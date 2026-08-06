חברות תעופה חוזרות לארץ, ונתב"ג ביום העמוס ביותר מתחילת הקיץ

היום העמוס ביותר מתחילת עונת הקיץ: ע"פ נתוני רשות שדות התעופה, כ-101 אלף נוסעים צפויים לעבור ביממה הקרובה (ה') בנתב"ג.

בכל חודש אוגוסט צפויים לעבור בשעה התעופה כ-2.6 מיליון נוסעים.

במקביל, נראה כי קיימת תזוזה במתדלקים האמריקאיים, אך טרם ידוע מה יהיה היקף הפינוי וכיצד הדבר ישפיע על נתב"ג.

● יותר טיסות, הרבה יותר נוסעים: בנתב"ג נערכים לחזרה לשגרה

● בעוד חודש, 4 חברות לפחות יפעילו קו לניו יורק. מינימום לכרטיס: 1,400 דולר

ברש"ת מפרסמים היום גם את נתוני חודש יולי. בחודש שעבר עברו בנתב"ג כ-2.3 מיליון נוסעים - גידול של 37% ביחס ליולי 2025. למעשה, יולי היה החודש העמוס ביותר השנה, כאשר הקודם היה יוני עם 1.7 מיליון נוסעים.

חברת התעופה שתפסה את הנפח הגדול ביותר מבחינת הנוסעים הייתה אל על, עם 35% מהנוסעים, ויחד עם ישראייר (12.8%) וארקיע (11.8%) - החברות הישראליות שולטות בנתב"ג.

החברה הזרה עם היקף הנוסעים הגדול ביותר הייתה בלו בירד, עם 173 אלף נוסעים (7.54%). גם וויזאייר בולטת עם 138 אלף נוסעים (6%).

מבחינת יעדים - בחודש יולי 18.6% מהנוסעים הגיעו ליוון, 9% לקפריסין, 7.8% לאיטליה, ואת החמישייה הראשונה סוגרות איחוד האמירויות (6.6%), וארה"ב (6.2%). האחרונה, אגב, חווה ירידה משמעויות ביחס ליולי שעבר, אז שיעור הנוסעים שלה מכלל הנוסעים בנתב"ג עמד על 8.4%.

חברות התעופה חוזרות

מעבר לכך, השבוע הזה עומד בסימן של חזרה נוספת של חברות התעופה הבינלאומיות לישראל. בסופ"ש שעבר חזרה חברת SWISS השוויצרית ארצה, לאחר שעזבה בעקבות מבצע "שאגת הארי". החברה, מקבוצת לופטהנזה, חוזרת להפעיל טיסה יומית בקו ציריך-תל אביב עם מטוס ה-A330.

במקביל, בתחילת השבוע, חברת התעופה הגרמנית קונדור - המיוצגת על-ידי קבוצת טל תעופה - השלימה את טיסה ההשקה שלה מפרנקפורט לתל אביב. החברה הגרמנית חוזרת לישראל אחרי 70 שנה, והקו החדש יופעל בתדירות יומית. קונדור, שנחשבת לאחת מחברות התעופה המוכרות בגרמניה, פועלת מאז 1956, ובשנים האחרונות השלימה מהלך מיתוגי, שבמסגרתו הוצג עיצוב חדש וייחודי למטוסיה - פסים צבעוניים בגווני צהוב, כחול, אדום, ירוק ובז'.

עוד חברה שחזרה לישראל השבוע היא בריסל איירליינס, גם היא מחברת לופטהנזה. החברה הבלגית תפעיל 54 קווים שבועיים מתל אביב לאירופה.

מנגד, יש גם מי שעדיין לא ממהרות לחזור. חברת התעופה אמריקן איירליינס שהייתה אמורה לחזור בינואר 2027 לישראל, עדכנה בתחילת השבוע את לוחות הזמנים שלה ודחתה את מועד חזרתה למרץ. למרות זאת, קו תל אביב-ניו יורק צפוי לקבל בחודש הבא חיזוקים משמעותיים בזכות חזרתן של החברות דלתא ויונייטד. החיזוק הזה התעצם אף יותר לאחר שישראייר קיבלה השבוע אישור מרשות התעופה האזרחית להפעיל טיסות לארה"ב. כעת, מחכה החברה לאישור סופי ואחרון מצד רשות התעופה הפדרלית בארה"ב (FAA).