צמיחה בהכנסות צים ברבעון השני, הרווח הנקי יותר מהכפיל עצמו

בזמן שמכירת חברת התובלה הימית צים לא הושלמה, וייתכן שיהיו קשיים להשלימה בשל התנגדות משרדי ממשלה - המנכ"ל החדש חן ליכטנשטיין מציג היום למשקיעים את הדוחות הכספיים לרבעון השני, שהיה עדיין תחת ניהולו של המנכ"ל הקודם, אלי גליקמן.

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אחרי רבעון ראשון חלש, הרבעון השני היה משופר, והחברה רשמה בו הכנסות של 1.78 מיליארד דולר, צמיחה של 8.9% ביחס לרבעון המקביל ושל 27.6% ביחס לרבעון הקודם. צים הובילה ברבעון השני 922 אלף מכולות, ומחיר התובלה הממוצע עמד על 1,590 דולר, עלייה ממחיר תובלה של 1,310 דולר ברבעון הקודם.

בשורה התחתונה, צים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 64 מיליון דולר, שיפור משמעותי לעומת הרבעון המקביל בו נרשם רווח של 24 מיליון דולר, ובוודאי לעומת הרבעון הקודם, בו החברה רשמה הפסד נקי בסך 86 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-491 מיליון דולר וצים ייצרה ברבעון 395 מיליון דולר מפעילות שוטפת. בסיומו, החוב נטו שלה עמד על 2.77 מיליארד דולר.

בסיכום המחצית הראשונה, ועל רקע הרבעון הקודם שהיה כאמור חלש, ההכנסות התקרבו ל-3.2 מיליארד דולר, ירידה של 12.8% ביחס לתקופה המקבילה ב-2025, ונרשם הפסד נקי של 22 מיליון דולר, לעומת רווח בתקופה המקבילה. ה-EBITDA במחצית הסתכם ב-804 מיליון דולר, ירידה של 35.7%.

בניגוד לרבעון הקודם, החברה מספקת תחזית שנתית וצופה EBITDA מתואם של 2-2.4 מיליארד דולר ב-2026, לצד EBIT מתואם (רווח בנטרול ריבית ומס) של 700 מיליון דולר עד 1.1 מיליארד דולר. לשם השוואה, בשנה שעברה, ה-EBITDA המתואם היה 2.17 מיליארד דולר וה-EBIT המתואם הסתכם ב-885 מיליון דולר. בדוחות החברה נכתב כי העסקה למכירת החברה להפג-לויד ממתינה לאישורים רגולטוריים ושהצדדים ממשיכים למלא את ההתחייבויות שלהם בהתאם להסכם.

ליכטנשטיין מסר: "מאז כניסתי לתפקידי ביולי, המיקוד שלי ברור: להשיא את ההזדמנויות הקיימות בשוק הנוכחי, תוך הבטחה שצים עושה שימוש מיטבי במשאביה וביכולותיה. במקביל, אנו מחויבים לשמירה על גמישות, המאפשרת לנו להגיב במהירות לתנאי שוק משתנים, לחזק את התחרותיות שלנו וליצור ערך מתמשך".

סמי ג'ובראן, סמנכ"ל הכספים אמר: "הצגנו תוצאות טובות ברבעון השני ואנו צופים תוצאות חזקות משמעותית בהמשך השנה, כפי שמשתקף בתחזית החברה לשנת 2026. השיפור הצפוי עשוי לאפשר לדירקטוריון החברה לשקול הכרזה על דיבידנד לבעלי המניות על בסיס תוצאות הרבעון השלישי".

צים נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של 3.4 מיליארד דולר.