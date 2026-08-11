חדשות רעות לממדאני: ביהמ"ש בולם את תוכנית המיסוי לדירה שנייה

ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני רצה להשית מס חדש על תושבי העיר - מס דירה שנייה. מס "Pied-à-Terre" מכוון כתוספת מס המיועדת לבעלי דירות בבניינים בניו יורק בשווי כולל של מיליון דולר ומעלה או 5 מיליון דולר לבתי קרקע, שאינם משמשים כבית המגורים העיקרי שלהם.

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המס החדש נחתם בחודש מאי על-ידי המושלת קאת'י הוקול. עם זאת, שופט בית המשפט בסטטן איילנד, וויין אוצי, החליט לחסום זמנית את אכיפת המס. צו בית המשפט בולם את העירייה מלנקוט צעדים נוספים על סמך הרשימות ועל סמך ההודעות שנשלחו בדואר, כל עוד התביעה נמשכת.

לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, השופט הוציא צו מניעה נגד עיריית ניו יורק בתביעה שהוגשה בשבוע שעבר על-ידי קבוצת בעלי בתים. ב-CNN דווח כי שלושת בעלי הבתים טענו כי העירייה הגדירה בטעות את בית מגוריהם היחידי כחייב במס. משמע, התובעים לא תקפו את חוקיות המס עצמו, אלא את האופן הפגום והמבלבל שבו העירייה פועלת - פרסום רשימה פומבית של מעל 900 אלף נכסים ושליחת 17 אלף מכתבי אזהרה לתושבים שלא בצדק.

בשל כך, השופט קבע כי המכתבים גרמו לנזק מכיוון שלא הבהירו מדוע התושבים סומנו כחייבים במס והזהירו כי מי שלא יגיש בקשה לפטור יחויב. השופט אסר על כל פעולה לאכיפת החוק עד להליכים נוספים, וקבע דיון ב-31 באוגוסט. בתגובה, העירייה מתכננת לערער על הצו באופן מיידי ותבקש צו אכיפה כדי להמשיך את יישום המס.

התובעים: העירייה גרמה לבלבול

לפי הדיווח בבלומברג, בעלי הבתים שתבעו אמרו כי פעולת העירייה גרמה לבלבול עם הזיהוי השנוי במחלוקת שלה של אלפי נכסים שלטענתה עשויים להיות כפופים למס על בתים שניים. בחודש שעבר פרסמו בעירייה דוח שומה באינטרנט, ש"כולל, אך לא רק, את הנכסים שעשויים להיות כפופים למס".

לפי הדיווחים, המסמך כלל את ערכי השוק המשוערים של כמעט מיליון נכסי מגורים, כולל מאות אלפים שנראה כי אינם עומדים בסף המס. העירייה אף שלחה בנוסף 17 אלף הודעות לבעלי נכסים שהודיעו להם כי הם עשויים להיות חייבים בתשלום המס. עבור אלה ניתנה האפשרות להגיש בקשה לפטור עד 18 בספטמבר.

התביעה טענה כי העובדה שהעירייה מזהה באופן שגוי את הנכסים הרלוונטיים למס, מעבירה את הנטל החוקי לבעלי הבתים להגיש בקשות לפטור - למרות שהאחריות לזהות נכסים החייבים במס מוטלת על העירייה. העובדה שהעירייה הטמיעה את המס בצורה כה מהירה עוררה ביקורת רבה מצד תושבי ניו יורק. על-פי בלומברג, בשבוע שעבר, כ-2,000 איש השלימו את הבקשות לפטור מהמס.

מי שהגיש את התביעה הוא עו"ד רנדי מסטרו, סגן ראש עיר לשעבר. בחודש שעבר מסטרו הגיש תלונה נפרדת של קבוצת בעלי בניינים בניו יורק שתבעו לבטל את הקפאת שכר הדירה שאושרה ביוני, בטענה כי ממדאני השפיע באופן בלתי הולם על הצבעות והתעלם מראיות לעליית עלויות התפעול עבור בעלי בניינים.

בבלומברג ציטטו את ממדאני שאמר: "אתם יודעים, יש מעט דברים בטוחים יותר בניו יורק מאשר מוות, מסים ורנדי מסטרו שמגיש תביעה נגד הממשל הזה". לפי ממדאני, מטרת המס היא לגבות תשלום מתושבי חוץ ומבעלי דירות שנייה כדי לממן תשתיות, בתי ספר ושירותים עירוניים לרווחת תושבי העיר.