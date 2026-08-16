ההימור של מנג'יוני: להודות ברצח כדי לבטל משפט נוסף

לואיג'י מנג'יוני בן ה־28 הואשם בירי למוות במנכ"ל יונייטד הלת'קר, בריאן תומפסון, לפני כמעט שנתיים. ביום שישי, התיק שלו קיבל תפנית דרמטית כאשר הוא הודה באשמה בעבירות הטרדה מאיימת והודה כי ירה למוות בתומפסון על מדרכה בניו יורק.

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"בבוקר ה־4 בדצמבר 2024, יריתי במר תומפסון במנהטן והוא מת", אמר מנג'יוני. "כשעשיתי את זה, הבנתי שהפעולות שלי עלולות להביא להריגתו או לפגיעה בגופו. ידעתי שמה שאני עושה זה לא חוקי".

המהלך הגיע פחות מחודש לפני שמנג'יוני אמור לעמוד לדין בגין רצח בבית המשפט של מדינת ניו יורק. לאחר ההודאה ביום שישי, הצוות המשפטי שלו הגיש טיעונים רשמיים שלפיהם ההליכים במדינה אינם יכולים להתקדם, משום שהדבר יהווה העמדה שנייה לדין בגין אותו הפשע - דבר האסור לפי חוקי המשפט בארה"ב.

מה הטיעון של מנג'יוני?

עורכי דינו של מנג'יוני טוענים כי הרשויות של מדינת ניו יורק והרשויות הפדרליות תיאמו ביניהן כדי למקסם את סיכויי ההרשעה ולהגדיל את העונש האפשרי.

לפי הוול סטריט ג'ורנל, הטענה ששתי קבוצות התובעים פעלו בתיאום היא מרכזית לטיעוני ההגנה, משום שהממשל הפדרלי והמדינה הם ריבונים נפרדים, ועל כל אחד מהם לנהל הליכים משפטיים משלו.

במקרה זה, ההגנה טוענת ששני צוותי התביעה כלל לא פעלו בנפרד, ולדבריהם הדבר פוגע בזכותו החוקתית של מנג'יוני להליך הוגן.

בנוסף, סנגוריו טוענים שחוק הסיכון הכפול של ניו יורק חוסם את האישומים המדינתיים. לפי החוק הזה, לא ניתן להעמיד אדם לדין בגין שתי עבירות "המבוססות על אותו מעשה או אותה עסקה פלילית".

עונש המאסר הפדרלי

אף שהאישומים הפדרליים שבהם הודה נושאים עונש של עד מאסר עולם, השופט עשוי לגזור עליו תקופת מאסר קצרה יותר. אם התיק המדינתי לא יוכל להתקדם, הדבר מצמצם את הסיכוי שמנג'יוני יבלה את שארית ימיו מאחורי סורג ובריח.

מנג'יוני אמר לשופט כי המניע שלו להרוג את תומפסון היה ניסיונו עם מערכת הבריאות כמטופל עם פציעת גב. בהצהרה שקרא בפני בית המשפט, מסר כי "אחרי שנים בהן סבלתי כאב חמור מגב שבור וניווטתי במכשולים של מערכת הבריאות", הוא גילה שיונייטד הלת' תקיים את ועידת המשקיעים השנתית שלה בניו יורק בדצמבר 2024 ושיגיעו אליה בכירי החברה.

בהודאתו בפני בית המשפט, מנג'יוני חשף כי הוא התחזה למשקיע פוטנציאלי המנהל נכסים בשווי של מעל 50 מיליארד דולר, ושלח מייל לענקית הביטוח כדי לאשר את מיקום כנס המשקיעים - במטרה לעקוב אחר תומפסון.

מנג'יוני נהנה מתמיכה של אלפי עוקבים ברשת, ומעוד עשרות שהגיעו להופעותיו בבית המשפט, אשר שותפים לזעמו כלפי מערכת הבריאות בארה"ב.