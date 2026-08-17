בצה"ל הזהירו את הלוחמים: חמאס עלול לפתוח בירי

עדכונים שוטפים

06:45 - כוחות צה"ל שנמצאים בקו הצהוב ברצועת עזה הונחו להתכונן לאפשרות של ירי תגובה של חמאס

כוחות צה"ל פועלים מעבר לקו הצהוב רק כשהם מזהים הפרה של ההסכם בידי מחבלי חמאס, ולכן המהלך של ארגון הטרור הוא ניסיון לשנות את הנרטיב. בשטח כבר רואים את התעוזה של חמאס. אם בעבר ארגון הטרור שלח רק נשים וילדים לאזור הקו הצהוב - היום כבר המחבלים עצמם מתקרבים אל הקו הנפיץ ברצועת עזה.



המסר שעבר לכוחות בשטח: על כל איום שנמצא בתוך הקו הצהוב יש להגיב באופן מיידי ולחסל מחבלים שמהווים איום. לפי ההנחיות שקיבלו בפיקוד הדרום, עליהם לעמוד במספר פרמטרים כדי לפגוע במחבלים מעבר לקו הצהוב. הפרמטר המשמעותי ביותר הוא הנזק האגבי, כשיש לוודא שלא פוגעים באזרחים בלתי מעורבים. לקריאת הכתבה

06:42 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: גורמי מודיעין מזהים כי מנהיגים באיראן מדברים יותר ויותר על אפשרות של פעולות התקפיות בשטח האויב

זאת במסגרת ההיערכות באיראן דווקא להסלים את הלחימה ולא לסיים אותה. הדבר מדאיג מאוד את מדינות המפרץ החלשות יותר, למשל כווית. הדיווח מתקשר לדיווחים קודמים על כך שבאיראן שקלו להסלים את הלחימה כדי לגבות מטראמפ מחיר כבד יותר.

05:32 - נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, על האפשרות למלחמה עם ישראל: "איננו מדברים על מלחמה, אנו מדברים על שלום. עם זאת, אם מישהו יתקוף את טורקיה במטרה לפתוח במלחמה ולא למען השלום, טורקיה לא תהסס לנהל מלחמה זו ולא תיסוג"

01:35 - טראמפ: מאוד שמח לראות שסעודיה, טורקיה ופקיסטן סוף סוף חתמו לאחרונה על הסכם מכה לשיתוף פעולה בהגנה

00:12 - מנהיגי חמאס שבו ואישרו במהלך הפגישה אתמול (ראשון) עם שליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, במצרים את מחויבותם לפירוק מנשק ולפירוז רצועת עזה

כך לפי מקור שמעורה בפרטי הפגישה. חתנו של טראמפ נחת אתמול בערב בישראל - וייפגש עם בכירים ישראליים.



המקור אמר כי הפגישה, שנמשכה 90 דקות, הייתה "פרודוקטיבית מאוד" ונועדה לוודא שחמאס מחויב לנקוט צעדים מעשיים לפירוז עזה.

"הם אישרו שהם מחויבים וביקשו למסור לנשיא טראמפ שהם מחויבים. הודינו להם על המחויבות, אבל אנחנו רוצים לראות מאמצים אמיתיים ולא רק מילים", אמר המקור. "לקושנר היה חשוב לקבל מהם את ההתחייבות הזו באופן אישי". לקריאת הכתבה

21:43 - אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) מפרסם הצהרה בנוגע לדיווחים סביב נושא בריאות הנפש בנושאת המטוסים לינקולן: "יש לה כיום את מספר המקרים הנמוך ביותר בהקשר לבריאות הנפש"

פורסם לראשונה ב-N12