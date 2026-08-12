Team8 גייסה 365 מיליון דולר לקרן הון סיכון חדשה

קרן Team8 מודיעה היום (ד') על גיוס של 365 מיליון דולר, שמביא את היקף הנכסים שהיא מנהלת לכ־2 מיליארד דולר. מתוך הסכום, 265 מיליון דולר גויסו לקרן ההשקעות השלישית של Team8 Capital, ויותר מ־100 מיליון דולר נוספים מיועדים להשקעות המשך בחברות בולטות בפורטפוליו.

הקרן החדשה תנוהל בידי שרית פירון ולירן גרינברג, לצד השותפים אורי ברזילי והדר סיטרמן נוריס. היא מתכננת להשקיע בחברות בשלבי סיד וסבב A בתחומי הסייבר, תשתיות התוכנה והבינה המלאכותית, הפינטק והבריאות הדיגיטלית.

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הגיוס הנוכחי אמנם גדול במונחים של שוק ההון סיכון הישראלי, אך משקף צמיחה מתונה ביחס לקרן הקודמת של Team8 Capital. הקרן השנייה, שגיוסה הושלם ב־2024, הסתכמה ב־235 מיליון דולר, כך שהקרן השלישית גדולה ממנה בכ־13%. כבר באוגוסט 2025 פורסם כי Team8 נמצאת בתהליך גיוס של 250-300 מיליון דולר.

המיקוד: בינה מלאכותית

הקרן החדשה כבר ביצעה תשע השקעות, ואף רשמה אקזיט ראשון עוד לפני הסגירה הסופית שלה. חברת הסייבר Koi Security נמכרה לפאלו אלטו נטוורקס בעסקה שהיקפה מוערך בכ־400 מיליון דולר, חודשים ספורים לאחר השקעת Team8 בחברה. עם זאת, Team8 לא מסרה כמה השקיעה ב־Koi, מה היה שיעור החזקתה בחברה או מה הייתה התשואה שנוצרה לקרן בעקבות העסקה.

בין החברות הנוספות שבהן השקיעה Team8 נמצאת Classiq, המפתחת תוכנה למחשוב קוונטי וגייסה עד כה יותר מ־200 מיליון דולר; חברת FundGuard, המפתחת תשתיות תוכנה לניהול השקעות והשלימה סבב גיוס של 100 מיליון דולר; וחברת Port, שפיתחה פלטפורמה לניהול תהליכי פיתוח תוכנה, וגייסה לאחרונה 100 מיליון דולר לפי שווי של 800 מיליון דולר.

בסך הכול מחזיקה Team8 בפורטפוליו של 65 חברות. לפי הקרן, כלל חברות הפורטפוליו שלה גייסו כמיליארד דולר ממשקיעים נוספים, מהם כ־762 מיליון דולר בשנה האחרונה.

ב־Team8 מעריכים כי התרחבות השימוש בבינה מלאכותית בארגונים תיצור ביקוש לחברות שיספקו את שכבות התשתית, המידע, הזהות והאבטחה הדרושות להפעלת מערכות AI. הקרן מתכוונת להתמקד בין היתר בחברות שמפתחות כלים לסוכני AI, פלטפורמות פיתוח ומערכות המאפשרות לארגונים להטמיע את הטכנולוגיה באופן מאובטח.

לצד פעילות ההשקעות המסורתית, Team8 פועלת גם במודל של הקמת חברות בשיתוף יזמים. הקרן מעסיקה יותר מ־90 עובדים ומפעילה קהילה של כ־1,000 מנהלים ומומחים מחברות בינלאומיות, שנועדה לסייע לחברות הפורטפוליו.

גיוס בתקופה מאתגרת לקרנות

במבט על, הגיוס הושלם בתקופה שבה תעשיית ההון סיכון הישראלית מציגה התאוששות בהיקפי ההשקעות בחברות, אך גיוס הון לקרנות חדשות עדיין נחשב מאתגר. בין המשקיעים ב־Team8 נמצאים גופים בינלאומיים ובהם וולמארט, סיסקו, מודי'ס, AT&T, סופטבנק וטמאסק. הקרן לא פירטה אילו מהם השתתפו בגיוס הנוכחי או מה היה חלקם של משקיעים חדשים לעומת קיימים.

לדברי שרית פירון, שותפה מנהלת ב־Team8, השלמת הגיוס בתקופה של אי ודאות מבטאת אמון מצד משקיעים בינלאומיים. עוד מסרה כי הבינה המלאכותית מקלה על פיתוח מוצרים חדשים, אך גם מגבירה את התחרות ומקשה על חברות ליצור יתרון שיישמר לאורך זמן.

לירן גרינברג, שותף מייסד ושותף מנהל בקרן, מסר כי צוותים קטנים יכולים כיום להגיע למוצר עובד במהירות רבה יותר, ולכן האתגר עובר מפיתוח הטכנולוגיה בלבד לזיהוי בעיה משמעותית, הגעה ללקוחות ובניית מערכי הפצה. לדבריו, השילוב בין הניסיון הטכנולוגי שנצבר בישראל לבין השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית עשוי ליצור דור חדש של חברות מקומיות.