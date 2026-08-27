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1. מה מקור המילה היפופוטם?

2. על פי המקרא, מי האישה היחידה שכיהנה כשופטת?

3. איזה נהר זורם דרך העיר גלאזגו שבסקוטלנד?

4. השבוע זכה ארטיום דולגופיאט באליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. כמה פעמים זכה בתואר זה בעבר?

5. באופרה של רוסיני "הספר מסביליה", מה שמו של הספר?

6. מיהו האדם בעל הכי הרבה עוקבים בטיקטוק?

7. איזה מבצר בארץ ידוע גם בשמו הצלבני קסטלום פרגרינורום?

8. מי הנשיא היחיד בהיסטוריה של ארה"ב שהצליח לאפס לחלוטין את החוב הלאומי?

9. מדוע בוטל השבוע הקטע השלישי במרוץ האופניים וואלטה אספניה?

10. מהו שמה האמצעי של הרמיוני גריינג'ר בספרי "הארי פוטר"?

11. איזה מונח טבע ב־1688 הרופא השוויצרי יוהנס הופר כדי לתאר תופעה אצל חיילים שנשלחו אל שדה קרב רחוק מביתם?

12. מהו מקור המילה נוסטלגיה?

13. ומהו מקור הביטוי "על הכיפאק"?

14. איך נקרא אלבום הסולו הראשון של ברי סחרוף?

15. איזה אירוע משמעותי בהיסטוריה של התרבות הישראלית הפיק מיקי פלד (שהלך לעולמו השבוע)?