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מילואים

עד 2,500 שקל: ההפתעה שחיכתה בחשבון הבנק של משרתי המילואים

מענק "כלכלת הבית" החל להיות מופקד בחשבונותיהם של עשרות ומאות אלפי משרתי מילואים, כאשר הזכאים יכולים לקבל עד 2,500 שקל נטו בהתאם להיקף השירות ולסיווג היחידה • התשלום מועבר אוטומטית ע"י צה"ל בשתי פעימות במהלך השנה, ללא צורך בהגשת בקשה מצד המשרתים

שירות גלובס 15:10
לוחמי צה''ל / צילום: דובר צה''ל
לוחמי צה''ל / צילום: דובר צה''ל

עשרות ואף מאות אלפי משרתי מילואים הופתעו לגלות בחשבון הבנק שלהם מענק מצה"ל. מדובר בסכום של עד 2,500 שקל, שמגיע נטו לחשבון עבור "כלכלית הבית". המטרה על הנייר היא לסייע בהוצאות השוטפות של משק הבית - כמו תשלומי חשמל וארנונה. הסכום מועבר ישירות על ידי "מופת" מאגף כוח אדם בצה"ל. החיילים עצמם לא צריכים לבצע כל פעולה על מנת לקבל את הכסף.

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כל מי שמוגדר כ"משרת מילואים פעיל" זכאי למענק בסיס שנתי בגובה 1,250 שקל. לצד זאת, משרתים שביצעו 45 ימי שירות פעיל ומעלה זכאים לתוספת משמעותית: בשנה שעברה, הוענקה תוספת של 1,250 שקלים למשרתים במערך הלוחם כך שהסכום עמד על 2,500 שקל בסך הכול. השנה נקבעה תוספת דיפרנציאלית לפי רמת הפעילות של היחידה: 1,250 שקלים למדרג א'+, 1,065 שקל למדרג א', ו־815 שקל למדרג ב '.

אמנם רוב המשרתים מקבלים את המענק ב-1 בספטמבר, אבל ישנו מועד נוסף. הפעימה הראשונה משולמת כעת עבור מי שהוכרו כזכאים עד לחודש מאי, ואילו הפעימה השנייה תועבר עד חודש דצמבר עבור משרתים שזכאותם תוזן בדוח שיופק בחודש נובמבר .