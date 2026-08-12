מאוטובוסים חינם ועד "מס עשירים": האג'נדה של ממדאני מתרסקת

שבעה חודשים לאחר שנבחר לראשות העיר ניו יורק, נראה שהחזון הכלכלי של זוהרן ממדאני עבור עירו רחוק מלהתממש ונכשל בזה אחר זה. המפלה האחרונה התרחשה השבוע כשמס "Pied-à-Terre", המכוון לבעלי דירות, שאינם משמשים כבית המגורים העיקרי שלהם, נבלם על ידי בית המשפט.

המס מכוון לבעלי דירות בבניינים בניו יורק בשווי כולל של מיליון דולר ויותר או חמישה מיליון דולר לבתי קרקע, שמשמשים עבור אותם בעלים של דירה שנייה. המס החדש, בשיעור של עד 6.5 אחוזים, נחתם בחודש מאי על ידי מושלת ניו יורק קאת'י הוקול, אך שופט בית המשפט בסטטן איילנד, וויין אוצי חסם באופן זמני את אכיפת המס ואסר על העירייה לנקוט צעדים נוספים.

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האג'נדה של ממדאני הממוקדת בבעלי הכנסה גבוהה ונכסי יוקרה מעוררת עימות פוליטי חריף עם אנשים בעלי השפעה. עם תחילת כהונתו בחודש ינואר, ממדאני לא הצליח להשיג את הרוב הדרוש כדי לבטל את הווטו של ראש העיר הקודם אריק אדמס בנוגע להצעת חוק דיור בר-השגה קהילתי. החוק היה מעניק לארגונים ללא מטרות רוווח וליזמים חברתיים זכות ראשונים לרכישת בנייני דירות במצוקה כלכלית ולשמור על מחירי שכירות נמוכים.

ממדאני לא התעסק רק בנדל"ן. הוא הבטיח ליישם נסיעה בחינם באוטובוסים ברחבי ניו יורק. עם זאת, בריאיון ל"פוליטיקו" בחודש אפריל נאלץ ממדאני להודות כי המהלך לא ייצא לפועל בשנת 2026 בשל אילוצים תקציביים.

ממדאני גם הבטיח להקים סופרמרקטים בבעלות וניהול עירוני כדי להוזיל את עלויות המזון. למרות ההבטחה, עד לרגע זה לא נפתחה ולו חנות אחת. אחת מיוזמות הדגל הייתה העלאת מס ההכנסה לעשירים למי שמרוויח יותר ממיליון דולר, אך גם היוזמה הזו נבלמה. בסופו של יום, הרפורמות לא יצאו לפועל בשל גירעון תקציבי כבד של העירייה.

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ביצוע עקום

בחזרה לחוק מס דירה שנייה. ברשת CNN דווח כי בעלי הבתים שהגישו תביעה לבית המשפט טענו שהעירייה הגדירה בטעות את בית מגוריהם היחידי כחייב במס. משמע, התובעים לא תקפו את חוקיות המס עצמו, אלא את האופן הפגום והמבלבל שבו העירייה פועלת - פרסום רשימה פומבית של יותר מ־900,000 נכסים ושליחת 17,000 מכתבי אזהרה לתושבים שלא בצדק.

בשל כך, השופט קבע כי המכתבים גרמו לנזק ואסר על כל פעולה לאכיפת החוק עד להליכים נוספים. דיון נוסף בנושא נקבע ל־31 באוגוסט. בתגובה, העירייה מתכננת לערער על הצו באופן מיידי ותבקש צו אכיפה כדי להמשיך את יישום המס.

מי שהגיש את התביעה הוא עורך הדין רנדי מסטרו, סגן ראש עיר לשעבר. בחודש שעבר הגיש מסטרו תלונה נפרדת של קבוצת בעלי בניינים בניו יורק, שתבעו לביטול הקפאת שכר הדירה שאושרה ביוני. טענתם הייתה שממדאני השפיע באופן בלתי הולם על הצבעות והתעלם מראיות לעליית עלויות התפעול עבור בעלי בניינים.

ממדאני תקף את מסטרו ואמר: "יש מעט דברים בטוחים יותר בניו יורק מאשר מוות: מסים ורנדי מסטרו, שמגיש תביעה נגד הממשל הזה". לפי ממדאני, מטרת המס היא לגבות תשלום מתושבי חוץ ומבעלי דירה שנייה כדי לממן תשתיות, בתי ספר ושירותים עירוניים לרווחת תושבי העיר.

הסכסוך שעלה ביוקר

לפי כתבה בניו יורק טיימס, ממדאני פרסם בעבר סרטון ברשתות החברתיות מחוץ לדירתו היוקרתית של המיליארדר ובעלי קרן הגידור Citadel קן גריפין (בשווי 238 מיליון דולר), כדי לקדם הצעת חוק למיסוי בתי יוקרה משניים. הסרטון הפך לוויראלי וזכה ליותר מ־52 מיליון צפיות.

גריפין תקף את ממדאני בחזרה ואמר שירחיב את עסקיו במיאמי על חשבון השקעות במנהטן. בכירי החברה של גריפין אף רמזו כי פרויקט חידוש ופיתוח בשווי שישה מיליארד דולר בשדרה החמישית, שהיה צפוי ליצור 6,000 משרות בנייה ו־15 אלף משרות קבועות, עשוי להתבטל.

ממדאני ניסה גם לקיים פגישות פיוס עם אנשים כמו מנכ"ל JPMorgan Chase, ג'יימי דיימון ומנכ"ל גולדמן זאקס, דייוויד סולומון. עם זאת, ראש העיר ניו יורק הבהיר כי אינו מתחרט על מהלכיו והדגיש כי איזון תקציב העירייה דורש מהעשירים ביותר ומהתאגידים הרווחיים ביותר לשלם מעט יותר.

"אני לא חושב שצריכים להיות לנו מיליארדרים", אמר ממדאני בשנה שעברה בריאיון לרשת החדשות האמריקאית NBC. "אני מצפה לעבוד עם כולם, כולל עם מיליארדרים, כדי ליצור עיר הוגנת יותר עבור כולם".

הגירעון הכבד הכריע

בעבר נשאל ממדאני על מהלכים אחרים כמו העלאת מסים על תאגידים ועל תושבים עשירים, הצעה שנדחתה בעבר על ידי המושלת הוקול. בראיון לכלי תקשורת מקומי בניו יורק של רשת FOX, ממדאני התחמק שוב ושוב משאלות לגבי הקמפיין או האם דן בכך עם המושלת.

במקום זאת, הוא בחר להבליט את שיתוף הפעולה עמה, שהוביל לפתיחת 2,000 מקומות ללא עלות במסגרות לטיפול בילדים. התמורה, כך לפי דיווח ב־Yahoo, הייתה שהשניים יקדמו את המס על הדירה השנייה.

הרפורמות החברתיות של ממדאני היו אמורות להיות ממומנות באמצעות "מס עשירים" ולהוות המנוע הכלכלי מאחורי הבטחות הדגל של ראש העיר השנוי במחלוקת. כעת, כשהמהלכים נבלמים, העירייה נותרת עם גירעון כבד והדרך של ראש העיר הצעיר להגשמת האג'נדה הרדיקלית שלו הופכת למורכבת מאי פעם.