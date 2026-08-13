חברת אל על מעדכנת היום (ה') כי לא יתאפשר לה להפעיל את הקו הישיר להאנוי שבוייטנאם, שתוכנן להתחיל לפעול בחודש אוקטובר הקרוב. זאת, בשל היעדר אישורים מגורמי הביטחון הישראלים.

ע"פ הודעת החברה, ההחלטה התקבלה לאחר שגורמי הביטחון של מדינת ישראל, הכפופים להנחיות שירות הביטחון הכללי, הודיעו כי לא ניתן להעניק את האישורים הנדרשים להפעלת הקו באמצעות מטוסים וצוותים ישראליים. החברה אף מביעה ביקורת מרומזת על הגופים הרלוונטיים וטוענת שהיא השלימה את ההיערכות התפעולית, השקיעה משאבים אדירים, ורק לאחר מכן גורמי הביטחון הודיעו כי לא ניתן לאשר את הטיסות.

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לאור זאת, אל על מציעה לרוכשים שנסעו כרטיסים מדיניות שינויים גמישה הכוללת מספר אפשרויות: טיסה להאנוי דרך בנגקוק עם טיסת המשך בחברה זרה, שינוי ליעד אחר ממגוון יעדי אל על באותם תאריכים וללא עלות נוספת, או החזר כספי מלא/ שובר זיכוי למימוש עתידי.

כזכור, בפברואר האחרון הודיעה אל על, על תשעה יעדים חדשים ברחבי העולם, בהם האנוי שבוייטנאם. "לאחר כשלוש שנים שבהן התמקדה החברה בהרחבת לוח טיסותיה, תוך דגש על יעדי הליבה למזרח, לצפון אמריקה ולאירופה, במטרה להוות הגשר האווירי בין ישראל לעולם, אל על עוברת לשלב הבא של צמיחה והתרחבות", נמסר בהודעת החברה. כעת, לפחות באופן חלקי ונקודתי - השלב הבא ייאלץ לחכות.