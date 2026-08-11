המנכ"לית החדשה של אסטרהזנקה ישראל

1 המנכ"לית החדשה של אסטרהזניקה ישראל | בלעדי

חברת אסטרהזנקה ישראל נפרדת אחרי שמונה שנים מהמנכ"ל אוהד גולדברג, שמונה למנכ"ל אסטרהזנקה בקוריאה הדרומית, וממנה מנכ"לית חדשה: מריה מילר, שמחזיקה בכ-20 שנות ניסיון בתעשיית התרופות בישראל ובאירופה.

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בתפקידה האחרון שימשה מילר כמנהלת תחום הנגישות לתרופות באירופה בחברת אבווי (AbbVie), ובעבר שימשה בתפקידי ניהול בכירים בפייזר, טקדה וסאנופי. בחברה אומרים כי למילר היכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות בישראל, לצד ניסיון בינלאומי רחב בניהול מסחרי ובהובלת צוותים ברמה המקומית והאזורית. כיום היא מתגוררת בהולנד, ובשבועות הקרובים היא צפויה לחזור לישראל עם משפחתה.

לדברי מילר, "אסטרהזנקה ניצבת בחזית החדשנות הרפואית העולמית, ואני גאה להוביל את פעילותה בישראל. נמשיך לעצב את עתיד הרפואה בישראל, ולקדם מחקר, חדשנות ושיתופי פעולה שיסייעו להאיץ את הדרך שבה טיפולים פורצי דרך מגיעים למטופלים".

אסטרהזנקה (AstraZeneca) היא חברת תרופות בינלאומית, המובילה מחקר, פיתוח והנגשה של תרופות מרשם חדשניות. החברה מתמקדת בעיקר בתחומי האונקולוגיה, מחלות לב, כליה ומטבוליזם, ומחלות נשימה ואימונולוגיה. היא פועלת ביותר מ-100 מדינות, ובשבוע האחרון דובר על מיזוג ענק אפשרי שלה עם חברת בריסטול מאיירס, עסקה שעשויה ליצור חברה בשווי 400 מיליארד שולר.

השלוחה הישראלית פועלת מאז 2008, ומשרדיה ממוקמים בכפר סבא. החברה מעסיקה בארץ כ-200 עובדים, ומקיימת כאן שיתופי פעולה נרחבים עם בתי חולים, מוסדות אקדמיים וגורמי מחקר.

2 קמפיין ה-AI החדש של בורגר ראנץ'

בשנים האחרונות עלו בישראל כמה קמפיינים שנעשו באמצעות בינה מלאכותית, אם כי עדיין מדובר בטפטופים. כעת מצטרף אליהם קמפיין ה-AI החדש של רשת בורגר ראנץ', באמצעות משרד הפרסום WE ואולפן הקריאייטיב The Dor Brothers. הקמפיין ההומוריסטי - שבמרכזו עומדת "הקומבינה המשפחתית", מהמנות המזוהות עם הרשת - עולה בטלוויזיה ובדיגיטל בהשקעה של 3 מיליון שקל, לרבות פרסומות זהב בתוכניות "דה וויס" ו"רוקדים עם כוכבים".

לדברי משה אפרים, סמנכ"ל השיווק של בורגראנץ', "בחרנו למקד את הקמפיין בהצעת ערך למשפחות על רקע השיח המתמשך סביב יוקר המחיה והעלייה בהוצאות בתקופת חופשת הקיץ. במקביל, כמותג ישראלי שממשיך להתחדש, רצינו לקחת את השפה המזוהה עמנו לעולם חדש של יצירה באמצעות AI".