מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: שר ההגנה לשעבר של אוקראינה קורא להדיח את זלנסקי והשריפה בגרמניה לאחד האירועים הוויראליים השבוע

● טראמפ הכריז מלחמה כלכלית נגד איראן. כך היא תעבוד

● האקרים פרצו לרשות המסים הצרפתית ומכרו מידע על מאות אלפי אזרחים

קוריאה הצפונית

טראמפ עוצר תרגיל צבאי עם קוריאה הדרומית, ומכריז: בדרך להיפגש עם קים

השבוע חזרה הדיפלומטיה בין ארה"ב לקוריאה הצפונית לכותרות הראשיות, ומעלה שאלה: האם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "עובר הלאה" לאחר שניסיונותיו להשיג הסכם גרעיני עם איראן נכשלו?

טראמפ הורה על הפחתה ניכרת בתרגילים הצבאיים המשותפים בין ארה"ב לדרום קוריאה. התרגילים השנתיים, Ulchi Freedom Shield, הופחתו מ־11 ימים ל-5 ימים בלבד. הוא טען שהתרגילים שולחים מסר "לא הולם" לקוריאה הצפונית, ובאותו זמן התלונן שקוריאה הדרומית לא עוזרת לו בקונפליקט עם איראן, שבו הוא מנהל מגעים צבאיים ודיפלומטיים אינטנסיביים.

ביום שני הודיע הנשיא שקים ג'ונג און, המנהיג העליון של קוריאה הצפונית, הגיב לניסיונותיו ליצור קשר. ביום רביעי הוא הלך צעד קדימה וטען בוודאות שהוא ייפגש עם קים בהמשך השנה. הוא אף ציין שקוריאה הצפונית מחזיקה 57 נשקים גרעיניים "מאוד חזקים", בתשובה מפתיעה לשאלה מעיתונאי. "אני מכיר טוב את קים ג'ונג און, והוא יהיה בסדר כל עוד יש לנו נשיא חכם", אמר טראמפ.

קים ג'ונג און ודונלד טראמפ / צילום: Reuters, KEVIN LAMARQUE

אחותו של קים, קים יו ג'ונג, אמרה כי אינה מודעת לתקשורת אחרונה בין המנהיגים, אך הוסיפה שהקשר בין השניים הוא "נותר מצוין". עם זאת, היא הגדירה את הפחתת התרגילים כלא משמעותית, וטענה שאופיים הפרובוקטיבי נשמר גם לאחר הצמצום.

ברקע, קוריאה הצפונית ממשיכה לחזק את הקשרים עם רוסיה. השבוע הכריז שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, בפנייה לעמיתו הצפון־קוריאני, שהמדינות "עובדות לכדי עולם חדש וצודק". חיילים צפון קוריאנים נלחמים לצד רוסיה באוקראינה וההערכות מצביעות על עשרות אלפי חיילים צפון קוריאנים הפרוסים בשטחים רוסיים. אנליסטים מציינים שפגישה אפשרית תעניק לקים יתרון משמעותי, שכן הוא כבר נהנה מתמיכה רוסית וסינית ואינו זקוק לוושינגטון כפי שהיה בעבר.

השאלה הגדולה נותרת: האם טראמפ וקים יוכלו להשיג מה שלא הצליחו ב־2019, כאשר הדיפלומטיה התמוטטה על שאלת הנשקים הגרעיניים?

אוקראינה

מרד נגד זלנסקי: שר ההגנה לשעבר קורא להדחתו בעיצומה של המלחמה

שר ההגנה לשעבר של אוקראינה, מיכאילו פדורוב, קרא ביום שלישי לבחירות נשיאותיות בעיצומה של המלחמה - האתגר הפוליטי הישיר ביותר נגד הנשיא וולדימיר זלנסקי מאז פלישת רוסיה בשנת 2022.

פדורוב, שפוטר בפתאומיות מתפקידו החודש שעבר בצעד שנוי במחלוקת, אמר בנאום בן 9 דקות שאוקראינה חייבת "לשקם תהליך דמוקרטי מלא גם בעיצומה של מלחמה ממושכת. דמוקרטיה לא יכולה להיות בת ערובה של רוסיה. אנחנו נלחמים בדיוק כי אנחנו רוצים להישאר מדינה אירופית חופשית".

מבלי להזכיר את זלנסקי בשמו, פדורוב רמז שהנשיא הנוכחי עומד בראש מדינה שמתפקדת באופן לקוי ומתקשה להתמודד עם שחיתות למרות מצב החירום הלאומי. הבחירות הושהו באוקראינה מאז הטלת החוק הצבאי בתחילת הפלישה הרוסית, וקדנציית זלנסקי בת חמש השנים הסתיימה כבר במאי 2024.

