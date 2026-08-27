סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

אופטימיות בשווקים הבוקר על רקע תוצאות חזקות שמאשרות את המשך בום ה-AI: ענקית השבבים אנבידיה הכתה שוב את תחזיות האנליסטים והציגה תחזית חזקה לרבעון הבא, לצד זינוק של סיילספורס במסחר המאוחר בעקבות הצגת דוחותיה לרבעון השני. בהתאם לכך, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות (בהובלת הנאסד"ק), בעוד מחירי הנפט ממשיכים לרדת בצל המגעים הדיפלומטיים במזרח התיכון.

אסיה

מגמה מעורבת נוטה לירידות מאפיינת הבוקר את המסחר בשווקי אסיה, לאחר שאינבידיה דיווחה על תוצאותיה ברבון השני. מדד הקוספי בדרום קוריאה מזנק בכ-2.2%, אחריו, מדד שנחאי בסין שרושם עליות של 0.5%. מנגד, יתר מדדי האזור נסחרים בטריטוריה השלילית. מדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.4% והניקיי ביפן רושם ירידה קלה של כ-0.2%.

הבנק המרכזי של דרום קוריאה (BOK) העלה הבוקר את הריבית ב-0.25% לרמה של 3% - הרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2025 ובהתאם לציפיות בשוק. מדובר בהעלאת ריבית שנייה ברציפות שנועדה לרסן את האינפלציה, לאחר מדד הליבה ביולי שהגיע ל-2.6% (השיא מאז דצמבר 2023). בבנק המרכזי ציינו כי על אף שהכלכלה הרביעית בגודלה באסיה מציגה צמיחה חזקה מהצפוי (3.7% ברבעון השני), הנתמכת בעיקר על ידי זינוק ביצוא השבבים, האינפלציה צפויה להישאר מעל יעד ה-2% במשך זמן ניכר. לצד לחצי המחירים הגלובליים, בבנק מצביעים על עליות שערים חדות במחירי הדיור באזור סיאול ועל עליית שכר כגורמים המחייבים המשך מדיניות מוניטרית מרסנת.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות שערים, בהובלת החוזים על הנאסד"ק שרשמו זינוק של 0.9%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים ב-0.5% וב-0.4% בהתאמה.

אתמול, וול סטריט נעלה את יום המסחר בשינויים קלים בלבד, כשברקע דוח אינפלציה חם מן הצפוי והססנות מצד המשקיעים לקראת תוצאותיה הכספיות של אנבידיה . הנאסד"ק ירד בכ-0.1%, ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.2%.

אנבידיה, כהרגלה, ניפצה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, והציגה תחזית קדימה שעקפה את הצפי בשוק. החברה על הכנסות של 96.2 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה - יותר מכפול לעומת הרבעון המקביל אשתקד - זאת, בהשוואה לתחזית הכנסות של 92.17 מיליארד דולר מצד האנליסטים בוול סטריט. הרווח למניה עמד על 2.22 דולר, בהשוואה לצפי של 2.10 דולר. תחזית ההכנסות של החברה לרבעון השלישי עומדת על 108 מיליארד דולר, בהשוואה לצפי האנליסטים שעמד על 104 מיליארד דולר. מניית אנבידיה עלתה בשיעור של מעל 4% במסחר המאוחר, לאחר שירדה לזמן קצר מיד עם פרסום הדיווח.

אחד הנתונים המסקרנים המעידים על שמירת כוח התמחור הגבוה של אנבידיה קשור לרווח הגולמי המתואם שנשמר על רמה של 75% גם ברבעון הקודם - ונשמר באותה רמה גם ברבעון הנוכחי. אנבידיה משווקת את מעבדי הוורה-רובין שלה במחיר של 135 אלף דולר למעבד, ואף מתכננת לעלות מחירים בלפחות 15% על פי בלומברג, בשל העלייה הדרמטית במחירי שבבי הזיכרון. עם זאת, ייתכן ששיעור הרווחיות הגולמית הזה לא יישאר לזמן רב. אנבידיה צופה ברבעון שלישי ירידה משיעור של 75% שנרשם בשני הרבעונים הקודמים, לשיעור של 74%.

מניית מטא סיימה את המסחר בעליות לאחר שדווח כי הגיעה להסדר בתביעה מול 29 מדינות בארה"ב, שטענו כי פלטפורמות החברה מתוכננות באופן ממכר לבני נוער. במסגרת הפשרה, מטא תשלם 12.6 מיליארד דולר (כש-7% משולמים מיידית) ותבצע שינויים באפליקציות, הכוללים חסימת שימוש בלילה לנוער, אימות גיל מוגבר וכלים מורחבים לבקרת הורים.

מניית סולאראדג' הישראלית זינקה בחדות, לאחר ש-UBS העלו את המלצתם על המניה. כלכלני UBS העלו את ההמלצה שלהם למניית סולאראדג' מ"נייטרלי" ל"קנייה" ואת מחיר היעד מ-36 דולר ל-42 דולר - פרמיה של 40.6% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. חברת האנרגיה הסולארית מישראל נסחרת בשווי של מעל 1.8 מיליארד דולר, אחרי שהמניה עלתה ב-186% מהשפל של 2024, אך נפלה ב-62% מאז תחילת חודש יוני, ובעיקר מאז הדוחות האחרונים בהם התחזית אכזבה את השוק.

