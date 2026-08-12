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תיירות

הישראלים נוהרים לחו"ל, והסנטימנט בענף המלונאות בארץ נותר שלילי

לפי פרסום של הלמ"ס, 1.3 מיליון ישראלים יצאו מהארץ בחודש יולי האחרון - הנתון החזק ביותר מתחילת המלחמה • בתוך כך, סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס מציג תמונה מורכבת ביחס לבתי המלון בישראל: מאזן הנטו של מספר לינות הישראלים חיובי - אך מאזן לינות התיירים נותר שלילי

אלון פרל 11:20
בתי מלון באילת / צילום: Shutterstock
בתי מלון באילת / צילום: Shutterstock

שני פרסומים של הלמ"ס מהשבוע שעבר עשויים ללמד מחד על מצב המלונאות בארץ - ומאידך על הצמא של הישראלים לחופשה בחו"ל. הפרסום הראשון מציג נתונים חד-משמעיים: 1.3 מיליון ישראלים יצאו מישראל בחודש יולי האחרון (1.15 מתוכם עשו זאת דרך האוויר). למעשה, מדובר בנתון החזק ביותר מאז החלה המלחמה. לשם השוואה, ביולי שעבר יצאו מהארץ כ-1.1 מיליון ישראלים (הנתון השני הכי חזק מאז תחילת המלחמה).

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מנגד, הפרסום השני - סקר מגמות בעסקים - מציג תמונה מעט יותר מורכבת ביחס לתחום המלונאות בישראל. למעשה, הסקר מנותח באמצעות מאזן נטו - שהוא ההפרש המשוקלל בין אחוזי המנהלים שהעריכו את מצב החברה בחיוב לעומת אלה שהעריכו אותה בשלילה. כך, למענה לשאלה "מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?", הציון המשוקלל הוא -18%. למרות שמדובר בשיפור לעומת החודשים הקודמים (במרץ הציון המשוקלל עמד על -46%, וביוני על -20%), עדיין ניכר כי הסנטימנט בענף נותר שלילי.

עם זאת, אין ספק כי הקיץ והרצון של הישראלים לנפוש מביא איתו גם שינוי: לראשונה מאז נובמבר 2025 מאזן הנטו של מספר לינות הישראלים חיובי (6.2%). במקביל, שלל קטגוריות נותרו שליליות - מספר לינות התיירים (-42.9%), מספר המועסקים (-2.2%) ופדיון החברה (-6.4%).

השקל החזק והביקוש הכבוש

במקביל, אם לא יהיו הפתעות, הנתון על הישראלים שיוצאים לחו"ל צפוי להישבר בחודש אוגוסט. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מסביר כי מה שתורם לכך הוא חוזקו של השקל וכן הביקוש הכבוש - הרצון של הישראלים לטוס שנדחה בגלל המלחמה. וכך, במידה רבה, הנתונים "מפצים" על הנעשה בחודשים הקודמים.

במקביל, את הנתונים האלה חיזקו שלל חברות תעופה זרות שהחלו לחזור לישראל והגבירו גם את ההיצע. מגמה זו, אגב, נמשכת: החודש חזרו לישראל, בין היתר, חברת SWISS השוויצרית, חברת התעופה הגרמנית קונדור וחברת בריסל איירליינס, ובהמשך צפויות להצטרף גם החברה ההולנדית KLM והאמריקאיות דלתא ויונייטד.

עם זאת, בהסתכלות רחבה יותר, בחודשים ינואר-יולי השנה נרשמו 4.67 מיליון יציאות של ישראלים מהארץ, לעומת 4.88 מיליון בתקופה המקבילה בשנה שעברה. נתון זה, כמובן, מושפע ממבצע "שאגת הארי".

כך או כך, קליין מסכם את המצב: "הפער בין החזרה המהירה של הישראלים לטוס לבין ההתאוששות האיטית של התיירות הנכנסת נותר אחד המאפיינים הבולטים של ענף התיירות".