שר ההגנה לשעבר של אוקראינה, מיכאילו פדורוב / צילום: Reuters, Alina Smutko

פדורוב, בן 35, כיהן כשר הדיגיטל של אוקראינה משנת 2019 ועד ינואר, והוביל את אימוץ הרחפנים במלחמה. לפני שכיהן תקופה קצרה כשר הגנה עד יולי. הוא פוטר בפתאומיות במסגרת רה־ארגון ממשלתי בעקבות מריבה עם מפקד הצבא, גנרל אולכסנדר סירסקי. בשל כך, פרצו הפגנות רחוב, שהובילו לפיטורי סירסקי, אך פדורוב לא הוחזר לתפקידו.

סקר שנערך בתחילת החודש מצא שפדורוב יגיע למקום השלישי בבחירות נשיאותיות עם 13.1% מהקולות, אחרי זלנסקי עם 22.3% ומפקד הצבא לשעבר ולריי זלוז'ני עם 21.4%.

איסלנד

הקרב על הדגים: משאל העם הדרמטי שמפלג את איסלנד

קצת יותר משבוע לפני משאל עם גורלי, הקמפיין באיסלנד מתחמם: ב־29 באוגוסט, יצביעו אזרחי איסלנד במשאל עם על שאלה שיכולה לעצב מחדש את יחסי המדינה עם אירופה. השאלה שבמוקד: האם לחדש את מגעי ההצטרפות לאיחוד האירופי? חשוב להדגיש שזו אינה הצבעה על הצטרפות בפועל, אלא רק על חידוש המשא ומתן על תנאי ההצטרפות. גם אם הרוב יצביע "כן", כל הסכם הצטרפות עתידי יצטרך לעבור אישור במשאל עם נוסף.

הנושא השנוי ביותר במחלוקת בתוך אותו משא ומתן עתידי הוא מדיניות הדיג המשותפת של האיחוד האירופי, כלומר האם ומתי תצטרך איסלנד לפתוח את מימיה לצי הדיג של מדינות איחוד אחרות, במקום לשמור על הבלעדיות המלאה שיש לה כיום.

לפני 50 שנה ניצחה איסלנד בסדרת עימותים ימיים מול בריטניה, המכונים "מלחמות הבקלה", וזכתה בשליטה מלאה על מימיה, שליטה שהפכה מאז לבסיס הכלכלי של המדינה. כעת רבים חוששים שהצטרפות לאיחוד תחייב אותם למסור חלק מהשליטה הזו. באיגוד ענף הדיג באיסלנד הזהירו שכיום המדינה מעבדת את כל תפוסת הדגים שלה בתוך גבולותיה ונהנית מ־100% מהרווחים - מצב שלדבריה עלול להשתבש אם איסלנד תצטרף לאיחוד.

המרינה באיסלנד / צילום: Reuters, Picture Alliance

הציבור מפולג כמעט שווה בשווה: סקר גאלופ שנערך החודש מצא ש־46% בעד חידוש המגעים, 46% נגד, ו־8% עדיין לא הכריעו.

מעבר לדיג, המחלוקת נוגעת גם ביוקר המחיה ובביטחון. מבחינה גיאופוליטית, איסלנד ממוקמת באזור אסטרטגי קריטי בשם פער ה־ GIUK (ראשי תיבות של גרינלנד־איסלנד־בריטניה), רצועה ימית שבין שלוש הנקודות הללו שדרכה חייבות לעבור ספינות וצוללות בדרכן מהים הצפוני לאוקיינוס האטלנטי הפתוח. נאט"ו רואה באזור זה עמדת תצפית מרכזית למעקב אחר תנועות ימיות רוסיות.

גרמניה

החילוץ ההוליוודי שהציף את הרשתות החברתיות

שריפה קשה שפרצה בבניין מגורים בן 18 קומות בברלין הובילה לאירוע שנדמה שנלקח מסרט: אישה טיפסה על החזית החיצונית של הבניין וקפצה מקומה שנייה ישר אל זרועות כבאי, במהלך שתועד בווידאו וזכה לכותרות.

תיעוד החילוץ בברלין / צילום: Reuters, Christophe Gateau

השריפה פרצה בבניין מגורים בשכונת פרידריכסהיין בבירה הגרמנית סביב השעה 6:30 בבוקר יום שישי. השריפה החלה בדירה בקומה 11 והתפשטה לדירה שמעליה, כאשר להבות פרצו ממספר חלונות ועשן שחור וסמיך התמר מהבניין.

המשטרה מסרה שהאישה, שזהותה לא פורסמה, נחתה בבטחה בסל לאחר קפיצה של כשתי קומות ונפצעה קלות. בסך הכול נפגעו מהשריפה 115 אנשים. 25 מהם חולצו ו־13 נפצעו קלות וטופלו במקום. 18 כבאיות, שתי משאיות סולם אוויריות ותשעה אמבולנסים גויסו לכיבוי השריפה ולביצוע ההצלות. סיבת השריפה עדיין אינה ידועה.