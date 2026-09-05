ברחוב יורם רונן בשכונת גבעת משואה בירושלים, נמכר קוטג' בן שישה חדרים בשטח בנוי של 130 מ"ר, תמורת 4.8 מיליון שקל. הקוטג' בן שלושה מפלסים, עם מרפסת בשטח 21 מ"ר ומרפסת גג בשטח של 60 מ"ר. הוא עבר שיפוץ, יש לו שתי חניות ונמצא בקו ראשון לגן החיות בירושלים.

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מחיר השיווק של הקוטג' עמד על 4.99 מיליון שקל והוא עמד כחודש על המדף.

המוכרים הם מצמצמי דיור והרוכשים הם משפחה צעירה מהעיר שגרו בשכונה קרובה.

"ביקוש גבוה"

שחף אביטן, ראש צוות ברי/מקס שירז נדל"ן, מספר כי "הקוטג' נמכר מאוד מהר - הבן אדם הראשון שראה את הנכס הוא זה שרכש אותו. מדובר בשכונה מאוד מבוקשת בעיר, עם אופי קהילתי ואוכלוסייה איכותית ממעד סוציו־אקונומי גבוה.

הקוטג' בשכונת גבעת משואה בירושלים / צילום: רימקס שירז נדלן ירושלים

"אני מתעסק בעיקר בנכסים בשכונות במערב העיר - גבעת משואה, מלחה, רמת דניה, בית הכרם, רמת בית הכרם - ויש בהן ביקוש גבוה, גם של משפרי דיור מהשכונות עצמן וגם של תושבים חילוניים בשכונות ש'מתחרדות' בעיר.

"את הביקוש הגבוה ניתן לראות גם במחירים - כמעט כל העסקאות שסגרתי לאחרונה נסגרו מעל מחיר השוק, ואפשר אפילו להגיד שלא מעט מעל מחיר השוק. העסקה הזאת היא העסקה הכי יקרה שנסגרה ברחוב ממה שאני יודע, היא שברה את תקרת הזכוכית של דירה אחרת שנמכרה כחודש לפני כן.

הקוטג' בשכונת גבעת משואה בירושלים / צילום: רימקס שירז נדלן ירושלים

"לאחרונה יצא לי לסגור כמה עסקאות של אנשים מהשכונה, שהמגורים בצמוד קרקע עם מספר מפלסים כבר לא מתאים להם והם מחפשים מגורים במפלס אחד. במקרה הזה המוכרים עברו למגדל חדש שנבנה בשכונה ליד וסיפק את הדרישות שלהם".

את העסקה ביצעו אביטן ושותפו עידו אייר.

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב ויקטור יוליוס בנווה יעקב, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, ב־2.3 מיליון שקל.

ברחוב הרב צבי יהודה בגבעת שאול, דירת 3 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־3.33 מיליון שקל.

ברחוב שמואל יפה בפסגת זאב, דירת 4 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־3.05 מיליון שקל.

ברחוב שמריהו לוין, דירת 5 חדרים, 111 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, ב־4.65 מיליון שקל.

בת ים

ברחוב בר יהודה במרכז העיר, דירת 2.5 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.65 מיליון שקל.

ברחוב הנביאים במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, עם חניה, ב־2.45 מיליון שקל.

ברחוב ד"ר ניר נחום במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־2.17 מיליון שקל.

אשדוד

ברחוב הכלנית ברובע ח', דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, ב־1.64 מיליון שקל.

ברחוב איתמר ברובע ג', דירת 4 חדרים, 155 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־2.95 מיליון שקל.

ברחוב אפרסמון ברובע ט"ז, דירת 5 חדרים, 168 מ"ר, בקומה 4 מתוך 18, עם חניה, ב־2.66 מיליון שקל.

ברחוב הציונות ברובע הקריה, דירת 5 חדרים, 157 מ"ר, בקומה 9 מתוך 9, עם שתי חניות, ב־3.4 מיליון שקל.

עכו

ברחוב צפירה, דירת 5 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 17 מתוך 23, עם שתי חניות, ב־2.65 מיליון שקל.

ברחוב בן עמי, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, עם חניה ומעלית, ב־1.05 מיליון שקל.

ברחוב בורלא, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8, ב־970 אלף שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה.