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1. מה מקור המילה היפופוטם?
2. על פי המקרא, מי האישה היחידה שכיהנה כשופטת?
3. איזה נהר זורם דרך העיר גלאזגו שבסקוטלנד?
4. השבוע זכה ארטיום דולגופיאט באליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. כמה פעמים זכה בתואר זה בעבר?
5. באופרה של רוסיני "הספר מסביליה", מה שמו של הספר?
6. מיהו האדם בעל הכי הרבה עוקבים בטיקטוק?
7. איזה מבצר בארץ ידוע גם בשמו הצלבני קסטלום פרגרינורום?
8. מי הנשיא היחיד בהיסטוריה של ארה"ב שהצליח לאפס לחלוטין את החוב הלאומי?
9. מדוע בוטל השבוע הקטע השלישי במרוץ האופניים וואלטה אספניה?
10. מהו שמה האמצעי של הרמיוני גריינג'ר בספרי "הארי פוטר"?
11. איזה מונח טבע ב־1688 הרופא השוויצרי יוהנס הופר כדי לתאר תופעה אצל חיילים שנשלחו אל שדה קרב רחוק מביתם?
12. מהו מקור המילה נוסטלגיה?
13. ומהו מקור הביטוי "על הכיפאק"?
14. איך נקרא אלבום הסולו הראשון של ברי סחרוף?
15. איזה אירוע משמעותי בהיסטוריה של התרבות הישראלית הפיק מיקי פלד (שהלך לעולמו השבוע)?
תשובה 1
ביוונית: היפוס - סוס; פוטמוס - נהר
תשובה 2
תשובה 3
תשובה 4
פעמיים (ב-2020 בטורקיה וב-2022 בגרמניה)
תשובה 5
תשובה 6
יוצר התוכן הסנגלי-איטלקי קאבי לאמה, עם יותר מ-160 מיליון עוקבים
תשובה 7
תשובה 8
אנדרו ג'קסון, ב-1835 הגיע החוב הפדרלי לאפס דולרים (מצב זה נמשך שנה אחת בלבד)
תשובה 9
בעקבות גשמים וברד כבד במהלך המסלול
תשובה 10
תשובה 11
תשובה 12
ביוונית: נוסטוס - חזרה הביתה; אלגוס - כאב
תשובה 13
בערבית מדוברת - עַלַא כִּיפַכּ, "כרצונך"
תשובה 14
"הכול או כלום", שבימים אלה חוגג 35 שנה
תשובה 15
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