החל מ-306 אלף שקל: שנים חיכינו לרכב הזה, האם הוא גם משתלם?

אילון מאסק הוא תומך מוצהר בהרחבת הילודה בעולם ואף נותן דוגמה אישית עם כ־13 צאצאים בספירה עדכנית, אך לא רשמית. לכן, ניתן היה לצפות ממנו ליותר התחשבות בצרכי התחבורה של משפחות מורחבות.

אמנם טכנית לטסלה כבר היה מיניוואן בשם מודל X, אבל זה היה דגם פאר שמחירו החל בכ־90 אלף דולר וייצורו הופסק בינתיים. גם האופציה של צמד "מושבי תא מטען" שמוצעת בטסלה Y הרגילה לא ממש סיפקה את הסחורה. כעת יש סוף סוף גרסה מורחבת של טסלה Y עם שישה מקומות ישיבה במחיר נגיש, במונחים של טסלה, ושמה "L", קיצור ל־LONG.

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הגרסה הזו נועדה במקור לתת מענה לשוק הסיני, שבו דגמי קרוס־אובר חשמליים עם שישה־שבעה מקומות ישיבה, באורך של 5 מ' פלוס, מהווים סמל סטטוס נחשק של המעמד הבינוני העולה. גם בישראל לא חסרות משפחות גדולות ומבוססות, אבל הביקוש שלהן לרכב חשמלי מזערי. האם טסלה תצליח לשנות את המפה?

עיצוב חיצוני

חיצונית גרסת הלונג שומרת על הקווים המוכרים של ה־Y הרגילה אם כי הפרופורציות שונות. החרטום זהה כמעט עם יחידת גריל/פגוש "חסומה" ופס דקיק של תאורה שנמתח מצד לצד ומהווה סימן היכר לדור החדש של ה־Y.

גם פרופיל הצד שומר על קו המתאר הכללי עם עמודי צד קדמיים דקיקים וקשתיים ומשטח זכוכית קמור שנמתח ברצף מהשמשה הקדמית הפנורמית ועד לדלת האחורית. אבל הגג גבוה יותר ב־4 ס"מ, משטחי החלונות גדולים יותר, והירכתיים מאסיביים ומגושמים יותר. יש גם חישוקים 19 אינץ' בעיצוב ייחודי אבל אנחנו מעדיפים את העיצוב של גלגלי הספורט המקוריים.

הזנב גבוה יותר משמעותית בדגם הרגיל אם כי מערכת התאורה האחורית הרוחבית נותר ללא שינוי. כל העסק נמתח לאורך של כמעט 5 מ' וניצב על בסיס גלגלים מכובד של קצת יותר מ־3 מ', תוספת של כ־15 ס"מ לעומת ה־Y הרגילה. התגובות על הכביש משתנות בהתאם למתבוננים. עבור הציבור הרחב זו עוד טסלה Y, אבל חסידי המותג מזהים אותה מיד ונוהרים כדי לחזות בפלא של טסלה עם שישה מקומות ישיבה.

פנים הרכב

סף הכניסה ממוקם בגובה דומה לזה של ה־Y הרגילה, אבל תוספת הגובה והדלתות הענקיות מסייעות להשתחל לתא הנוסעים ולצאת ממנו בקלות מבלי להתחכך בעמוד הגג הקדמי. הארגון הפנימי של התא משקף השקעה הנדסית עם צמד מושבי ספורט נפרדים בשורה השנייה, שמתכווננים ונעים על מסילה וכוללים אפילו משענת ידיים חבויה.

ההשתחלות לצמד המושבים בשורה השלישית דורשת קצת גמישות אבל הם רחבים ואם מסיטים את המושבים בשורה האמצעית קדימה אפשר להושיב בהם שני מבוגרים בנוחות סבירה. עם זאת, ראשם של הנוסעים ממוקם מתחת לחלק האחורי של חופת הזכוכית החשופה - מתכון לשיזוף/טיגור מהיר בקיץ הישראלי, למרות שיש לנוסעים מאחור פתחי מיזוג משלהם. שוב עולה התהייה כיצד חברת טכנולוגיה שמתפעלת מאות לוויינים עדיין לא מצאה דרך להתקין וילון הצללה מקורי.

כשכל המושבים מאוישים תא המטען של ה־L מכיל נפח סביר של כ־420 ליטר, אם כי חלק ממנו נמצא בתוך "בור" עמוק ברצפת התא. קיפול המושבים האחוריים או חלקם כבר מפנה נפח עצום שיכול להכיל מטען מזוודות משפחתי.

מערך הפיקוד מינימליסטי קיצוני כמו בשאר דגמי טסלה, ולמעט כמה מתגים זעירים על ההגה ובדלתות כל הפונקציות מופעלות באמצעות תפריטי מגע או פקודות קוליות. המסך חד ובעל תגובה מהירה, יש שלל אפליקציות מחוכמות, וניכר שהושקעה בממשק האנוש הרבה מחשבה. אבל פקודות מגע זעירות בתפריט כתחליף למוט הילוכים פיזי, שלא לדבר על תפריטי מסך לכוונון המושבים, המיזוג, ההגה ועוד מערכות חיוניות, זו כבר התחכמות, על גבול ההתנשאות.

