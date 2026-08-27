הנכס החדש של חברות הביטוח: אג"ח לברון ג'יימס

תקציב | מי מקבל תקציבים בישראל? זה עם הכי הרבה פוטנציאל נזק אחרי השביתה ה"פתאומית" בנתב"ג באחד הימים העמוסים בשנה, בשבוע האחרון היו עסוקים בוועד העובדים להיתמם ולטעון ש"זה לא אנחנו". מה שלא הפריע להם לטעון בהמשך המשפט "זה ששום דבר לא עבד בנמל זה בגלל הרשות שלא נענתה לדרישות שלנו". זו שיטת עבודה שחוזרת אצל עובדי המגזר הציבורי. המטרה - ליצור תשומת לב - לגיטימית. הדרך - לשבש את הפעילות בזמן הכי כואב - מכופפת את המדינה להיכנע לסחטנות. מי שמקבל פה דברים זה לא מי שמגיע לו, אלא מי שפוטנציאל הנזק שלו הכי גדול. במשך שנים השביתה הסתדרות המורים את המדינה ממש במקרה ב-1 בספטמבר. בשנים האחרונות המדינה נכנעת מראש ומאשרת את תוספות השכר המבוקשות בתמורה לשקט עד שנה מוסכמת. כך קרה גם בנמלי הים של ישראל, עד שהפרטת רובם סירסה את האפקטיביות של השביתה. בינתיים העובדים נהנו ממשכורות שמתחרות גם בהייטק. זה נכון למועצות הלול והחלב, וכמובן לצה"ל. בכל שנה מחדש, כמו שעון שוויצרי, צה"ל רוצה עוד ועוד עשרות מיליארדי שקלים מדי שנה. בכל פעם מחדש צה"ל מאיים בצמצום יחידות ומילואים, סגירת חטיבות טנקים ועוד. צה"ל יודע שלמדינה אין ברירה אלא להיכנע. חייבים כאן ביטחון. לרוב זה קורה לקראת דיוני תקציב המדינה, אך כעת הולכים לבחירות, ובצה"ל הקדימו את צעקת הגוועלד השנתית לעכשיו. התייעלות? פחות בזבוז? על זה בצה"ל לא מוכנים לשמוע. כמו שאמרה בעדינות תמר לוי-בונה, סגנית הממונה על התקציבים באוצר, לפני כמה חודשים: "עם כל יכולת הדיוק לפגוע בחלון שנמצא מאות ק"מ מכאן, אולי מערכת הביטחון צריכה ללמוד איך להשביע את צרכיה באופן שלא פוגע ברמת חיים". נתנאל אריאל קראו עוד

טכנולוגיה | הפייק לא אומר שלא אוספים עליכם מידע הודעת שרשרת שמופצת בימים האחרונים בוואטסאפ גרמה לבהלה רבה בקרב משתמשים ומנהלי קבוצות. אלא שמדובר בפייק. לפי ההודעה השקרית, החל מסוף השבוע (בטח אתם שואלים איזה סוף שבוע בדיוק, אבל בהודעה אין מענה) תוטמע בווטסאפ בינה מלאכותית שתקבל גישה חופשית לכל השיחות, מספרי הטלפון והמידע האישי, אלא אם מנהלים יפעילו כפתור מומצא בשם "פרטיות מתקדמת בצ'אט". אז כן, הבעלים של האפליקציה, מטא, שחררה את Meta AI גם בישראל, והוא אכן ייכנס לשימוש בוואטסאפ, אבל לא באופן המתואר. זה לא סוד שמטא בונה את כל המודל העסקי שלה על שאיבת הררי דאטה וכריית הרגלי הגלישה מכל פינה אפשרית. אבל במקרה הזה, לפי הצהרות פומביות שלה, גם מטא לא מסוגלת לעשות מה שההודעה טוענת. כל ההודעות, התמונות והשיחות בוואטסאפ מוצפנות מקצה לקצה כברירת מחדל. אפילו המהנדסים של צוקרברג, ובוודאי שמודלי ה-AI של החברה, פשוט אינם מסוגלים לגשת לתוכן ההודעות שלכם, גם אם היו רוצים. מעבר לכך שההגדרה כלל לא נמצאת באפליקציה, כלי ה-AI של מטא פועלים אך ורק כשהמשתמש פונה אליהם באופן יזום ומתייג אותם ישירות (לדוגמה כדי לדווח על השיחה). מטא אמנם תשמח להמשיך ולאסוף עליכם מידע, אבל ההודעה הזו היא פייק. אין צורך לשנות שום הגדרה, ומומלץ בעיקר להפסיק להעביר הלאה הודעות שרשרת מביכות. נבו טרבלסי קראו עוד

השקעות | הנכס החדש של חברות הביטוח: אג"ח לברון ג'יימס אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות זה ברור, אבל שמעתם על אג"ח לברון ג'יימס? ובכן, מתברר שיש נכס פיננסי כזה - והוא אפילו חלק מתיק ההשקעות של חברות ביטוח. ב-2018 חברה בשליטת הכדורסלן המפורסם, שנושאת את השם הצנוע "קינג ג'יימס", גייסה כמעט 300 מיליון דולר משתי חברות ביטוח חיים בארה"ב. בתמורה לכספי הגיוס, החברה הנפיקה איגרות חוב שמועד פרעונן בשנת 2049. האג"ח ישלמו כספים מתוך הכנסות עתידיות של ג'יימס - בעיקר מחוץ לפרקט, כמו חסויות ומיזמי מדיה - ובכך יהפכו אותן למזומן מיידי. במילים פשוטות, וול סטריט מצאה דרך לארוז את כוח המותג של "קינג ג'יימס" כמוצר חוב. העסקה הראשונה נשאה ריבית של 4.8%, וב-2022 נמכרו איגרות נוספות בכמעט 60 מיליון דולר ובריבית של 5.75%. מה יוצא מזה ללברון? הנזלת הון עתידי. במקום שיחכה עשרות שנים עד שיקבל את כל הכסף, הוא הופך את המותג והחוזים העתידיים שלו לנכס פיננסי שמביא לו "כסף ביד", שאותו הוא יכול להקצות לטובת השקעות חדשות. וחברות הביטוח? הן יכולות להשיא תשואה גבוהה יותר לכספי הפרמיות שמשלמים המבוטחים שלהן. זאת משום שמדובר בנכס אלטרנטיבי ו"אקזוטי" למדי, עליו לברון נאלץ לשלם ריבית גבוהה יותר ביחס למחיר השוק. ג'יימס הוא לא הידוען הראשון שמאגח את עצמו. מי שידוע כחלוץ בתחום הוא המוזיקאי דייוויד בואי, שבשנת 1997 עשה היסטוריה כשהנפיק את "Bowie Bonds" (אג"ח בואי). הוא גייס 55 מיליון דולר ממשקיעים, והבטיח להם תשלום ריבית שהתבסס על התמלוגים העתידיים מ-25 האלבומים הראשונים שלו. נראה שכמו במקרה של ג'יימס, שני הצדדים יצאו מרוצים. יובל אינהורן קראו עוד