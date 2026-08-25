מאגף התקציבים לשפיר: הג'וב החדש של יוגב גרדוס

קבוצת התשתיות וההנדסה שפיר של משפחת שפירא מודיעה על מינוי משמעותי. החל מ-1 בספטמבר יצטרף אליה יוגב גרדוס, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כחבר הנהלה בכיר, וימונה לתפקיד ראש חטיבת הכספים והפיתוח העסקי.

משפיר נמסר כי "לגרדוס יש ניסיון ניהולי עשיר בתפקידי מפתח במגזר הציבורי, לצד ראייה מאקרו-כלכלית רחבה והבנה כלל-משקית, אשר יסייעו לתכנון וניהול צמיחת החברה. הוא מוכר כאיש מקצוע ומנהל מוערך, הידוע ביכולתו לעבוד בשיתוף-פעולה ולייצר הסכמות וכן לפעול באופן יצירתי וחדשני".

ניכר כי יש כאן גם אינטרס של שפיר, אחת מחברות התשתיות הגדולות במשק, לגייס איש מפתח לשעבר בשירות הציבורי. מהחברה נמסר כי "הצטרפותו תעבה את השדרה הניהולית בשפיר ההנדסה, כחלק מבניין הכוח של הקבוצה לקראת מהפכת התשתיות הצפויה במשק הישראלי בעשור הקרוב".

גרדוס (43) כיהן כממונה על התקציבים במשרד האוצר במשך כחמש שנים, ובסך -הכול פעל באגף התקציבים כ-15 שנה. במסגרת תפקידו הוא הוביל תהליכי מדיניות כלכלית משמעותיים ופעל כראש האגף תחת שלושה שרי אוצר שונים, לרבות בתקופות של אתגרים כלכליים ותקציביים משמעותיים למשק הישראלי.

במהלך שנותיו במשרד האוצר כיהן גרדוס בדירקטוריונים ובוועדות ציבוריות וממשלתיות רבות. בין השאר כיהן כדירקטור בחברת פי גלילות, כדירקטור וכיו"ר ועדת הכספים של נמל חיפה, כחבר הוועד המנהל של עתודות לישראל, כחבר מליאת רשות החשמל ולאחרונה כיו"ר הצוות להגברת התחרות במערכת הבנקאית.

לגרדוס יש תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במינהל עסקים עם התמחות במימון ובנקאות מהאוניברסיטה העברית וכן תואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת הארוורד.

עם פרסום ההודעה על המינוי מסר גרדוס כי "המשק הישראלי עומד לפני תנופת פיתוח משמעותית בכל הקשור לתשתיות תחבורה וביטחון. מזה קרוב ל-60 שנה שפיר הנדסה מעצבת את נוף המדינה באיכות וביעילות שהפכו לשם דבר בתעשייה, ואני גאה לקחת חלק בבניין הכוח של הקבוצה לשנים הבאות. אני מצפה לעבוד לצד העובדים המצוינים בחברה ולהוביל יחד עם ההנהלה את הצמיחה האסטרטגית של הקבוצה בעשור הקרוב".