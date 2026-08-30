שעון האולטרה שמתחרה באפל, ובגדול

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השעון החכם כבר מזמן אינו גימיק חולף, אלא מוצר משלים מובהק לסמארטפון (וגם סמל סטטוס). יצרניות הטכנולוגיה הפכו אותו למרכז שליטה אישי המציע ניטור מדדי בריאות, סנכרון התראות ושליטה מרחוק. אולם לצד הדגמים הסטנדרטיים נולדה קטגוריית "אקסטרים" ייעודית - כזו המכוונת לחובבי ספורט, ומצריכה עמידות יוצאת דופן וחיי סוללה ארוכים.

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בדיוק לשם מכוונת סמסונג עם ה-Galaxy Watch Ultra 2: שעון פרימיום עם חיי סוללה מתקדמים, במיוחד למשתמשי האקוסיסטם של החברה. עם תג מחיר בלתי מבוטל ועיצוב אגרסיבי שלא מתאים לכל פרק כף יד, נשאלת השאלה האם מדובר בקפיצת מדרגה אמיתית או רק בשדרוג קוסמטי.

החידוש העיקרי: הסוללה

בגזרת הסוללה, סמסונג ביצעה קפיצת מדרגה משמעותית והגדילה את הקיבולת ל-800 מיליאמפר/שעה (לעומת 590 מיליאמפר/שעה בדור הקודם). עבור משתמשים אינטנסיביים, שמשלבים אימונים תכופים, שטף התראות ו-Always-On Display (המסך דולק תמיד) - מדובר ביומיים וחצי שלושה ימים של עבודה רציפה.

בשימוש מתון יותר, השעון יספק יותר זמן פעולה, בין היתר הודות למנגנון למידה מבוסס בינה מלאכותית המייעל את צריכת האנרגיה בהתאם להרגלי השימוש. הביצועים הללו מציבים אותו ביתרון ברור על פני המתחרה הישיר של אפל, אך הוא עדיין רחוק מהסטנדרט של גרמין, ששעוניה מציעים שבוע עבודה ומעלה. עם זאת, היתרון המרכזי של השדרוג אינו רק בהפחתת התלות במטען, אלא ביכולת לנטר שינה ומדדי בריאות בלילה ברצף.

היתרון הבולט: הביצועים

שינוי משמעותי, שעשוי להיראות טכני אך מהווה היבט מרכזי בשיפורי המכשיר, הוא המעבר של סמסונג משבבי ה-Exynos למעבד ה-Snapdragon Wear Elite של קוואלקום. להבדיל מהדור הקודם, סמסונג מאפשרת כעת רק תצורה אחת של 64GB בזיכרון האחסון ו-2GB בזיכרון ההרצה.

המהלך הזה משדרג את ביצועי השעון באופן ניכר: הוא מתמודד בקלות עם עומסים כבדים, מציע ממשק חלק ומהיר יותר, ומייעל את צריכת האנרגיה בזמן הפעלת משימות מורכבות.

אך הבשורה הגדולה ביותר של השבב החדש טמונה בעולמות ה-AI - המעבד מאפשר להריץ פיצ'רים מתקדמים ישירות על גבי השעון, ובראשם שיחה חלקה ואינטראקטיבית עם מודל ה-AI של גוגל, Gemini, באופן עצמאי וללא צורך להוציא את הסמארטפון מהכיס.

כצפוי משעון פרימיום, מערך ניטור הבריאות עשיר ומקיף: הוא עוקב אחר דופק, איכות השינה ורמות החמצן בדם, ואף כולל זיהוי של דום נשימה בשינה. ברור שאין כאן תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, אך מדובר בכלי עזר מצוין שמאפשר "לשים את האצבע על הדופק", תרתי משמע, ולקבל התרעה מוקדמת אם מופיע מדד חריג שמצדיק בדיקה.

במבחן היומיומי, המעקב אחרי האימונים עובד היטב גם פה, כמו בדור הקודם. התכונה החדשה Vitals עוקבת אחר מדדי הבסיס כמו קצב לב, קצב נשימה ועוד. לצד זאת, בשעון הנוכחי ניתן ללמוד גם על שינויי טמפרטורה, והוא אף בודק את עומס האירובי ועצימות האימונים, כך שתוכלו לדעת האם אתם מתאמנים קשה מדי.

עם זאת, מנגנון הזיהוי האוטומטי של אימונים התגלה כרגיש במיוחד, לעיתים אף יותר מדי. צעידה ברחבי החדר בזמן שיחות טלפון ארוכות, המהווה שיטוט שגרתי, זוהתה כאימון הליכה רשמי שהשעון החל לתעד, גם כשלא הייתה כוונה לכך.

