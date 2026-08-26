יציבות הבוקר בשווקים: כולם מחכים לאינפלציה ולאנבידיה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:08

מחירי הנפט יורדים הבוקר על רקע ירידה בחששות מפני עימות צבאי, לאחר שארה"ב נוטה להתמקד בסנקציות כלכליות כדי להפעיל לחץ על איראן.

חוזי ברנט למסירה באוקטובר ירדו ב־2.6% ל־86.26 דולר לחבית, בעוד חוזי WTI בארה"ב למסירה באוקטובר איבדו 2.6% ל־80.25 דולר לחבית.

"הסנקציות האמריקאיות על איראן היו מתונות מהצפוי", אמר דן קוטסוורת', ראש תחום השווקים ב־AJ Bell. לדבריו, הירידה במחירי הנפט סייעה לשווקים להתייצב, במקביל לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות מרמות השיא האחרונות.

07:00

השווקים פותחים את הבוקר בדריכות, כשהמשקיעים ממתינים לשני אירועים מרכזיים: נתון האינפלציה בארה"ב והדוחות הרבעוניים של אנבידיה, שיתפרסמו לאחר נעילת המסחר. באסיה המסחר מעורב, החוזים על וול סטריט נסוגים קלות, בעוד הירידה במחירי הנפט ובתשואות האג"ח מספקת מעט אוויר לשווקים.

אסיה

המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת הבוקר. מדד ניקיי 225 ביפן יורד ב־0.25%, הקוספי בדרום קוריאה מאבד 0.3%, הנג סנג בהונג קונג ושנגחאי בסין עולים בכ-0.5%.

בולטת מניית עליבאבא שעולה בהונג קונג בכ-3%, לאחר שבכירי הנהלה בחברת הטכנולוגיה הסינית רכשו מניות של החברה.

וול סטריט

החוזים בוול סטריט הבוקר נסחרים בשינויים קטנים בלבד.

כאמור, השוק מצפה בכליון עיניים לדוח של אנבידיה לאחר הנעילה. "דוח טוב לא בהכרח יספיק - המשקיעים מחפשים הפתעה חיובית משמעותית. השוק מנסה להבין האם היא יכולה להמשיך לצמוח בקצב החריג הנוכחי", אמר עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך במזרחי טפחות.

קודם לכן יתפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב. מדד מחירי הצריכה הפרטית (PCE) לחודש יולי, מדד האינפלציה המועדף על הפד, יפורסם אחר הצהריים. הצפי הוא עלייה חודשית של 0.1% ואינפלציה שנתית של 3.6%, ירידה קטנה לעומת יוני. הנתון מתפרסם כאשר שוק האג"ח נמצא במוקד. תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב טיפסו לשיאים של כמה שנים בשבוע שעבר. אתמול נרשמה ירידה בתשואות.

בשישי יגיע יו"ר הפד קווין וורש יגיע לג'קסון הול, כשהשווקים מבקשים תשובה: האם הפד ימשיך להיאבק באינפלציה גם במחיר של תשואות גבוהות יותר - או יתחיל להקל את הלחץ על שוק החוב.

אתמול וול סטריט קטעה את רצף הירידות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. S&P 500 ב-0.3%, בעוד נאסד"ק ב־0.5% כשמניות השבבים הובילו את העליות.

שוק המטבע והסחורות

הזהב מגיב לשחיקה בדולר ורושם כבר זינוק של 16% מתחילת החודש. "המהלך נתמך על ידי נתונים כלכליים חלשים יותר בארה"ב בחודש יולי, לצד בחינה מחודשת של אמינות הפד ואקטיביזם גובר של משרד האוצר האמריקאי בשווקים", כותבים בבנק ניהול העושר השוויצרי פיקטה.

מתחת לרדאר, מתכת נוספת ששוברת שיא היא הנחושת. הסיבה: האיום במכסים אמריקאיים ממשיך למשוך כמויות גדולות של המתכת למחסנים בארה"ב, והופך עודף עולמי למחסור בשווקים מחוץ לארה"ב.

תל אביב

המשקיעים בת"א מקווים להמשיך הבוקר את המגמה החיובית של אתמול. סיבה נוספת לאופטימיות היא העליות אתמול בוול סטריט.

המניות הדואליות לא צפויות לשנות הרבה הבוקר - פאלו אלטו תרד ב-2% בפתיחת המסחר. החברה תדווח את הדוח הרבעוני ביום שלישי הבא ובג'יי.פי.מורגן צופים שהיא תציג תוצאות חזקות והעלו את מחיר היעד ל־ 384 דולר לדצמבר 2027 - המשקף אפסייד של כ-10%. טבע, טאואר, קמטק ואיי.סי.אל בפערים חיוביים של כ-1%.

אתמול, בהובלת מניות הביטוח שהציגו תוצאות רבעוניות מעולות, סיימה הבורסה בעליות קלות - מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.7%.

עוד משהו שכדאי לדעת

לפי UBS, החלטת הריבית של הפד בספטמבר ובחירות האמצע בנובמבר הן שני מוקדי סיכון שהולכים ומתעצמים - כך חושף "מדד שבריריות השוק של UBS" שהגיע לרמה המקסימלית האפשרית, לראשונה זה שנתיים, ומאותת כי שוק המניות הופך פגיע יותר לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בספטמבר ובחירות האמצע בארה"ב בנובמבר.

המדד, המכונה Turbu-lens, הגיע ב־19 באוגוסט לרמה של 1, הציון הגבוה ביותר האפשרי. המדד מתבסס, בין היתר, על תנודתיות במטבעות ה־G10, חוזי CDS של חברות בדירוג נמוך ופוזיציות בשוק החוזים העתידיים על S&P 500.

האיתות מקבל תוקף מממד אחר, ה־VIX, או בכינויו מדד הפחד. בבלומברג מציינים שחוזי VIX לפקיעה בספטמבר נסחרים סביב 17.4 נקודות, אך המחיר עולה בחוזים ל־19 באוקטובר ול־19.7 בנובמבר - סימן לכך שסוחרים מוכנים לשלם יותר עבור הגנה מפני תנודתיות בתקופת הבחירות.

הפעם הקודמת שבה מדד UBS הגיע לרמה המקסימלית הייתה לקראת ישיבת הפד בדצמבר 2024. לאחר מכן ה־VIX עלה ב־12 נקודות, לפני שזינק בכ־25 נקודות במרץ 2025.

הנתונים ההיסטוריים אינם מעודדים: מאז 1945, התנודתיות בשוק הייתה גבוהה יותר בשנות בחירות האמצע ב־80% מהמקרים, עם עלייה ממוצעת של 3.5 נקודות. בשנים שבהן אותה מפלגה שלטה בבית הלבן ובקונגרס, העלייה הממוצעת עמדה על 6 נקודות.