותר. במשך עשרות שנים הקוד הוויזואלי הזה היה שייך בלעדית לתעשיית הטבק, ולמרלבורו בפרט.

קוקה-קולה, בניסיונה לרענן את השפה, דרכה בטעות על מוקש תבניתי. המוח של הצרכן צפה בבקבוק קולה, אבל קיבל איתות נוירולוגי של ניקוטין. התוצאה היא דיסוננס קוגניטיבי - חוסר התאמה צורם בין הציפייה לקלט. וכשהמוח חווה דיסוננס, תגובת הנגד היא לעיתים קרובות שימוש בהומור ולעג (הממים ברשת) כאמצעי הגנה.

המנגנון השני, והקריטי יותר, הוא "בעלות רגשית". חברות מחזיקות בסימן המסחר ובזכויות היוצרים. הצרכנים, מבחינה פסיכולוגית, מחזיקים במותג עצמו.

החיבור של צרכנים למותגי-על אינו מבוסס על ניתוח רציונלי של תועלת. הצבע האדום, הגופן המסולסל המקורי, צללית הבקבוק ההיסטורית - כל אלה אינם אלמנטים גרפיים הנתונים לפרשנות. עבור מערכת ההפעלה של הצרכן אלו עוגנים פסיכולוגיים עמוקים. המוח מקודד אותם כתבניות קבועות של יציבות, ביטחון וזיכרונות. הם מייצגים ודאות בתוך מציאות כאוטית.

החוזה הרגשי

בטור הקודם ניתחנו את "החיכוך המכוון" - האסטרטגיה של מותגי יוקרה כדוגמת רולקס לייצר מחסור כדי לעורר רעב ותשוקה. במקרה הנוכחי, קוקה-קולה ביצעה את הפעולה ההפוכה וההרסנית: היא ייצרה חיכוך מיותר בתוך אזור הנוחות המוחלט של הלקוח.

הנהלות בכירות נוטות לשכוח את השיעור הזה. זה בדיוק אותו מנגנון שהכשיל את השקת ה-New Coke בשנות ה-80, כשהחברה שיפרה במבחני טעימה עיוורים את המוצר עצמו, אבל גילתה שהצרכנים לא קונים משקה מתוק, אלא זיכרון וזהות. המהלך הנוכחי הוא גרסה טיפוגרפית של אותה טעות היסטורית: שדרוג המפרט, תוך התעלמות מהחוזה הרגשי.

ההתנגדות לגופן החדש אינה קשורה לאיכות עבודת העיצוב. היא קשורה לכישלון בהבנת המכניקה הרגשית של הצרכן. החלטות על רענון זהות של מותג אינן החלטות של מחלקת העיצוב, אלא החלטות אסטרטגיות הנוגעות לתשתית הפסיכולוגית העמוקה של החברה.

כאשר הדירקטוריון בוחן שינוי ויזואלי, שאלת המפתח אינה נוגעת לרלוונטיות עיצובית או למשיכה אסתטית. הנתונים מוכיחים שאסתטיקה אינה מגנה מפני זעם צרכני. השאלה היחידה שצריכה להישאל היא: "האם השינוי הזה קורע את קוד המקור, ומפר את החוזה הרגשי הקיים מול הלקוח?".

חברה שמשנה את העוגנים הוויזואליים שלה מבלי לנתח את המנגנון הנוירולוגי של הצרכן, לא מרעננת את המותג. היא פשוט משבשת לו את מערכת ההפעלה באופן מסוכן.