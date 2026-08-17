חודש יולי הוא השני ברציפות שבה החוסכים בקופות הגמל רואים תשואות שליליות. במסלול הכללי נרשמה ירידה של 0.5% למרות תשואה חיובית במדדי ת"א, אך מתחילת השנה התשואה במסלול זה עדיין חזקה ועומדת על 5.4%. כך שלפחות בינתיים גם השנה הנוכחית היא חיובית מאוד עבור החוסכים.

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במסלולים המנייתיים ראו החוסכים ירידה חודשית חדה יותר של כמעט 1% בממוצע, אך גם הם נהנים מתשואה יפה מאוד של 8.7% מתחילת השנה.

מי שבלט לטובה בחודש שעבר הוא המסלול שמחקה את מדד S&P 500 האמריקאי, שמסכם את יולי בעלייה של 2.2%, למרות שהמדד עצמו רשם ירידה של 0.8%. הסיבה היא קפיצת הדולר מול השקל ב-3.2%. מתחילת השנה המסלול עדיין מספק תשואת חסר של 4.6% (ביחס לכללי).

ילין לפידות מוביל בכללי

הגוף שזינק מהחלק התחתון של הטבלה לצמרת ביולי הוא ילין לפידות. לצד אלטשולר שחם התמקם בית ההשקעות בשנתיים האחרונות בתחתית טבלאות התשואות, בעקבות חשיפה גבוהה לחו"ל ביחס למתחרים בזמן שהשוק בישראל זינק.

אך בחודשים האחרונים השוק בת"א "דורך במקום", וזה סייע לילין לפידות לטפס מעלה, דווקא הודות לחשיפה הדולרית.

כך, הוא תפס את המקום הראשון במסלול הכללי עם תשואה מאוזנת של 0%. אחריו בית ההשקעות מור במקום השני עם ירידה של 0.1%, ואחר כך חברת הביטוח הפניקס עם ירידה של 0.2% ומנורה מבטחים עם מינוס 0.3%.

מי שסיימה את החודש שעבר בתחתית היא חברת הביטוח הראל עם ירידה של 1.2%. בפער גדול מעליה נמצאת כלל עם ירידה של 0.7% ואינפיניטי עם מינוס 0.55%. עם זאת, מתחילת השנה כלל עדיין ראשונה עם תשואה של 6.8%, אחריה מור עם 5.9% ואז הראל עם 5.8%.

מתחילת השנה מיטב היא שלישית מהסוף עם תשואה של 5.1%, מתחתיה אלטשולר שחם עם 4.4% וילין לפידות במקום האחרון עם 4.2%.

אורן מונטל, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים, מציין כי מה שבלט בחודש שעבר היה מימוש חזק מאוד במניות השבבים, סקטור שבלט מתחילת השנה והוביל את העליות, אבל תיקן בצורה חזקה מאוד ביולי (מדד נאסד"ק צנח ב-4.2%). "הסיבה העיקרית שהתשואות שלנו היו יחסית סבירות זה שאנחנו אמנם מחזיקים פוזיציה מכובדת בשבבים, אבל יותר בחברות גדולות שירדו פחות בחודש הזה".

אלטשולר שחם במנייתי

במסלול המנייתי בקרנות ההשתלמות אלטשולר שחם תפס ביולי את המקום הראשון עם ירידה של 0.28%, ואחריו מור עם מינוס 0.34%. כאן ילין לפידות במקום השלישי עם ירידה של 0.4%. גם במסלול זה בתחתית נמצאת הראל עם ירידה חדה של 2.1%, ומעליה כלל עם ירידה של 1.5% ואנליסט עם מינוס 1.4%.

מתחילת השנה במסלול המנייתי בולטת כלל עם עלייה של 11.3%, אחריה מור שעלתה 10.4% והראל עם 9.9%. בתחתית נמצאים אלטשולר שחם וילין לפידות עם תשואה של 6.7% ו-7.2%.

