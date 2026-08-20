1 אירוע שובר שוק? מודל הפרסומות של yes יצא רשמית לדרך

צופים שבחרו החודש לצפות בתכנים של חברת yes דרך ה-VOD, הופתעו לגלות פרסומת לפני התוכן המבוקש. חלקם פגשו פרסומת גם בעת לחיצה על pause (לא תמיד של אותו מותג), אחרים ייחשפו אליהן רק החל מהשבוע הבא. כך, בשקט ומתחת לרדאר, יצא לדרך מודל הפרסום החדש של החברה, מהלך שעליו דיווחנו לראשונה בדצמבר 2024, ומוגדר בענף כ"אירוע שובר שוק".

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בחודש מאי בוצע פיילוט עם פרסומת של בנק לאומי בסדרה "פאודה", במה שהוגדר על ידי השוק כפרסום "לא חכם" - מאחר שניתן היה להריץ את הפרסומת מבלי לצפות בה, והיה מדובר בלקוח אחד על תוכן אחד, ורק לפני הצפייה.

כעת כבר מדובר במגוון אפשרויות גדול יותר, וברשימה של מפרסמים, בהם גם חברת הביטוח מגדל, חברות כרטיסי האשראי כאל וישראכרט, פריזבי וסנו. חוזים נחתמו גם עם הראל, הפניקס וכלמוביל. בשלב זה עוד לא מדובר בפרסומות ייעודיות ומפולחות, אולם ההנחה היא שבהמשך תגיע הפרסונליזציה. לפי הערכות, המחיר עומד על 115-135 שקל ל-CPM (עלות לאלף חשיפות).

בפועל, מדובר בשיתוף פעולה בין שלושה גופים: התכנים הם של yes, RGE אחראים למכירת הפרסום וטאבולה מביאה את הטכנולוגיה שמאפשרת סנכרון בין המסך הגדול למסך הקטן. כך, אחרי שהצופה פוגש בפרסומת בתוכן הטלוויזיוני, הוא יראה אותה גם באתרים שבהם הוא גולש.

גורמים בענף חלוקים בשאלה האם המהלך יגדיל את עוגת הפרסום, או יבוא על חשבון שחקנים קיימים. בינתיים, לא כל הצופים מרוצים, במיוחד כאלה שמשלמים מחיר מנוי מלא, וברשתות החברתיות נרשמה תרעומת. בימים אלה בוחנים ב-yes את האפשרויות להתאמת מסלולים ללקוחות.

מ-yes נמסר בתגובה: "אנו מרחיבים את מהלך שילוב הפרסום, עליו הכרזנו בעבר, שיאפשר לנו להשקיע בהפקות מקור. הפרסום אינו מופיע במהלך התוכן עצמו או בתכני ילדים".

2 השיא החדש של תושבי רמת השרון

מאז נכנסה קבוצת פרטנר לפעילות בתחום החשמל תחת המיתוג Partner Power הצטרפו אליה עשרות אלפי משקי בית, וכעת היא משתפת לראשונה את הרגלי הצריכה שלהם.

מדובר בנתונים המתייחסים לתקופה שבין אוגוסט 2025 ליולי 2026, ומהם עולה כי הצריכה החודשית הממוצעת למשק בית עומדת על כ-760 קילו-ואט לשעה, והתשלום החודשי הממוצע עומד על כ-456 שקל. הנתון קופץ בחודשי הקיץ החמים (יוני-ספטמבר), ומגיע לכ-965 קוט"ש ותשלום ממוצע של כ-582 שקל למשק בית.

הצרכנים ה"כבדים" ביותר של פרטנר הם תושבי רמת השרון, ואחריהם ברשימה - הוד השרון, מודיעין-מכבים-רעות, ראש העין ובת ים. חמש הערים עם הצריכה הנמוכה ביותר הן גבעתיים, קריית ביאליק, קריית מוצקין, חיפה וכרמיאל.

צילום: Shutterstock

הימים שבהם נרשמת הצריכה הגבוהה ביותר הם שישי ושבת. שיא הצריכה היומית בתקופה שנבדקה נרשם ב-15 באוגוסט של השנה שעברה, בעוד הצריכה היומית הנמוכה ביותר נרשמה ב-1 באפריל. השעות הפעילות ביותר, באופן צפוי, הן 16:00-21:00.

3 מינוי חדש

אלעד רויזמן, לשעבר נציב רשות ניירות ערך האמריקאית, מונה לסמנכ"ל רגולציה ומדיניות ביוניקורן הישראלי פיירבלוקס, שהפלטפורמה שלו מאפשרת למוסדות פיננסיים לפעול על גבי בלוקצ'יין. לדברי המייסד-שותף והמנכ"ל מיכאל שאולוב, "היכולת לעבוד עם אנשים שמכירים מבפנים את צורת החשיבה ואת המשימה של הרגולטורים, מאפשרת לנו לקחת חלק משמעותי יותר בשיח עם קובעי המדיניות, ולסייע ללקוחות שלנו להיערך לכללים החדשים".

אלעד רויזמן / צילום: תמונה פרטית

רויזמן עצמו אומר כי "אנחנו נמצאים בנקודת זמן מרתקת, שבה יש יותר עניין ועשייה מאי פעם מצד רגולטורים ומחוקקים, במטרה לאפשר חדשנות בתחום. העבודה עכשיו היא לקיים דיאלוג עם קובעי המדיניות על רקע ההתפתחויות המהירות בשוק הנכסים הדיגיטליים, ובמקביל לסייע למוסדות שבונים ומרחיבים את השלב הבא של המערכת הפיננסית, תחת החוקים והמסגרות הרגולטוריות החדשות".

4 ספורט

איגוד הכדורסל ערך השבוע ערב גאלה בבית קבוצת הביטוח הראל, שבמהלכו הושק היכל התהילה של הכדורסל הישראלי, לצד קרן הידידות של האיגוד. הראשונים להיבחר להיכל התהילה הם טל ברודי, מיקי ברקוביץ', בארי לייבוביץ', אביבה בלס ואלומה גורן. במהלך הערב נערך גם פאנל מנהיגות ומצוינות עם דני אבדיה, עודד קטש, זיו שילון ושירה העליון.

טל ברודי עם יו''ר האיגוד עמוס פרישמן ויו''ר הראל יאיר המבורגר / צילום: איגוד הכדורסל