המסך: בהיר במיוחד

המסך של השעון החדש, בגודל 1.52 אינץ' (47 מ"מ), הוא ממוקדי הכוח הבולטים במכשיר. מדובר בפאנל Super AMOLED חד ומרשים ברזולוציה של 498x498, אך גולת הכותרת היא עוצמת הבהירות: מדובר בבהירות שיא של 5,000 ניטים - זינוק דרמטי לעומת 3,000 ניטים בדור הקודם.

עבור המתאמנים בשטח, מדובר בהבדל קריטי: גם בריצה בשעות הצהריים תחת שמש ישירה וקופחת, המדדים על גבי הצג נותרים קריאים, חדים וברורים לחלוטין, ללא צורך להצל על המסך. יתרון נלווה לעוצמת התאורה הזו מתגלה בשימוש במצב הפנס המובנה, שמפיק כעת אלומת אור חזקה ויעילה בהרבה בתנאי חשיכה.

העיצוב: מאסיבי

בגזרת העיצוב, סמסונג שמרה כמעט לחלוטין על השפה העיצובית והממדים של הדור הקודם. התוצאה היא מראה יוקרתי שמושך מבטים, אפילו מצד בעלי ה-Apple Watch Ultra.

גוף השעון עשוי ממארז טיטניום בשילוב זכוכית ספיר עמידה לשריטות. עם זאת, מדובר בשעון מאסיבי במיוחד. עבור בעלי פרק כף יד קטן, הנוכחות המגושמת עלולה להרגיש מכבידה ולא נוחה, בעיקר כאשר מנסים לישון איתו לצורך ניטור שינה רציף.

מנגד, מנגנון החלפת הרצועות נותר קל ונוח להתאמה אישית. בסמסונג אף עידנו את העיצוב במבנה התחתון, מה שמשפר את ההצמדה לפרק כף היד - מהלך שמבטיח ישיבה יציבה יותר, ומגע הדוק שמשפר את דיוק החיישנים.

המחיר: יקר במיוחד

עם תג מחיר רשמי של 2,199 שקל בישראל, ה-Galaxy Watch Ultra 2 מתמקם בקצה העליון של שוק המחשוב הלביש. בהשוואה ישירה ליריבה אפל, מדובר במהלך תחרותי ואגרסיבי למדי: ה-Apple Watch Ultra 3 מתחיל בארץ במחיר של 2,999 שקל - פער של כ-800 שקל לטובת סמסונג עבור מפרט טיטניום מקביל.

עם זאת, 2,200 שקל הם עדיין הוצאה משמעותית עבור שעון חכם, וברמת המחיר הזו סמסונג דורכת בטריטוריה של אחת המובילות בתחום, גרמין. דגמים מקבילים ברמת המחיר הזו מציעים אמנם פחות "שעון חכם" קלאסי, אך מפצים על כך באמינות שטח, ניתוח עומסי אימון ועוד.

סמסונג מציבה גם אלטרנטיבה פנימית מצוינת מתוך הבית: מי שאינו מתכנן לטפס על הרים או אימונים קשים ימצא מענה בסדרת ה-Galaxy Watch 9 הסטנדרטית. הדגמים הרגילים שומרים על מרבית יכולות הניטור הבריאותי, הממשק החכם והביצועים החלקים, אך מגיעים במחיר קל יותר - מ-1,199 שקל לגרסת ה-Wi-Fi ומ-1,449 שקל לגרסת ה-LTE.

המתחרים העיקריים: אפל וגרמין בקטגוריית שעוני האקסטרים והפרימיום, סמסונג לא פועלת בחלל ריק, ומתייצבת מול שתי שחקניות מבוססות. הראשונה, אפל, מציעה את Watch Ultra, שכולל שילוב מלוטש של גוף טיטניום מסיבי, מסך צבעוני וחיבוריות טובה באקוסיסטם הסגור - אך סובל מחיי סוללה צנועים יחסית וסגירות מוחלטת בפני משתמשי אנדרואיד. מהעבר השני נמצאת גרמין, שמביאה סטנדרט מקצועי לספורטאי שטח עם סדרות ה-Fenix וה-Epix. החברה מציעה דיוק חיישנים, מדדי אימון מתקדמים וסוללה שנמדדת בשבועות, אך במחיר של ממשק "חכם" בסיסי. בתווך הזה, סמסונג מנסה למצב את השעון שלה כגשר: מעטפת חכמה ועשירה כמו של אפל, ויומרה לעמידות ושרידות כמו בגרמין.

*** גילוי מלא: חברת סמסונג סיפקה לגלובס את השעון החכם לצורך הבדיקה

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