מניית סיילספורס זינקה ב-13% במסחר המאוחר - העלייה החדה ביותר שלה לאחר דוחות מאז אוגוסט 2024, כשהיא עוקפת את תחזיות וול סטריט לרבעון השני ומציגה צמיחה מרשימה במוצרי ה-AI שלה. החברה רשמה הכנסות של 11.35 מיליארד דולר (עלייה של 11% לעומת אשתקד) ורווח מתואם למנייה של 5.90 דולר, שהושפע לטובה גם מרווח על הנייר מהשקעתה האסטרטגית בחברת אנתרופיק. לצד הדוחות, הודיעו השתיים על שיתוף פעולה אסטרטגי בשם 'Claudeforce' לשילוב ישיר של מודל Claude בפלטפורמה של סיילספורס. מנכ"ל החברה, מארק בניוף, ציין כי הביקוש לכלי ה-AI של החברה מאיץ, כאשר ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) ממוצרי Agentforce ו-Data 360 קרובות לחצות את רף 4 מיליארד הדולרים. בעקבות התוצאות והאצה בצבר ההזמנות (cRPO), שהגיע ל-33.5 מיליארד דולר, החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 46.1 עד 46.4 מיליארד דולר.

נפט

מחירי הנפט המשיכו לתרגם את המגעים הדיפלומטיים במזרח התיכון לירידות שערים, כאשר החוזים העתידיים על הנפט מסוג ברנט נסוגו אתמול ב-0.7% לרמה של 87.24 דולר לחבית והשלימו יום רביעי ברציפות של ירידות, בעוד הנפט מסוג WTI ירד ב שיעור דומה לרמה של 81.67 דולר לחבית. הלחץ כלפי מטה נובע מציפיות השווקים כי שיחות התיווך בין איראן, קטאר ועומאן יובילו לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ויקלו על שיבושי האספקה הקשים בעימות הנוכחי. דניאל הנס, אסטרטג סחורות בכיר בבנק ANZ, התייחס למגמה וציין כי "הנפט הגולמי נסוג כלפי מטה כשהסיכוי לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז השתפר בצל השיחות המתנהלות", אך סייג והזהיר כי "החששות מפני מחסור בשוק הנפט עדיין בעינם" - בייחוד על רקע הירידה במלאי התזקיקים בארה"ב לרמת השפל ההיסטורית לעונה זו.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט לתל אביב במגמה חיובית קלה, המבטאת השפעה תיאורטית חיובית של 0.3% על מדד ת"א 35. בין המניות הבולטות שחוזרות עם פערים חיוביים ניתן למצוא את חברות השבבים טאואר (2.8%), נובה (1.3%), אודיוקודס (1.1%) ותאת טכנולוגיות (2%), לצד פערים חיוביים קלים במניות כמו טבע (0.8%) ונייס (0.1%). מנגד, יעיקו על השוק מניות כמו אורמת טכנולוגיות , שחוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 2.8%-, קמטק (0.2%-) ופאלו אלטו (0.2%).

המסחר בבורסת תל אביב ננעל אתמול, במגמה חיובית, לאחר שפתח את הבוקר ברגל שמאל בהשפעת הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט. ככל שנקפו השעות שינה השוק המקומי כיוון והמגמה הירוקה הלכה והתבססה, כאשר את העליות הוביל מדד ת"א-90 שטיפס בכ-1.1%. מנגד, מדד ת"א-35 הפגין איפוק וננעל בעלייה קלה של כ-0.1%.

עוד משהו שכדאי לדעת

קמעונאית הספורט דיקס ספורטינג גודס התרסקה ביום שלישי ב-31%, לאחר שחתכה את תחזית המכירות והרווח התפעולי השנתי שלה, לנוכח "סביבת שוק מאתגרת" - אך בגולדמן זאקס עדיין רואים בה הזדמנות קנייה מעולה.

ב-CNBC דווח כי הבנק המשיך להמליץ על המניה בסקירה בת עשרה עמודים שפרסם, בה כתב כי "דיקס ממוצבת היטב להמשך הרחבת נתח השוק שלה" מול המתחרות.

"בעוד שהעסקים של דיקס הציגו צמיחה חיובית ואיתנה במכירות בחנויות זהות (+4.9%), הצמיחה של פוט לוקר הידרדרה למינוס 3.6%. הנהלת החברה הצביעה על סביבת מבצעים אגרסיבית, במיוחד בתוך דגמי הנעלה ומותגים של ביגוד ותיקים, לצד השקות מאכזבות", כתבו בגולדמן. דיקס השלימה את רכישת פוט לוקר בספטמבר 2025.

"למרות שהמניה תהיה ככל הנראה בדפוס של המתנה במהלך החודשים הקרובים, אנו חושבים שהמחיר הנוכחי משקף את האתגרים הקיימים", כתבו בבנק. גולדמן חזרה על המלצת 'קנייה' למניה, אך חתכה את מחיר היעד שלה ל-12 חודשים הקרובים ל-170 דולר - ירידה של 37% ממחיר היעד הקודם שעמד על 271 דולר. עם זאת, הוא עדיין משקף למניה אפסייד של קצת יותר מ-30%.