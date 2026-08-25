הביטחונית החדשה בבורסה צוללת בכ-15%. אלה הסיבות

חדש בגלובס: לשיחת המשקיעים של סמארט שוטר לשיחת המשקיעים של סמארט שוטר

גלובס משיק שירות חדש למנויים: תמלול מלא של שיחות הוועידה של חברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. המטרה: לאפשר לקוראינו גישה ישירה ושקופה להסברים של מנהלי החברות בשיחות שאליהן חשופים לרוב משקיעים מתוחכמים. שיחות אלה מספקות לעיתים קרובות נדבך חשוב להבנת פעילות החברה, האתגרים וההזדמנויות שהיא מזהה והכיוון שאליו היא צועדת - מעבר למספרים שמופיעים בדוחות. התמלולים מבוססים על כלי AI, ולאחריהם בקרה אנושית והם יפורסמו בדרך כלל בתוך מספר שעות ועד יממה מפרסום הדוחות הכספיים בפורטל הפיננסי ויצורפו כלינק לכל ידיעה העוסקת בדוחות הכספיים הרלוונטיים.

מניית סמארט שוטר צונחת היום (ג') במסחר בתל אביב בשיעור דו-ספרתי, לאחר שיצרנית מערכות בקרת הירי, שהונפקה מוקדם יותר השנה, פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני. עם זאת, מחיר המניה עדיין גבוה בכ-17% ממחיר ההנפקה בחודש מרץ, ומשקף לחברה מקיבוץ יגור שווי של מיליארד שקל.

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סמארט שוטר, שמוצר הדגל שלה הוא כוונת חכמה ("פגיון"), המורכבת על גבי נשק קל ונועדה לשפר משמעותית את סיכויי הפגיעה במטרות קרקעיות ואוויריות, סיכמה את הרבעון השני עם צמיחה של 28.8% בהכנסות ל-9.7 מיליון דולר, ובסיכום המחצית ההכנסות היו 16.3 מיליון דולר, צמיחה של 27.4%.

עם זאת, הרווח התפעולי ברבעון התכווץ ביחס לרבעון המקביל ב-69.5% והסתכם ב-238 אלף דולר, וברמת המחצית החברה רושמת הפסד תפעולי של 836 אלף דולר. בין היתר, החברה מדווחת על גידול בהוצאות המו"פ, שיווק ומכירה וכן הנהלה וכלליות, המוסבר בין היתר בתיסוף השקל.

בשורה התחתונה, החברה רשמה רווח נקי של 1.7 מיליון דולר ברבעון השני, אך הפסד נקי של 4.9 מיליון דולר במחצית הראשונה. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה חיובי בשתי התקופות, והסתכם ב-620 אלף דולר ברבעון וב-658 אלף דולר במחצית. צבר ההזמנות בסוף המחצית היה 51.6 מיליון דולר, ומתוכו לפחות 34 מיליון דולר מתוכנן לאספקה והכרה כהכנסה במחצית השנייה של 2026.

בשיחת הוועידה שערכה החברה לאחר פרסום הדוחות, המנכ"לית והיו"רית מיכל מור ציינה כי סמארט שוטר שמה דגש על האצת הפעילות שלה וציינה את הגיוון הגאוגרפי, שכולל לדבריה את "ארה"ב כלקוח מרכזי, אירופה כלקוח סופר מעניין", וגידול באסיה-פסיפיק ובישראל. קרוב לחצי מההכנסות ברבעון הגיעו מאירופה ו-43% מארה"ב.

מור התייחסה גם לנושא ההתמודדות נגד רחפנים. לדבריה, יש עלויות זניחות להביא אותם לכדי איום ממשי בשדה הקרב, מה שמקשה מאוד על ההתמודדות, "ויוצר בעצם א-סימטריה חסרת תקדים כשכלים זולים, מהירים וזריזים מסוגלים לעקוף ולאיים למרות מערכות הגנה מסורתיות שיש בשטח".

מור מציינת שבשוק מחפשים פתרונות טקטיים מיידיים לכוחות המתמרנים, ומוסיפה כי "אנחנו מרגישים שאנחנו מפצחים את משוואת עלות היירוט של האיום ההולך ומתגבר הזה למול היכולות שלנו". לדבריה, האלגוריתמיקה הייחודית של החברה מזהה את המטרה, חוזה את התנועה ועוקבת אחר המטרה, ובשלב האחרון מתזמנת "במיקרו שניות" את שחרור הקליע להבטחת פגיעה מדויקת.

לדברי מור, יש גידול של 12% בשוק הרחפנים הצבאיים, ובתוכו גידול של 26.5% לשוק נגד רחפנים, שצפוי להגיע ל-14.5 מיליארד דולר בשנים הקרובות.