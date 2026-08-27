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מגזין G מיהו האדם בעל הכי הרבה עוקבים בטיקטוק?
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הטריוויה השבועית

מיהו האדם בעל הכי הרבה עוקבים בטיקטוק?

איזה נהר זורם דרך העיר גלאזגו שבסקוטלנד, מהו שמה האמצעי של הרמיוני גריינג'ר בספרי "הארי פוטר", ומי הנשיא היחיד בהיסטוריה של ארה"ב שהצליח לאפס לחלוטין את החוב הלאומי? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 15:27
מיהו האדם בעל הכי הרבה עוקבים בטיקטוק? / צילום: Shutterstock
מיהו האדם בעל הכי הרבה עוקבים בטיקטוק? / צילום: Shutterstock

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1. מה מקור המילה היפופוטם?
2. על פי המקרא, מי האישה היחידה שכיהנה כשופטת?
3. איזה נהר זורם דרך העיר גלאזגו שבסקוטלנד?
4. השבוע זכה ארטיום דולגופיאט באליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. כמה פעמים זכה בתואר זה בעבר?
5. באופרה של רוסיני "הספר מסביליה", מה שמו של הספר?
6. מיהו האדם בעל הכי הרבה עוקבים בטיקטוק?
7. איזה מבצר בארץ ידוע גם בשמו הצלבני קסטלום פרגרינורום?
8. מי הנשיא היחיד בהיסטוריה של ארה"ב שהצליח לאפס לחלוטין את החוב הלאומי?
9. מדוע בוטל השבוע הקטע השלישי במרוץ האופניים וואלטה אספניה?
10. מהו שמה האמצעי של הרמיוני גריינג'ר בספרי "הארי פוטר"?
11. איזה מונח טבע ב־1688 הרופא השוויצרי יוהנס הופר כדי לתאר תופעה אצל חיילים שנשלחו אל שדה קרב רחוק מביתם?
12. מהו מקור המילה נוסטלגיה?
13. ומהו מקור הביטוי "על הכיפאק"?
14. איך נקרא אלבום הסולו הראשון של ברי סחרוף?
15. איזה אירוע משמעותי בהיסטוריה של התרבות הישראלית הפיק מיקי פלד (שהלך לעולמו השבוע)?

תשובה 1

ביוונית: היפוס - סוס; פוטמוס - נהר

תשובה 2

דבורה הנביאה

תשובה 3

נהר הקלייד

תשובה 4

פעמיים (ב-2020 בטורקיה וב-2022 בגרמניה)

תשובה 5

פיגארו

תשובה 6

יוצר התוכן הסנגלי-איטלקי קאבי לאמה, עם יותר מ-160 מיליון עוקבים 

תשובה 7

מבצר עתלית

תשובה 8

אנדרו ג'קסון, ב-1835 הגיע החוב הפדרלי לאפס דולרים (מצב זה נמשך שנה אחת בלבד)

תשובה 9

בעקבות גשמים וברד כבד במהלך המסלול 

תשובה 10

ג'ין

תשובה 11

נוסטלגיה

תשובה 12

ביוונית: נוסטוס - חזרה הביתה; אלגוס - כאב

תשובה 13

בערבית מדוברת - עַלַא כִּיפַכּ, "כרצונך" 

תשובה 14

"הכול או כלום", שבימים אלה חוגג 35 שנה

תשובה 15

המפיק הראשון של הפסטיגל