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שוק ההון והשקעות מקס חתמה את הרבעון ברווח של 80 מ' ש'. כמה חברים בכרטיס התעופה?
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מקס (לאומי קארד לשעבר)

מקס חתמה את הרבעון ברווח נקי של 80 מיליון שקל - וכמה חברים בכרטיס התעופה שלה?

התאוששות חדה והתרחבות בפעילות התיירות: הרווח הנקי של מקס עלה ב-13% ל-80 מיליון שקל ברבעון השני • הכנסות חברת כרטיסי האשראי טיפסו ל-621 מיליון שקל, תיק האשראי הצרכני צמח ב-13.7% • כרטיס התעופה SKYMAX חצה את רף 100 אלף הלקוחות

חזי שטרנליכט 09:55
שגית דותן / צילום: אורן דאי
שגית דותן / צילום: אורן דאי

חברת האשראי מקס, ששייכת לכלל ביטוח ומנוהלת על ידי שגית דותן, חתמה את הרבעון השני עם רווח נקי של 80 מיליון שקל עליה 13% ביחס לרבעון המקביל, אם מנטרלים ממנו הפרשה חד פעמית גדולה על פסק דין שומות המע"מ. בלי נטרול אותה הפרשה נרשם ברבעון המקביל אשתקד הפסד של 60 מיליון שקל. במחצית הראשונה הסתכם הרווח הנקי ב-160 מיליון שקל מול רווח נקי של 19 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה.

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הכנסות חברת מקס ברבעון הסתכמו בכ-621 מיליון שקל, עליה של 2.6% בתוך שנה. בחברה מסבירים את הגידול בהכנסות כתוצאה מגידול במחזורי ההנפקה והסליקה של החברה ביחס לתקופה המקבילה. עסקי החברה צמחו גם בתחום כרטיסי האשראי וגם בהכנסות ריבית ממתן הלוואות. ההוצאות להפסדי אשראי נשחקו ב-7% ל-40 מיליון שקל. ירידה שנבעה בין היתר לדברי ההנהלה משיפור במדדי משמעותי במדדי הסיכון במחצית הראשונה של השנה.

החברה מדווחת על צמיחה גבוהה של 9% במחזור ההנפקה. ברבעון השני הסתכם המחזור בכרטיסי האשראי של מקס כ-40 מיליארד שקל, לעומת 36.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. כמות כרטיסי האשראי התקפים של מקס עמדה על כ-2.3 מיליון, צמיחה של כ-10% לעומת סוף הרבעון המקביל אשתקד.

מבחינת יתרת תיק האשראי הצרכני (לקוחות פרטיים), הרי שזה צמח ב-13.7% והסתכם בכ-12.7 מיליארד שקל. החברה גם הרחיבה את תיק האשראי העסקי שלה. יתרתו הסתכמה בכ-1.25 מיליארד שקל בתום הרבעון צמיחה של 12% בתוך שנה.

שגית דותן, מנכ"לית מקס מסרה כי תוצאות הרבעון "מעידות על יכולתה של מקס להציג רווחיות עקבית וגבוהה, ללא השפעות חד פעמיות, רבעון אחר רבעון עם אופק יציב קדימה. אנחנו מסתכלים על התמונה המשקית הרחבה ורואים צמיחה שתואמת את מגמת ההתאוששות ובתקווה גם חזרה לשגרה, כפי שבא לידי ביטוי בחודש יוני בפעילות מחזורי חו"ל וההוצאות על טיסות וחופשות".

"חצינו את רף 100 אלף כרטיסי התעופה"

לדברי דותן, "השינויים שחלו בענף בהיבט מועדוני התעופה הביאו את הישראלים להתעניין, לבדוק ולחקור איזה כרטיס מעניק הכי הרבה ערך בחזרה, זה צעד מבורך עבורנו ואני שמחה על התרחבות התחרות לטובת הצרכנים. לראייה, אנחנו רואים עלייה בביקוש ל- SKYMAX , כרטיס התעופה הטוב ביותר, שחצה את רף 100 אלף הכרטיסים."

במקביל, אומרת דותן, "אנו רואים גידול בביקוש לפלטפורמת התיירות Max Travel , אשר היינו הראשונים להשיק מבין חברות כרטיסי האשראי. חיזוק הצעות הערך ללקוחות בתחום התעופה והתיירות, כאן כדי להישאר ואף להתרחב. אני מאמינה שבעוד שנה כל ישראלי יעבור באפליקציית חברת כרטיסי האשראי שלו, בדרכו לחופשה בארץ ובחו"ל."