איכות החומרים והייצור גבוהה וניכר שנעשו מאמצים לא מבוטלים להעניק לגרסה הזו תחושת פרימיום. אל תצפו למגוון עשיר של צבעים וחומרי דיפון כמו אצל הסינים, אבל עדיין יש הרבה חומרי ריפוד רכים ונאים בדלתות, שטיחים עמוקים ובידוד רעשים מרשים מאוד במהירויות גבוהות.

גם האבזור התקני עשיר עם מסכים ופתחי אוורור חבויים ליושבים מאחור, מושבים מקוררים שמקלים על התמודדות עם הכניסה לתא הלוהט אחרי חניה בקיץ (אין כיסוי גג כבר אמרנו?), מערכת קול עם 19 רמקולים והנדסת תוכנה שתגרום לכל הייטקיסט להרגיש בבית. יש גם אופציה חשובה, לראשונה בטסלה, שמאפשרת להשתמש בסוללה ברכב לצורך הפעלת מכשירי חשמל ביתיים.

מנוע וסוללה

באגף ההנעה מגיעה ה"לונג" לישראל עם מערכת הנעה דומה לזו של טסלה Y ה"רגילה". זה אומר שני מנועים בהספק משולב (לא מוצהר) של כ־450 כ"ס שמאיצים את הרכב מאפס ל־100 ב־5 שניות. יש גם סוללה גדולה יותר בקיבולת 88 קילוואט-שעה עם טווח מוצהר של עד כ־681 ק"מ, שהם כ־80 ק"מ יותר מאשר ב־Y הקצרה.

מערכת ההנעה של טסלה עדיין נמצאת בכמה דרגות מעל רוב המתחרים, ולמרות שהרכב כבד יותר מה־Y הקצרה, עם משקל של קצת יותר משתי טונות לפני נוסעים ומטען, הביצועים מרגשים. לחיצה בריאה על דוושת התאוצה דוחפת את הרכב הגדול הזה קדימה כמו קליע מתותח אלקטרו־מגנטי, צבירת המהירות חלקה ובלתי מורגשת וביחד עם בידוד הרעשים המצוין נדרשת השגחה מתמדת שלא להפר את מגבלות החוק.

היעילות האנרגטית של טסלה טובה מהממוצע, ויש לה גם מערכת אחזור אנרגיית בלימה יעילה. בתנאים אופטימליים ניתן להניח שהטווח יהיה קרוב למוצהר, אבל בקיץ הישראלי, עם שישה פתחי מזגן שפועלים במלוא העוצמה כדי לקרר את החלל הפנימי מתחת לגג הזכוכית הענק, השגנו כ־450 ק"מ, פלוס מינוס.

על הכביש

על הכביש זהו רכב נעים לנהיגה למרחקים ארוכים בזכות יציבות כיוונית מצוינת. גם על כבישים מפותלים הוא לא "מתפזר" ושומר על ריסון טוב של תנודות הגוף, אבל התחושה הכללית פחות ספורטיבית ומלוטשת מזו של טסלה Y הקצרה בשל היגוי פחות מהיר ותחושה קצת יותר מגושמת. האורך הנכבד גם מקשה על יכולת התמרון בחניות צפופות.

טסלה גאה במתלים חדשים עם שיכוך משתנה ואכן בנסיעה רגועה על אספלט סביר ומחוץ לעיר ספיגת הזעזועים טובה, אבל במעבר על מהמורות עירוניות איטיות הרכב מרגיש נוקשה.

מחיר

306 אלף שקל עולה טסלה Y לונג, תוספת צנועה יחסית של כ־19 אלף שקל בהשוואה לגרסה ה"רגילה" של ה־Y. הפרש המחיר הזו הופך אותה לבחירה די טבעית למי שבחן לרכוש את ה־Y עם חמישה מושבים, וזו מכונית שגם יכולה בקלות לשמש גם כרכב שרד להסעת אח"מים. מי שמחפש רכב חשמלי רב־מושבי בשוק הישראלי ימצא אלטרנטיבות שמציעות יותר מרחב למשפחות ויותר פאר ואבזור בפחות כסף. אבל אף אחת לא משדרת את הקסם המתנשא של טסלה. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

BYD TANG חשמלי

327 אלף שקל לקרוס־אובר החשמלי הגדול של BYD עם 7 מקומות. ממדיו דומים לטסלה אבל בסיס הגלגלים קצר יותר ולתא המטען 235 ליטר. תא נוסעים מפואר ומאובזר. שני מנועים מייצרים 518 כ"ס והטווח הוא עד 530 ק"מ.

BYD TANG חשמלי / צילום: יחצ

יונדאי איוניק 9

354 אלף שקל לגרסת הכניסה של הקרוס־אובר החשמלי של יונדאי. הממדים ענקיים ובסיס גלגלים באורך 3.13 מ' מספק מרחב מכובד ל־7 מבוגרים. תא מפואר. מנוע בודד עם 214 כ"ס וסוללה עם טווח של עד 620 ק"מ.