לאה פרמינגר, סמנכ"לית ההשקעות של אלטשולר שחם, מציינת גם היא את הירידה החדה במניות השבבים ביולי, כאשר "לנו, בישראל, עבד שמניות הבנקים עלו בחדות ותרמו לתשואת התיק כאן, וזה היה מאוד משמעותי. בחלק של חו"ל עבדה לנו ההחזקה העודפת במניות האנרגיה שעלו בשיעור דו ספרתי. גם המט"ח סייע לנו. כשהשקל התחזק ל-2.8 שקלים הורדנו קצת את ההגנות, ובעצם העלנו את החשיפה, ולכן גם התחזקות הדולר עבדה לטובתנו".

בקרנות הפנסיה לבני 50 ומטה בחודש יולי התשואה היא שלילית בשיעור ממוצע של 0.2%, ומתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7%. בחודש יולי, מור ראשון עם תשואה חיובית של 0.65% ואחריו הפניקס עם עלייה של 0.2% ומגדל עם 0.1%. בתחתית נמצאות הראל עם מינוס 1% ואינפיניטי עם מינוס 1.2%. מתחילת השנה מור ראשון בפנסיה עם תשואה של 9.6% ואחריו כלל עם 8.3% והראל עם 7.4%. בתחתית נמצאים אינפיניטי עם 6.1% ואלטשולר שחם עם 5.5%.

ערן קלינסקי, סמנכ"ל השקעות במור גמל ופנסיה, מציין כי "אנחנו מאוד מפוזרים. עבד לנו בחודש יולי הבחירה הנכונה של מניות ואג"ח. לא היה משהו אחד ספציפי אלא המון חלקים בפאזל שהסתדרו וזה נכון גם לעקרונות עצמם של ההשקעות, לפיזור ברמה הגיאוגרפית והסקטוריאלית. כל הדברים שנחשבים קלישאתיים ו'משעממים'".

"המים סוערים מאוד"

בהסתכלות קדימה פרמינגר מעריכה שצריך "לשמור על משקל עודף גם במניות השבבים וגם בבנקים, וגם להחזיק אג"ח במח"מ (משך חיים ממוצע) ארוך גם בארץ וגם בחו"ל, יש שם עדיין פוטנציאל לרווחי הון. מה שהכי חשוב לתקופה עכשיו זה פיזור. בכל חודש אחר יש מנוע אחר ש'סוחב' ומייצר את התשואה".

קלינסקי ממור מעריך כי התנודתיות בשווקים תימשך. לדבריו, "המים סוערים מאוד כעת. יום אחד יש הסכם של טראמפ עם איראן ואז יום אחר כך מלחמה. הפינג פונג הזה הופך את השווקים לתנודתיים ברמה של כל יום ובוודאי ברמה של חודשים". הוא מציע לשמור כעת על "איזון נכון בין ישראל לחו"ל, כולל ארה"ב אבל גם אירופה, שווקים מתעוררים ויפן.

"היחס בין ישראל לחו"ל צריך להיות כעת 35%-40% לישראל והשאר לחו"ל. בישראל יש בחירות באופק וגם כל הנושא הגיאופוליטי יכול להתחמם, ומנגד יכול להגיע פתאום הסכם. כלומר הזירות השונות פתוחות ברמה כזו או אחרת וזה מייצר תנודתיות וימשיך ללוות אותנו קדימה".

עם זאת הוא מעריך שהשווקים כעת לא יקרים. לדבריו, "ישראל הייתה זולה וכעת היא כבר פחות זולה. מכפילי רווח של 20 במדדי הדגל של ת"א ו-וול סטריט זה לא זול אבל סביר, זה לא שוק בועתי. יש סקטורים זולים יותר כמו הבנקים ומנגד יקרים יותר כמו אנרגיה ירוקה".

מונטל ממנורה מוסיף כי "מתחילת השנה הורדנו בהדרגה חשיפה לישראל כי התמחור היה יחסית גבוה והתפתח פער מאוד גדול וחשבנו שהשווקים בחו"ל מעניינים יותר. בנקודת הזמן הזו, בעקבות התיקון שהיה פה בחודש יוני והעליות בחו"ל אנחנו נייטרליים בין השווקים בארץ לחו"ל".