חשש מאובדן שליטה: תגבור משמעותי של צה"ל ביו"ש

עדכונים שוטפים

8:01 - דיווח בפייננשל טיימס הבריטי: ישראל שוקלת לגרש נציגים מבריטניה וממדינות אחרות באירופה מהמפקדת התיאום של הכוח הבין-לאומי לעזה שממוקמת בקריית גת. על פי הדיווח, הצעד נשקל לאחר עלייה בביקורת על ממשלת נתניהו

7:22 - בארה"ב מדווחים: נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט תגיע למזרח התיכון לפריסה מבצעית של יותר משבעה חודשים, ותחליף את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון, שהגיעה בימים האחרונים להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן

00:04 - ההסלמה באיו"ש: הפיקוד הבכיר בצה"ל הבהיר לראש הממשלה כי צריך להפסיק לתת גיבוי לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ובדיון מיוחד שכינס נתניהו, בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל וצמרת פיקוד המרכז, הוגשו המלצות להתמודדות עם האלימות שם. כפי שפרסמנו ביום שלישי ב"מהדורה המרכזית" - בעקבות גל הטרור הנוכחי, הועברה אזהרה חריגה במערכת הביטחון בשל חשש מאיבוד שליטה ביו"ש.

נוכח פוטנציאל הנפיצות שהולך וגדל, כפי שאנו רואים בימים האחרונים, תגבור כוחות הביטחון ביהודה ושומרון יוצא לפועל עם יותר מ-26 גדודים שיפעלו במרחב. החלטה הזו מתקבלת על רקע המאחזים הלא חוקיים, האלימות שקורית באזור - והטרור היהודי שהולך ונמצא בעלייה. לקריאת הכתבה.

22:18 - על רקע דיווחים שרצים ברשתות ולפיהם זיהו בישראל כוונה של ארגוני הטרור ברצועה לשגר רקטות, תושבים בעוטף עזה עודכנו על ידי הרשות המקומית: "נכון לשעה זו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף ואין התרעה ממוקדת באזורנו. אנו נמצאים בקשר רציף עם גורמי הצבא והביטחון ועוקבים אחר ההתפתחויות"

21:51 - בצעד חריג: תת שר ההגנה האמריקאי לענייני מדיניות אלברידג' קולידג' ייפגש מחר עם מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה בבריסל ולאחר מכן יתדרך את מועצת נאט"ו

21:24 - משרד החוץ הקטארי: ראש ממשלת קטאר יבקר בטהרן

פורסם לראשונה ב-N12.