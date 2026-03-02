ברקע המלחמה מול איראן וחיזבאללה, חברה ביטחונית נוספת מצטרפת לבורסה. יצרנית יצרנית הכוונות סמארט שוטר (Smart shooter) השלימה הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי של 640 מיליון שקל (אחרי הכסף).

במסגרת המהלך, אותו הובילה פירמת הבנקאות להשקעות רוסאריו, גייסה החברה סכום של כ-200 מיליון שקל. בנוסף, ביצעו בעלי ההחזקות הגדולים בחברה מכירה של חלק ממניותיהם תמורת סכום של כ-60 מיליון שקל. כך, מייסדי החברה, מיכל מור (המשמשת כמנכ"לית ויו"ר הדירקטוריון) ואבשלום ארליך (סמנכ"ל טכנולוגיות) מכרו נתח ממניותיהם תמורת כ-18 מיליון שקל (כל אחד).

אליהם הצטרפו גם המשקיעים שהשקיעו בחברה בשלב מוקדם, קבוצת ההשקעות הקנדית של איש העסקים הקנדי מאיר גניוויש (Smart Shooter Limited Partnership), ואיש העסקים היהודי־צ'יליאני אלחנדרו ויינשטיין, שמכרו יחד מניות בהיקף של כ-10 מיליון שקל (כל אחד).

בנוסף, שני הדירקטורים של החברה, האלוף במילואים ניצן אלון, שעמד במהלך המלחמה בראש מפקדת השבויים והנעדרים וד"ר אברהם מזור, לשעבר בכיר ברפאל (1%), שנמנה עם מייסדי סמארט שוטר מכרו גם הם מניות בהיקף של כ-2 מיליון שקל (כל אחד).

מי שבחרו שלא לממש חלק ממניותיהם, הם הגופים המוסדיים הישראלים שהשקיעו בחברה. בעלת המניות הישראלית הגדולה בה היא חברת הביטוח הפניקס , המחזיקה בכ־17% מהמניות, ולצידה חברת הביטוח הכשרה (כ־5% מהון החברה) ובית ההשקעות אלטשולר שחם (כ-4%).

"הנפקת החברה בבורסת ת"א הינה אבן דרך במימוש החזון שלנו להרחבת פעילות החברה ולמיצובה כשחקנית מובילה המביאה לשטח יכולות דיוק ירי גבוהות לכוחות הרגליים והמתמרנים, התוקפים וההגנתיים. אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בהנפקה על הבעת האמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. בכוונתנו להשתמש בתמורת הגיוס להאצת ההתרחבות הגלובלית של החברה ולהאיץ את מגמת הצמיחה שלנו בשווקים בהם אנו פועלים", מסרה מיכל מור, מייסדת משותפת ומנכ"לית סמארט שוטר.

מיכל מור, מנכ''לית ומייסדת סמארט שוטר / צילום: מאיה חבקין

הכוונת שהקפיצה את ההכנסות

סמארט שוטר, שהוקמה, כאמור, בשנת 2011 על ידי מור וארליך, שניהם יוצאי רפאל, עוסקת בפיתוח ובמכירת מערכות בקרת ירי אלקטרו־אופטיות. לאורך השנים פיתחה החברה טכנולוגיה בשם SMASH, המאפשרת יכולת פגיעה במטרות קרקעיות ואוויריות, סטטיות ונעות, בלי תלות ברמת הכשירות והניסיון של המשתמש. מוצר הדגל שלה הוא כוונת חכמה בשם "פגיון", המורכבת על נשק קל (רובים ומקלעים). הכוונת מגדילה באופן משמעותי את דיוק הירי המבצעי. במהלך מלחמת חרבות ברזל נעשה בה בין היתר שימוש נגד רחפנים תוקפים.

את תשעת החודשים הראשונים של 2025 סיימה סמארט שוטר עם הכנסות של כ־20.8 מיליון דולר, גידול של כ־241% ביחס לתקופה המקבילה ב־2024. בשורה התחתונה, רשמה החברה קיטון בהפסד הנקי שעמד על כ־332 אלף דולר לעומת כ־6.7 מיליון דולר אשתקד.

להערכת החברה, הכנסותיה בשנת 2025 צפויות לעמוד על כ־36.5 מיליון דולר, גידול של כ־50% ביחס לשנה הקודמת ו־EBITDA של 6.5־7.5 מיליון דולר, לעומת כ־1.5 מיליון דולר בשנת 2024. נכון לתחילת חודש פברואר 2026, עמד צבר ההזמנות שלה על 35.2 מיליון דולר.

מרבית הכנסות של סמארט שוטר הגיעו מאירופה (40% מההכנסות) וישראל (36%) בעיקר ממפא"ת. אך לחברה לקוחות גם בצפון אמריקה (20%) וכן במדינות נוספות ברחבי העולם, בדגש על מדינות הסכמי אברהם.

בשנתיים האחרונות (2023־2024) היוו ההכנסות מלקוחות ישראלים יותר ממחצית הזמנות החברה. זאת בעיקר בשל הביקוש למוצריה במלחמה.

תמורת ההנפקה צפויה לשמש את סמארט שוטר להרחבת פעילות השיווק, המכירות והשירות; השקעות במו"פ; הכפלת מערך הייצור בישראל והקמת מערכי הרכבות ותחזוקה בארה"ב, אירופה ואסיה־פאסיפיק.