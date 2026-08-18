בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קבע השבוע באופן חריג כי אישה תקבל במסגרת הליך הגירושים, מניות בחברה ובפטנט הרשומים על שם אחיו של בעלה. זאת לאחר שנקבע כי הבעל ואחיו ניסו להסתיר שהם מחזיקים בזכויות באופן שווה.

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המחלוקת בהליך המשפטי עסקה בשאלת זכויות הבעל בחברה ובפטנט שפיתחה החברה הרשומים על שם אחיו. האישה, המיוצגת על ידי עורכי הדין רועי סידי ואביעד שנון טענה כי מחצית הזכויות בחברה שייכות לבעלה ולכן לרכוש המשותף שנצבר על ידי בני הזוג. האישה טענה כי האחים הם דור רביעי למשפחת קבלנים ידועה וכי בתחילת החיים המשותפים היו האחים בעלים במשותף של חברה אחרת שהבעל היה רשום בה כבעל מניות יחידי. בשנת 2018 הם הקימו את החברה הנוכחית בה נרשם האח כבעל מניות יחיד. לכן נטען כי האחים פועלים בשיטה זו שכל פעם המניות מוחזקות על ידי אח אחר. אך בפועל הם עובדים ומנהלים ולמעשה שותפים שווים. במסגרת חברה זו המציאו פטנטים בטכנולוגיה ייחודית המקצרת ב-30% לוחות זמנים בפרויקטים.

האח טען כי הוא נקלע לסכסוך בין בני הזוג

הבעל טען כי אחיו הוא הבעלים היחיד של החברה והוא מעסיק אותו כשכיר. גם האח טען כי הוא הבעלים היחידי בחברה. האח טען כי הבעל לוקח חלק פעיל בחברה והוא סומך עליו ואף חותם בשמו, אך אין בכך להקנות זכויות לאחיו. עוד טען כי הוא נקלע לסכסוך בין בני הזוג ואיים לפגוע בזכויות הרשומות בחברה.

האישה הציגה חוזים בין האחים לפיהם הבעל המציא את הפטנט והוא בעל המניות, הוא מושך כספים מהחברה מעבר למשכורת החודשית, הוא שולט בחברה, מצוי בקשר עם רואה החשבון והתרברב בפני מדובבת ששכרה האישה שהוא בעלי החברה.

השופטת ציפי כהן אביטן קבעה השבוע כי החברה והפטנט שייכים במחציתם לבעל. "הגעתי לכלל מסקנה כי מדובר בעסק משפחתי לכל דבר ועניין, וכי לנתבעים זכויות שוות בחברות ובפטנט, ללא קשר לרישום הפורמאלי של הזכויות". השופטת מצאה את עדויות הבעל והאח מגמתיות, סותרות ומתחמקות והן לא עשו עליה רושם מהימן. השופטת קבעה כי האח לא יודע דבר בקשר לניהול הכספים בחברה, נתונים אשר אמורים להיות בידיעה האישית כבעלים בלעדי, בעיקר כאשר מדובר בחברה של איש אחד.

נקבע כי "מעדויות הנתבעים עולה בבירור כי השניים פועלים בצוותא חדא בכל דבר ועניין; כי מדובר בעסק משפחתי לכל דבר ועניין; כי הקמת חברת הטכנולוגיה נעשתה מתוך שיקולים כלכליים גרידא ואי כל משמעות לרישומים במסמכים". עוד נקבע כי המצג שהאחים מציגים נועד לשרת מטרה מסוימת ולא משקף את המציאות. הבעל ואחיו חויבו לשלם 100 אלף שקל הוצאות משפט.