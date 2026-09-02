השכנים מתנגדים להקמת אולפנה במגדל המשרדים היוקרתי: "מחטף"

מרבית בעלי הזכויות במגדל המשרדים "Mytower" ברחוב בר כוכבא 4 שבמתחם BBC בבני ברק הגישו לאחרונה תביעה נגד הקמת אולפנה לבנות חרדיות בקומה ה-13 של הבניין. בית המשפט הוציא צו מניעה זמני בשבוע שעבר נגד פתיחת המוסד החינוכי שתוכננה ל־25 באוגוסט.

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התביעה הוגשה נגד בעלת הזכויות בקומה 13, "חברה לניהול נכסים ע.צ.", רשת מעיין החינוך התורני, השוכרת את הקומה ועשתה בה שימוש משרדי, והמוסד הטכנולוגי תל אביב, שככל הנראה התקשר עם רשת החינוך בשכירות משנה כדי להפעיל את המוסד החינוכי. התובעים טוענים כי הפעלת מוסד חינוכי במגדל מהווה הפרה יסודית של הסכם השיתוף. בדיון העיד מנהל המגדל והעריך את הנזק מפתיחת האולפנה כגדול: "הנכס יהפוך להיות 'פיל לבן'".

בחודש שעבר נודע לבעלי הזכויות על הכוונה לפתוח את המוסד החינוכי והם פנו אליהן במכתב התראה. הנתבעות אישרו, על פי הנטען, כי מדובר ב"בי"ס תיכון בוטיקי" שבו ילמדו כ־87 תלמידות וטענו כי השימוש מותר.

עו''ד דורון אריאל / צילום: צביקה גולדשטיין

"נזק של 3 מיליון שקל"

בעלי הזכויות טוענים כי המגדל, הכולל 13 אלף מ"ר ברוטו שטחי משרדים, ניצב בלב מתחם העסקים, שתוכנן ושווק כמרכז עסקים ומסחר יוקרתי וככזה נרכש ואוכלס. המגדל מתאפיין, לטענתם, בשמירה על סביבת עבודה שקטה, מקצועית ומכובדת שבה שוכנות חברות הייטק, משרדי עורכי דין ורואי חשבון וגופים עסקיים מובילים.

"עניינה של תביעה זו במחטף קנייני ותכנוני חמור, שבו חברו הנתבעות יחדיו, במטרה לשנות באבחה אחת את צביונו של מגדל משרדים יוקרתי ומבוקש ולהפוך קומת משרדים שלמה ל"קמפוס חינוכי" המיועד לכ־100 תלמידות קטינות לערך ולצוות הוראה, והכול בניגוד לדין", נכתב בתביעה. לטענת התובעים, הקמת האולפנה היא בניגוד להסכם השיתוף המהווה את "חוקת המגדל" ובניגוד להסכם הניהול החל על כלל בעלי הזכויות בו.

בכתב התביעה נטען כי הנתבעות הגישו בקשה לשינוי ייעוד ממשרדים למרכז הכשרה מקצועית תיכונית בקומה 13 ולתוספת בנייה בחודש יוני השנה. הבקשה לא אושרה וטרם נידונה בפני הוועדה המקומית. לכן, טוענים התובעים כי לא ניתן לעשות שימוש במגדל לשימוש זה. עוד נטען כי מדובר בסיכון בטיחותי. בקומה מרחב מוגן קומתי של כ־25 מ"ר, משרד החינוך אוסר על הקמת מוסד לימודי מעל קומה 5, היתר הכבאות אינו לייעוד זה והיעדר רישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר.

את התובעים מייצגים עורכי הדין דורון אריאל, גלית קפלון ועומר קלינמן. לדברי עו"ד אריאל, פתיחת בית ספר לבנות במגדל "אינו מותאם כלל לבנין משרדים יוקרתי ומנוגד להסכם השיתוף על פיו נבנה הבנין ולהסכם הניהול, מדובר גם בהפרת דין בוטה. למעשה הקמת בית ספר במגדל נוגדת את הוראות התב"ע שאינה מאפשרת בית ספר במגדל, נוגדת את הוראות היתר הבנייה שהינו למשרדים בלבד ואף נוגדת כל הוראת דין המתייחסת לתנאים להקמת בי"ס לקטינות במקום שאינו מיועד לכך.

אריאל הוסיף כי "ביהמ"ש עמד כחומה בצורה ולא אפשר פתיחת בי"ס ללא היתר כדין. לנעול תלמידות בקומה 13 של בניין משרדים במעין הסגר, ולטעון לקיפוח על בסיס היותם חלק מהמגזר החרדי, זו חוצפה". הנתבעים לא מסרו תגובה.