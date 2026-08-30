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יהודה ושומרון | סיקור שוטף

"חמאס נכנס לבעיה": המגמה המדאיגה שמזהים בשב"כ

גורמי מודיעין והשב"כ מזהים בימים האחרונים נכונות גוברת של ארגון הטרור חמאס לחיכוך עם ישראל • דובר צה"ל: חוסלו בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד פלגת נוח'בה וצלף בזרוע הצבאית של הארגון • שגריר ארה"ב בישראל על האירועים בקוסרה: "הצהרות חשובות של רה"מ, שר החוץ והצבא, אבל צריך צריך פעולה נחרצת שתגבה את ההצהרות שלהם" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 07:32
עזה / צילום: ap, Abdel Kareem Hana
עזה / צילום: ap, Abdel Kareem Hana

עדכונים שוטפים

7:32 - גורמי ביטחון: "מתחילה לחמאס בעיה משילותית בעזה, היכולת שלו להרתיע - נפגעה"

גורמי מודיעין והשב"כ מזהים בימים האחרונים נכונות גוברת של ארגון הטרור חמאס לחיכוך עם ישראל - כך פרסמנו אמש (שבת) ב"חדשות סוף השבוע". המגמה מזוהה לראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום הלחימה, שהובילה לפני יותר מ-10 חודשים לשחרור כל החטופים שנותרו ברצועה.

עד כה נמנע חמאס מחיכוך עם ישראל - וביקש לשמור על השקט לצורך התארגנות ושיקום בתוך שטח הרצועה. גם בתגובה לתקיפות צה"ל וחיסול של בכירים בארגון הטרור בחמאס העדיפו לשתוק. כעת מזהים במערכת הביטחון שינוי בגישה, שבא לידי ביטוי בין היתר בחידוש שיגורי העפיפונים לעבר שטח ישראל בימים האחרונים. לקריאת הכתבה.

21:17 - שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי על האירועים בקוסרה: "הצהרות חשובות של רה"מ, שר החוץ והצבא, אבל צריך צריך פעולה נחרצת שתגבה את ההצהרות שלהם"

20:19 - דובר צה"ל: צה"ל חיסל בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד פלגת נוח'בה וצלף בזרוע הצבאית של הארגון. לפי צה"ל, השניים עסקו גם בסחר ובאספקת אמצעי לחימה וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרת הפסקת האש

20:04 - נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה את ההתפרעויות בכפרים קוסרה וג'אלוד: "זוהי חציית קו אדום של פורעי חוק הפועלים בניגוד גמור לחוקיה ולערכיה של מדינת ישראל". הרצוג קרא לממשלה, לגופי הביטחון ולמערכות המשפט והאכיפה לפעול בנחישות ובתיאום כדי לעקור את התופעה מהשורש ולמצות את הדין עם הפורעים

פורסם לראשונה ב-N12.