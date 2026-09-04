טראמפ מאיים על הפד: אם הריבית לא תרד, אפסיק הסכמי סחר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם לאחר פרסום נתוני התעסוקה הודעה חריפה ברשת החברתית שלו Truth Social, בפנייה ישירה לפד. טראמפ דורש מהפדרל ריזרב ומיו"ר הפד קווין וורש להוריד את הריבית באופן מיידי, בטענה שארה"ב היא כיום מדינה "חזקה יותר" מבחינה אשראית, ולכן מגיעה לה הריבית הנמוכה ביותר בעולם.

טראמפ הוסיף כי אם הפד לא יוריד את הריבית, הוא ישקול "להפסיק לסחור" עם מדינות שיש להן עודפי מסחר מול ארה"ב (כלומר, מדינות שיש לארה"ב גירעון מסחרי מולן). לטענתו, בית המשפט העליון האמריקאי, בפסיקתו (שהוא מכנה "מגוחכת ויקרה מאוד") בנוגע למכסי הסחר, הכיר בזכותו המוחלטת של הנשיא לעשות זאת. הוא הוסיף שזהו כלי "טוב יותר ממכסים".

דוח התעסוקה האמריקאי לחודש אוגוסט שפורסם היום הצביע על תוספת של 162 אלף משרות, גבוה משמעותית מהציפיות המוקדמות בוול סטריט שעמדו על כ-55,000-58,000 משרות, ולאחר נתון שלילי של 23,000- משרות בחודש יולי.

במקביל, שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ברמה של 4.1%, בהתאם להערכות.

טראמפ קרא ל"הנהגה החדשה" של מועצת הפד להיות חכמים יותר ו"להיות פטריוטים לשם שינוי", בטענה שריבית גבוהה מציבה את ארה"ב בעמדת נחיתות בלתי הוגנת מול שאר העולם, ושהוא "לא יאפשר לזה לקרות".

"מספר משרות נהדר הוכרז זה עתה, ושובר את כל ההערכות (מלבד שלי!) בהכפלה ובשלשות - ועדיין לא ראיתם כלום" כתב טראמפ. "מעסיקים הוסיפו 162 אלף משרות באוגוסט. הורידו את הריבית כי ארה"ב היא אשראי חזק בהרבה ממה שהייתה רק לפני זמן קצר!

"מדינה חזקה פירושה ריבית נמוכה יותר - זה אשראי טוב יותר. פשוט מאוד! אנחנו צריכים לקבל את הריבית הנמוכה ביותר מכל מדינה בעולם, כמו "בימים עברו". בלי שארצות הברית תסכים לאפשר להם את העודפים הגדולים שלהם, ואנחנו יכולים לעצור את זה מיד, הם לא ייחשבו עוד לאליטה כלכלית! הורידו את הריבית או שאני אפסיק לסחור עם מדינות שיש לנו איתן גירעון, מה שבית המשפט העליון של ארה"ב, בהחלטתו המגוחכת והיקרה מאוד בנוגע למכסים, הודה שלנשיא יש זכות מוחלטת לעשות. זה עדיף ממכסים!

"מועצת הפד, עם המנהיג החדש והנהדר שלה, חייבת להתנהג בחוכמה, ולהיות פטריוטים לשם שינוי. ריביות גבוהות מציבות את ארה"ב בעמדת נחיתות מאוד לא הוגנת, ואני לא אתן לזה לקרות", כתב טראמפ.