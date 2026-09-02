עם גיבוי של 15 אלף עובדים: יו"ר ועד תע"א צפוי לרוץ לראשות ההסתדרות

על פי הערכות גוברות במשק, יאיר כץ, יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית, נערך לרוץ לראשות ההסתדרות בבחירות שיתקיימו בחודש יוני הקרוב. כץ הצהיר בעבר בראיונות לתקשורת כי התפקיד מעניין ומאתגר אותו, אך סייג ואמר שהוא "לא עוסק בזה". כעת, לפי גורמים במשק ובממשלה, מתרבות האינדיקציות לכך שהוא מחמם מנועים לקראת התמודדות על אחד התפקידים החזקים והמשפיעים ביותר בכלכלה הישראלית.

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התייצב לצידו של פנחס עידן

המחשה לכך התקבלה לאחרונה, כאשר כץ התייצב לצדו של פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, בעיצומה של הביקורת התקשורתית נגד השביתה המוכחשת שקיימו העובדים בשיא עונת הטיסות.

בריאיון לרדיו 103FM הודה כץ אמנם כי מדובר בפגיעה לא מידתית בציבור, אך הדגיש כי "המאבק הוא סופר סופר לגיטימי. לכן כשפנחס כבר למעלה מחודשיים מתריע וזועק את זעקת הסבלים והעובדים המסכנים שעובדים בחום הכבד ועומס של מזוודות. זהו עומס לא סטנדרטי בכל קנה מידה". בהמשך הריאיון הטיל את האשמה על הנהלת רשות שדות התעופה ש"משכה את הזמן", וגלגל את האחריות גם לפתחה של שרת התחבורה מירי רגב, בציינו כי "מתפקידה להתערב ולהביא לפתרון".

תעודת זהות יאיר כץ

אישי: בן 46, נשוי ואב לשלושה

מקצועי: יו"ר ארגון עובדי התעשייה האווירית משנת 2018, מייצג כ־15 אלף עובדים

עוד משהו: בנו של השר חיים כץ

סולידריות בין ועדי עובדים היא אמנם דבר מקובל, אך יש הרואים בצעד זה איתות לניסיון לבסס את "מחנה יאיר כץ" לקראת הבחירות הקרבות. ואולם, גם אם יכריז על מועמדותו, עומדות לפניו לא מעט משוכות - חרף היותו דמות מוכרת מאוד בציבוריות הישראלית והדריכות הרבה במערכת הפוליטית לקראת המרוץ.

הצל של כץ האב, העננה של ארנון בר־דוד

כץ הוא בנו של השר חיים כץ, שכיהן לפניו כיו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית ונחשב דומיננטי בקרב ועדי העובדים. עדויות שנחשפו בחדשות 12 טענו כי רשימות הצבעה מוכנות מראש חולקו לעובדי החברה בדרכם לקלפי הפריימריז בליכוד, שהוצבה בסמיכות למטה החברה בחודש שעבר, לאחר שכ־4,000 עובדים התפקדו למפלגה.

ואולם, ספק אם לכץ האב עדיין שמור הכוח הפוליטי המיוחס לו. חיים כץ אמנם שוריין בליכוד על ידי נתניהו, אך תמך בכל כוחו בחברת הכנסת אתי עטייה, שדורגה במקום ה־20 בלבד (ללא שריונים). בנוסף, כץ הבן אינו היחיד שמעוניין בתפקיד יו"ר ההסתדרות, ועל פי ההערכות צפויים להתמודד מועמדים נוספים המזוהים עם מחנה האב. גורמים ששוחחו עם גלובס מעריכים כי מי שעוד מעוניין בתפקיד הוא רועי יעקב, שמילא את מקומו של ארנון בר־דוד כשהורחק מההסתדרות בעקבות התפוצצות "יד לוחצת יד". יעקב נבחר בעבר ליו"ר סיעת "עוז", שאותה הקים חיים כץ.

משוכה נוספת המעמידה את בורסת השמות המסתמנת בסימן שאלה גדול היא החלטתו של ארנון בר־דוד אם להתמודד בבחירות גם לאחר פתיחת החקירה נגדו בפרשת "יד לוחצת יד". בסיעת הליכוד בהסתדרות ניסו לתקן את התקנון כך שבר-דוד יוכל להמשיך לכהן ולרוץ מחדש גם אם יוגש נגדו כתב אישום, אך הוא עצמו הודיע כי במקרה כזה יתפטר. לבר־דוד אין יורש טבעי לתפקיד, ואם יחליט שלא להתמודד ויבחר להביע תמיכה באחד המועמדים - הדבר יעניק לאותו מועמד דחיפה משמעותית.

משוכה נוספת, ולא פחות דרמטית, נעוצה בבחירות לכנסת שיתקיימו עוד קודם לכן. תפקיד יו"ר ההסתדרות עשוי להפוך ל"פרס ניחומים" עבור דמות פוליטית בכירה שתחליט להתמודד במקרה של הפסד בבחירות - מימין או משמאל. שרת התחבורה מירי רגב, למשל, רשומה כחברת הסתדרות מאז 2021.

מטעם יאיר כץ נמסר כי הוא מעולם לא הצהיר שבכוונתו להתמודד על התפקיד.