1 תעופה

מתקרבים לניו יורק: מדיווח לבורסה של קבוצת ישראייר , עולה כי חברת התעופה קיבלה מרשות התעופה האזרחית מפרט מעודכן להפעלת מטוסים רחבי גוף, הכולל את צפון אמריקה וצפון האוקיינוס האטלנטי. המשמעות: ישראייר תוכל להפעיל את מטוסי Airbus A330, אותם רכשה בכ־85 מיליון דולר, בקו חדש לניו יורק.

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למעשה, אישור זה מצטרף לאישור מוקדם יותר שקיבלה החברה ממשרד התחבורה האמריקאי. כעת, נותר רק מחסום אחד בפני החברה - אישור מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב (FAA).

כך, אם לא יהיו הפתעות, ישראייר צפויה להצטרף לאל על ולארקיע, ולהיות החברה הישראלית השלישית שמוציאה טיסות לארה"ב. במקביל, בחודש הבא צפויות לחזור ארצה גם החברות האמריקאיות דלתא ויונייטד, וכך היצע הטיסות יגדל משמעותית. במקביל, חברת אמריקן איירליינס הודיעה השבוע כי לא תחזור לישראל לפני חודש מרץ.

2 פסטיבל

רשת 'חצי חינם' חוגגת את הקיץ ב"פסטיאוגוסט" - פסטיבל אלכוהול בתוך סניפי הרשת, שיכלול מגוון מבצעים משתלמים על בירות, יינות ועוד סוגי אלכוהול, מבצעים אטרקטיביים בכל מחלקות הרשת, לצד עמדות טעימות של מותגים מובילים, נשנושים ונגני בוזוקי. האירוע יימשך עד ה־16.8.26.

סניף רשת חצי חינם בראשון לציון / צילום: תמר מצפי

3 טיולים

קבוצת שטראוס ביוזמה המזמינה ישראלים לגלות את הצפון דרך טיולים, המשלבים קולינריה, טבע, אטרקציות וחוויות למשפחה. נדב בורנשטיין ועוד משפיענים, בהם ליאל אלי וקובי אדרי, יבנו מסלולי טיול, אותם יחוו וישתפו ברשתות. המסלולים כוללים כ־70 עסקים מקומיים, ביניהם יקב תבור, מסעדת הבוקרים, ומלון מרום גולן.

פריחת השזיף בגליל העליון, יסוד המעלה / צילום: ארגון מגדלי הפירות בישראל

4 מינויים חדשים

עופר אליקים מונה למנכ"ל אראסאל, המפתחת מערכות האלקטרוניקה מבוססות AI; בעבר כיהן בין היתר כמנכ"ל די.אס.פי גרופ.

עופר אליקים / צילום: יחצ

פרופ' שי שמש מונה לתפקיד מנהל המחלקה האורתופדית בביה"ח אסותא באשדוד, לאחר שבשנים האחרונות שימש כסגן מנהל המחלקה.

פרופ' אביב גולדברט מונה למנהל בית חולים סבן לילדים במרכז הרפואי סורוקה, השייך לכללית. בעשור האחרון שימש גולדברט כמנהל מחלקת ילדים ב' בביה"ח.

פרופ' אביב גולדברט / צילום: דוברות סורוקה

מינוי מבית: אבישי אלרד, 50, מונה לסמנכ"ל הסחר והמכירות של יקב רמת הגולן ויקב הרי גליל. הוא הצטרף ליקב ב-2013, ולאורך השנים מילא שורה של תפקידים.

ציפי קדוש מונתה למנהלת המקצועית של תחום צמחי המרפא המערביים בברא צמחים.