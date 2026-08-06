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אירועים ומינויים

התחרות על הקו לניו יורק מתחממת: ישראייר קיבלה אישור לקראת טיסות לארה"ב

חברת התעופה קיבלה מרשות התעופה האזרחית ואישור ממשרד התחבורה האמריקאי, וכעת ממתינה רק לאישור מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב כדי שתוכל להפעיל טיסות לניו יורק • וגם: קבוצת שטראוס משיקה יוזמה המזמינה ישראלים לגלות את הצפון דרך טיולים • אירועים ומינויים

אלון פרלגלית חתן 06.08.2026
מטוס ישראייר רחב גוף A320 / צילום: מוני שפיר
מטוס ישראייר רחב גוף A320 / צילום: מוני שפיר

1תעופה

מתקרבים לניו יורק: מדיווח לבורסה של קבוצת ישראייר , עולה כי חברת התעופה קיבלה מרשות התעופה האזרחית מפרט מעודכן להפעלת מטוסים רחבי גוף, הכולל את צפון אמריקה וצפון האוקיינוס האטלנטי. המשמעות: ישראייר תוכל להפעיל את מטוסי Airbus A330, אותם רכשה בכ־85 מיליון דולר, בקו חדש לניו יורק.

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למעשה, אישור זה מצטרף לאישור מוקדם יותר שקיבלה החברה ממשרד התחבורה האמריקאי. כעת, נותר רק מחסום אחד בפני החברה - אישור מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב (FAA).

כך, אם לא יהיו הפתעות, ישראייר צפויה להצטרף לאל על ולארקיע, ולהיות החברה הישראלית השלישית שמוציאה טיסות לארה"ב. במקביל, בחודש הבא צפויות לחזור ארצה גם החברות האמריקאיות דלתא ויונייטד, וכך היצע הטיסות יגדל משמעותית. במקביל, חברת אמריקן איירליינס הודיעה השבוע כי לא תחזור לישראל לפני חודש מרץ.

2פסטיבל

רשת 'חצי חינם' חוגגת את הקיץ ב"פסטיאוגוסט" - פסטיבל אלכוהול בתוך סניפי הרשת, שיכלול מגוון מבצעים משתלמים על בירות, יינות ועוד סוגי אלכוהול, מבצעים אטרקטיביים בכל מחלקות הרשת, לצד עמדות טעימות של מותגים מובילים, נשנושים ונגני בוזוקי. האירוע יימשך עד ה־16.8.26.

סניף רשת חצי חינם בראשון לציון / צילום: תמר מצפי
 סניף רשת חצי חינם בראשון לציון / צילום: תמר מצפי

3טיולים

קבוצת שטראוס ביוזמה המזמינה ישראלים לגלות את הצפון דרך טיולים, המשלבים קולינריה, טבע, אטרקציות וחוויות למשפחה. נדב בורנשטיין ועוד משפיענים, בהם ליאל אלי וקובי אדרי, יבנו מסלולי טיול, אותם יחוו וישתפו ברשתות. המסלולים כוללים כ־70 עסקים מקומיים, ביניהם יקב תבור, מסעדת הבוקרים, ומלון מרום גולן.

פריחת השזיף בגליל העליון, יסוד המעלה / צילום: ארגון מגדלי הפירות בישראל
 פריחת השזיף בגליל העליון, יסוד המעלה / צילום: ארגון מגדלי הפירות בישראל

4מינויים חדשים

עופר אליקים מונה למנכ"ל אראסאל, המפתחת מערכות האלקטרוניקה מבוססות AI; בעבר כיהן בין היתר כמנכ"ל די.אס.פי גרופ.

עופר אליקים / צילום: יחצ
 עופר אליקים / צילום: יחצ

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פרופ' אביב גולדברט / צילום: דוברות סורוקה
 פרופ' אביב גולדברט / צילום: דוברות סורוקה

מינוי מבית: אבישי אלרד, 50, מונה לסמנכ"ל הסחר והמכירות של יקב רמת הגולן ויקב הרי גליל. הוא הצטרף ליקב ב-2013, ולאורך השנים מילא שורה של תפקידים.

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