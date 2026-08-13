מנסף חגיגי עם בשר מתפרק של שוק טלה בסמטאות ליד הים

ניצנים של טוב מתחילים להתעורר בסמטאות עכו העתיקה אחרי שנים של קורונה, מהומות אלימות ומלחמה ארוכה. אמנם יש לה עוד דרך לעשות עד שתשוב לימי תפארתה, אבל אוהביה, תושבים ערבים ויהודים, יזמים, אנשי עירייה ועמותות תיירות - פועלים ללא לאות להחזיר למקום את התיירים, הישראלים, לעת עתה. בעיר שיש בה ים, היסטוריה, קולינריה וסמטאות מהיפות בישראל - יש להם בהחלט עם מה לעבוד.

● פרעצל מתפקע ומתוקים עוצרי נשימה: בית הקפה המושחת בקיבוץ

● השף שעבר לגליל כדי למצוא שקט - ופתח ביסטרו מיוחד במינו

15:00 | משהו לנשמה: יצירות אמנות על צלחות לווין

בבניין יפהפה עטור קשתות בלב העיר העתיקה נמצאת גלריית "נישה", המארחת תערוכות מתחלפות של אמניות ואמנים מקומים. המבנה הושחת ב-2021 במהומות בשומר החומות ושופץ, בין היתר בעזרת תושבים ערבים שסייעו להציל את עבודות האמנות שהיו בו. היום הוא משמש גם כמרכז מידע לתיירות הגליל המערבי, של JNF ארה"ב.

במקום מוצגת כעת תערוכתה של הפסלת יעל נתנאל, "גן נסתר". נתנאל החלה לפסל רק בגיל 48. "עד אז נמנמתי", היא מעידה. כשהתעוררה נרשמה לחוג אובניים בקיבוצה, כפר מסריק. הכלי הראשון שיצרה קרס - והיא לקחה אותו הביתה והושיבה בתוכו אישה. "מאז ועד היום אני מפסלת נשים, הן יוצאות מתוכי".

בזמן המלחמה פיסלה נתנאל נשים ועטפה אותן בצמר, כשהיא מחברת בין חומר קשה לרך, בין כאב לשמחה. את העבודות מסדרת האמנית בצורה לא שגרתית, בין השאר על צלחת לוויין, ומשלבת בתערוכה ובשיח הגלריה גם שירים שכתבה.

תערוכת גן נסתר, גלריית נישה, מרכז מידע לתיירות גליל מערבי JNF USA

16:00 | משהו לאכול: עלי גפן וכנאפה חמה בסמטת השוק

באחת מסמטאות השוק נמצאת מסעדת "טורקיז", גומחה צבעונית ובה מטבח פתוח שמאחוריו סמיר סעדי ואשתו נהלה. המטבח העכואי הוא מטבח מעורב של דברים שכולנו אוהבים ומכירים: סלטים צבעוניים של טאבולה, פאטוש וכמובן חומוס ובניו.

מלון עכותיקה / צילום: אנטולי מיכאלו

לשמחתנו הגענו עם חברה עכואית, מבטן ומלידה, שמיד לקחה פיקוד על ההזמנה. העכואית הזמינה לנו מנסף חגיגי עם בשר, אורז עם צנוברים, שקדים מטוגנים ובשר מתפרק של שוק טלה; עלי גפן חמצמצים עם אורז לצמחוני שאיתי; מלפוף, כרוב ממולא באורז ובשר; במיה טרייה ברוטב עגבניות; ודג בטאבון ממימי הים שממול. למרות ששבענו עד להתפקע, לא ויתרנו על מלכת הקינוחים, שאין ארוחה בעכו בלעדיה - כנאפה חמה בצורת שבלול עם פיסטוקים וצימוקים.

מסעדת טורקיז

18:00 | משהו לחוות: קירות מצודה עתיקה שקמים לתחייה

שני מיזמי ערב נהדרים הושקו הקיץ בעיר ומציעים מה לעשות בשעות הדמדומים של השקיעה היפה בישראל. הראשון הוא חיזיון אור־קולי במצודה הצלבנית, בצמוד לאולמות האבירים, שהשיקו משרד התיירות והחברה לפיתוח עכו העתיקה. ברגע אחד הופכים קירות המצודה למסך שעליו נעה ההיסטוריה הארוכה של העיר. בזמן הצפייה בריזה מהים מתגנבת והקירות העתיקים מתמלאים צלילים, צבעים ודמויות.

השני הוא "הפנינסולה", מיזם מוזיקלי הנמצא עדיין בחיתוליו, שמעורר את הקצב של עכו ומאפשר לה לשיר מחדש בכל יום חמישי בערב. היוזמה היא של פורום מלונות הבוטיק בעכו (עכותיקה, ערבסק, מליסנדה והאפנדי) בשיתוף העירייה, זמן גליל מערבי והחברה לפיתוח עכו העתיקה ועל הניהול המוסיקלי מופקדים ה"תדר".

במסגרת המיזם, בשעת שקיעה הגענו למתחם המגדלור, שם נגנים משלוחת בית הספר רימון שבעיר וממסגרות מוזיקליות עכואיות, התארגנו לקראת ערב הפיילוט הראשון שלהם. ואם לא די בכך, במוקד מוזיקלי נוסף בחאן א־שווארדה חיכו לנו גם סוהיל פודי וסמי פרץ, שפתחו במחרוזת לטינית על גיטרות.

חיזיון אור קולי, מצודה צלבנית; פנינסולה, טיול מוזיקלי בין סמטאות עכו. בכל חמישי בערב

21:00 | מקום לישון: סוויטות שצמחו מפרק חדש בסיפור אהבה

בבוקר עלינו לארוחת הבוקר על גג מלון עכותיקה בו לנו, ובדרך שמנו לב לשלט על אחת הדלתות: "תמר ומאיר דוידסון". תהינו אם בעלי המלון באמת גרים כאן. ואכן, כעבור דקות הם הופיעו בבגדי ספורט ובעיניים בורקות והתיישבו לספר את סיפורם.

מלון עכותיקה / צילום: אנטולי מיכאלו

שניהם הגיעו לפרק חדש בחייהם ובזוגיות והבינו שהם צריכים להמציא את עצמם מחדש. הם הגיעו לעכו, התאהבו, התחילו לשפץ מבנים בטעם משובח - עד שלבסוף עברו לגור במקום. הסוויטות היפהפיות של עכותיקה פזורות בין סמטאות העיר העתיקה, מהמלונות שפוגשים במסעות בספרד או דרום צרפת ורוצים להישאר בהם לעד.

בערב, בבר היין של עכותיקה, עם יינות גליליים וגבינות על השולחן, שאלנו איך קיבלו אותם השכנים. "לא נשקר, בהתחלה הם היו חשדניים. לאט הם הבינו שכולנו רוצים את אותו הדבר - את הצלחתה של העיר, כפי שמגיע לה".

מלון עכותיקה