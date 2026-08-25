חדש בגלובס: תמלול שיחות המשקיעים גלובס משיק שירות חדש למנויים: תמלול מלא של שיחות הוועידה של חברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. המטרה: לאפשר לקוראינו גישה ישירה ושקופה להסברים של מנהלי החברות בשיחות שאליהן חשופים לרוב משקיעים מתוחכמים. שיחות אלה מספקות לעתים קרובות נדבך חשוב להבנת פעילות החברה, האתגרים וההזדמנויות שהיא מזהה והכיוון שאליו היא צועדת - מעבר למספרים שמופיעים בדוחות. התמלולים מבוססים על כלי AI, ולאחריהם בקרה אנושית, והם יפורסמו בדרך-כלל בתוך מספר שעות ועד יממה מפרסום הדוחות הכספיים בפורטל הפיננסי ויצורפו כלינק לכל ידיעה העוסקת בדוחות הכספיים הרלוונטיים. הישארו מעודכנים בפורטל הפיננסי שלנו

הפניקס , חברת הביטוח הגדולה בישראל, בניהולו של אייל בן סימון, רשמה ברבעון השני של 2026 רווח כולל של 872 מיליון שקל, ירידה של 6% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, בגלל הפעילות בשוק ההון שהייתה חלשה יותר ברבעון השני אך תשואה להון חזקה של 29.7%. אלא שאת המחצית הראשונה של השנה היא סיימה עם עלייה ברווח הכולל של 10% לסכום של 1.57 מיליארד שקל. התשואה להון של הפניקס הסתכמה במחצית ב-26.1%.

● מחצית של שיאים בבתי ההשקעות: ההכנסות צמחו, שורת הרווח טסה - ומי נשאר מאחור?

● הערכת דיסקונט לקראת עדכון המדדים: דמרי בדרך מחוץ לת"א 35, מניות חדשות יצטרפו לת"א 125

● לוקסמבורג סוגרת את הדלת להנפקת אגרות חוב של ישראל אחרי שנה בלבד

על רקע התוצאות, ובדומה לחברת הביטוח כלל, גם הפניקס מודיעה על כוונתה להעלות את יעדיה העסקיים בהמשך השנה, לדבריה "לאור הגידול בצמיחה". בתוצאות העסקיות עצמן, רווחי הליבה, שמשקף את הרווחיות התפעולית השוטפת, (עולמות החיסכון ארוך הטווח, פעילות הביטוח, האשראי החוץ בנקאי וסוכנויות הביטוח) בניטרול תנודות שוק ההון הפניקס רשמה עלייה של 7% ברבעון לרווחי ליבה של 743 מיליון שקל. בסיכום המחצית הראשונה של השנה הרווח מפעילות ליבה עלה ב-10% ל-1.45 מיליארד שקל.

אקסלנס טרייד, חברת המסחר העצמאי של הפניקס, הגיעה ל-100 אלף לקוחות מסחר עצמאי, בפעילות שממשיכה לצמוח בקצב מהיר. סך הנכסים המנוהלים של הפניקס עמד בסוף המחצית הראשונה של השנה על 658 מיליארד שקל, עלייה של 8% מתחילת השנה, מה שהשתרשר היטב לדמי הניהול שהיא גובה. רווח הליבה בתחום קפץ ב-48% לסכום של 328 מיליון שקל ובמחצית הראשונה של השנה הוא עלה ב-36% ל-579 מיליון שקל.

מנגד, בפעילות הביטוח, התוצאות נפגעו וברבעון השני הרווח מפעילות ליבה הסתכם ב-415 מיליון שקל, ירידה של 12%. במחצית הראשונה של השנה הרווח בתחום הסתכם ב-873 מיליון שקל, ירידה של 2%.

הסיבה העיקרית לירידה בתוצאות הביטוח היא נפילה של 50% ברווח מתחום ביטוח רכב רכוש (מקיף וצד ג') לסכום של 53 מיליון שקל בלבד, בעקבות הירידה במחירי ביטוחי הרכב בשנה האחרונה.

400 מיליון שקל דיבידנד; בן סימון: "נציג יעדים מותאמים לצמיחה"

לצד התוצאות, הודיעה הפניקס על חלוקת דיבידנד במזומן של 400 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון השני (כ-1.6 שקלים למניה), בנוסף לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 167 מיליון שקל ברבעון. בסך-הכול, חילקה החברה לבעלי מניותיה 972 מיליון שקל במחצית הראשונה (כ-62% מהרווח התקופתי), והודיעה על הגדלת תוכנית הרכישה העצמית השנתית ל-2026 מ-300 ל-400 מיליון שקל.

לאחר הדוחות הפניקס החליטה לחלק דיבידנד בהיקף של 400 מיליון שקל במקביל לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 167 מיליון שקל.

"הפניקס ממשיכה להציג ביצועים חזקים ולייצר צמיחה אסטרטגית בקצב גבוה מהצפוי וזאת בשוק תחרותי ובסביבה עסקית מאתגרת", אמר מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון. "תוצאות המחצית מבטאות את המשך המגמה של שינוי תמהיל הפעילות עם צמיחה מואצת של 36% בפעילויות ניהול הנכסים בעלי מכפילים ושיעורי צמיחה גבוהים, ואנו מתכננים להתאים את יעדי החברה לאור הגידול בצמיחה".