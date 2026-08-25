מייסד ונשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה פרופ’ אבי דגני הלך לעולמו בגיל 88

פרופ’ אברהם (אבי) דגני, מייסד ונשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה ומהדמויות הוותיקות והמזוהות עם עולם מחקרי השוק והסקרים בישראל, הלך לעולמו בגיל 88. דגני פעל במשך עשרות שנים בנקודת המפגש שבין האקדמיה לעולם העסקי דרך מכון גאוקרטוגרפיה שייסד וניהל לצד אשתי, ד״ר רינה דגני.

דגני נולד בתל אביב ב-1938, ובהמשך עברה משפחתו למושב בית שערים. לאחר שירותו בחטיבת גולני למד באוניברסיטה העברית בירושלים גאולוגיה, גאוגרפיה וקלימטולוגיה, ובהמשך יצא ללימודים מתקדמים בארה"ב. עם שובו לישראל הצטרף ב-1971 לחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב, שבו היה חבר סגל במשך שנים.

קריירה בת חמישה עשורים

אחד התחומים שבהם עסק כבר בשלבים מוקדמים של הקריירה היה מערכות מידע גאוגרפיות, GIS , המאפשרות לחבר בין נתונים לבין המרחב שבו הם מתקיימים. דגני נחשב לאחד מחלוצי התחום בישראל, ובמהלך השנים עסק בפיתוח מודלים לניתוח המרחב ובהטמעתם בתכנון עירוני, כלכלי וחברתי.

תחת הזוג, הפך המכון לגוף שחיבר בין כמה עולמות שבישראל פעלו במשך שנים בנפרד: מחקרי שוק ודעת קהל לצד בחינת פוטנציאל מסחרי, תכנון אורבני, נדל"ן, מערכות מידע ומחקרים עבור גופים ציבוריים. בשנים האחרונות כיהן דגני כנשיא הקבוצה.

הפעילות הזו הפכה את דגני לדמות מוכרת גם מחוץ לאקדמיה. במשך שנים הופיע בתקשורת כסוקר וכפרשן של דעת הקהל הישראלית, אך לעיתים גם היה מי שהזהיר מפני מגבלותיו של הסקר עצמו. לאחר הפער החריג בין מדגמי הפריימריז בקדימה לתוצאות האמת ב-2008, למשל, טען כי הבעיה אינה בהכרח בעבודת הסוקרים אלא באופי הבחירות המקדימות.

במקביל, חותמו של דגני ניכר במיוחד בתל אביב. לאורך השנים הוא וגיאוקרטוגרפיה היו מעורבים במחקרים, בתכנון ובליווי כלכלי של שורה ארוכה של פרויקטים עירוניים, בהם שיקום שכונת התקווה, מתחם שרונה, יריד המזרח בנמל תל אביב ומרכזים מסחריים ובהם דיזנגוף סנטר וקניון רמת אביב. לדגני מיוחסת גם טביעת האצבע על הסיסמה המזוהה עם העיר, "תל אביב, עיר ללא הפסקה", מתקופתו של ראש העיר שלמה להט.

הקשר הזה לעיר קיבל הכרה רשמית ב-2023, כאשר דגני נבחר ליקיר תל אביב-יפו. בנימוקי העירייה הוא הוגדר כמדען, גאוגרף ו"אסטרטג של מידע".

גם בשנים האחרונות המשיך דגני להיות מעורב במחקרים של גיאוקרטוגרפיה. בכך נחתמת קריירה מקצועית שנפרשה על פני יותר מחמישה עשורים.