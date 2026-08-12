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נתב"ג

רשות שדות התעופה: "צפויים עיכובים בנתב"ג בגלל עומס תעבורתי ביוון"

לפי ההודעה, רשויות התעופה היווניות מגבילות את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של יוון בדרך לאירופה • צפויים עיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנתב"ג

אלון פרל 16:36
טיסות של חברות התעופה השונות על הצג בנתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי
טיסות של חברות התעופה השונות על הצג בנתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי

רשות שדות התעופה מעדכנת את הציבור על צפי לעיכובים בנתב"ג בשל עומס תעבורתי ביוון. בהודעה שפרסמה הרשות נכתב כי "בעקבות עומס בתעבורה האווירית מעל יוון, רשויות התעופה היווניות מגבילות בשעה זו את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של יוון בדרכן לאירופה. כתוצאה מכך, צפויים עיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנתב"ג, בשעות הקרובות. אנו ממליצים לנוסעים להתעדכן מול חברות התעופה בנוגע למועד טיסתם טרם ההגעה לנתב"ג".

זו לא פעם ראשונה שנרשמים עיכובים או תקלות ביוון. בסוף יולי, תקלה במערכת המכ"ם של בקרת התעבורה האווירית ביוון גרמה לעיכובים בשדה התעופה הישראלי. בפברואר האחרון נרשמו עיכובים נרחבים בנמל התעופה של אתונה לאחר תקלה במערכת הפיקוח האווירי. בינואר אף קרסו מערכות הפיקוח, במה שגרם להשבתה כמעט מוחלטת של התנועה האווירית לפרק זמן משמעותי.

ביום חמישי שעבר עברו בנתב"ג כ־101 אלף נוסעים, ובכך נרשם היום העמוס ביותר בנמל התעופה מאז תחילת הקיץ. בכלל, בכל אוגוסט צפויים לעבור בנתב"ג כ־2.6 מיליון נוסעים, ובהמשך החודש עשויים להישבר שיאים נוספים.