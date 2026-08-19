חברת התעופה ישראייר מפרסמת היום (ד') את תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2026, כאשר בסיכום המחצית רושמת החברה הפסד של כ-32 מיליון דולר.

לטענת ישראייר, מדובר באחת התקופות המאותגרות ביותר שהחברה חוותה, זאת בעקבות המלחמה באיראן, ירידה בביקושים, עלייה חדה במחירי הדלק, התחזקות השקל מול הדולר והתנודתיות בשערי החליפין של האירו מול הדולר. בנוסף נשאה החברה בעלויות של כ-4 מיליון דולר לקראת הפעלת צי המטוסים רחבי-הגוף ולפתיחת הפעילות לניו יורק.

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על-פי ישראייר, השפעת המלחמה במחצית השנה הראשונה נאמדת בכ-26 מיליון דולר. במקביל, החברה גם מאשרת בדוחותיה כי תקבל ממשרד האוצר פיצוי שצפוי להסתכם בטווח של כ-8-4 מיליון דולר. פיצוי זה, שפורסם לראשונה בגלובס, מותנה בין היתר בכך שחברות התעופה לא יחלקו דיבידנד בשנה הקרובה. למעשה, הצהרת החברה כי תקבל את הפיצוי אומרת למעשה שלא תחלק דיבידנד.

כמו כן, ישראייר נשאה בעלויות של כחצי מיליון דולר הקשורות להקמת השותפות במועדון כרטיס האשראי SuperFly. עם זאת, החברה מעריכה כי חלקה ברווחי פעילות המועדון במהלך שנת 2026 צפוי להסתכם בטווח של 5-3 מיליון דולר, אשר יבוא לידי ביטוי בחודשים הקרובים.

הפעלת הקו לניו יורק

כך או כך, במחצית הראשונה של השנה הכנסות ישראייר הסתכמו ב-249.5 מיליון דולר (ביחס ל-273 מיליון במחצית השנייה של 2025), והרווח הגולמי עמד על 4 מיליון דולר (ביחס ל-20.2). מספר הנוסעים עמד בחציון הנוכחי על 640 אלף (לעומת 824 בחציון המקביל אשתקד).

באשר לרבעון הנוכחי - ברבעון השלישי עמדו ההכנסות על 140 מיליון דולר, הרווח הגולמי הסתכם בכ-1.4 מיליון דולר, ומספר הנוסעים הסתכם ב-427 אלף.

לצד החציון הנוכחי, בישראייר מעריכים כי במחצית השנייה של שנת 2026 תהיה מגמת שיפור בפעילותה, שתישען על מספר גורמים מרכזיים: תחילת הפעילות בקו לניו יורק, גידול בהיצע המושבים ביתר יעדי החברה, התאוששות עונתית בביקושים ובמחיר הממוצע, קבלת מענקי תמיכה שאושרו על-ידי משרד האוצר בעקבות המלחמה ושיפור בהכנסת בחברות-הבת (בחציון הזה עמדו ההכנסות על 78 מיליון דולר).

בחברה אף מציבים יעד לשנת 2027: 3 מיליון נוסעים, והכנסות של מיליארד דולר.

כאמור, האירוע המרכזי בישראייר בחודשים הקרובים יהיה פתיחת הקו לניו יורק. לפי שעה, החברה קיבלה רישיון הפעלה מורחב ומחודש מרשות התעופה האזרחית ואישור ממשרד התחבורה האמריקאי להתחיל במכירת כרטיסי טיסה לארה"ב. המכירה צפויה להתחיל בשבוע הבא. כעת החברה נמצאת בשלבי סיום של הגשת סט המסמכים הדרושים לקבלת היתר הפעלת טיסות מרשות התעופה הפדרלית האמריקאית - ה-FAA.