הבורסה שתנפיק את עצמה. בבורסה אחרת

ה־NSE, הבורסה הגדולה בהודו, קיבלה אור ירוק להנפקה שעשויה להפוך לגדולה בתולדות שוק ההון המקומי. אלא שמניות הבורסה לא ייסחרו אצלה, אלא אצל היריבה BSE.

אחרי כמעט עשור של המתנה, הבורסה הלאומית של הודו, NSE, בדרך להפוך בעצמה לחברה ציבורית. הבורסה קיבלה אישור רגולטורי סופי מרשות ניירות הערך ההודית, SEBI, להתקדם עם ההנפקה, שעשויה להיות הגדולה ביותר בתולדות הודו.

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ההנפקה צפויה לכלול מכירה של כ־6% ממניות NSE, או כ־148.9 מיליון מניות, על ידי בעלי המניות הקיימים. NSE עצמה לא תגייס כסף חדש, והתמורה תגיע לבעלי המניות שימכרו חלק מהחזקותיהם. לפי ההערכות בשוק, ההנפקה עשויה להסתכם בכ־30 אלף קרטר רופי, כ־3.4 מיליארד דולר, ולשקף לבורסה שווי של עשרות מיליארדי דולרים.

אלא ש-NSE לא תוכל לרשום את מניותיה למסחר בבורסה שהיא עצמה מפעילה. במקום זאת, המניות צפויות להיסחר אצל היריבה הוותיקה, BSE. כך, הבורסה שמארחת את המסחר במניות של מאות חברות תהפוך בעצמה למניה - אצל המתחרה.

הדרך להנפקה הייתה ארוכה ומפותלת. NSE ניסתה להפוך לחברה ציבורית מאז 2016, אך המהלך התעכב במשך שנים על רקע חקירות רגולטוריות, ובראשן פרשת ה־co-location, שבה נבדקו טענות למתן גישה מועדפת למערכות המסחר.

השוק בהודו צובר תאוצה

שוק ההנפקות ההודי נמצא בתנופה מחודשת. עד סוף אוגוסט בוצעו בהודו 165 הנפקות, שגייסו כ־8.6 מיליארד דולר, וספטמבר צפוי להיות חודש עמוס במיוחד.

כעת, אחרי שנים שבהן המשקיעים יכלו לסחור דרך NSE, הם עשויים סוף־סוף לקבל אפשרות לסחור ב־NSE עצמה.

ה־National Stock Exchange of India היא הבורסה המרכזית והגדולה בהודו מבחינת פעילות מסחר. היא הוקמה ב־1992 והחלה לפעול ב־1994, והייתה חלוצה במעבר של שוק ההון ההודי למסחר אלקטרוני. כיום נסחרות בה יותר מ־2,700 חברות, לצד מסחר באג"ח, קרנות סל, מטבעות, סחורות ובעיקר נגזרים.

ה־NSE מזוהה במיוחד עם מדד Nifty 50, מדד הדגל של השוק ההודי, שמייצג את 50 החברות הגדולות והסחירות במדינה. בנוסף, הבורסה היא מעצמת נגזרים: היא נחשבת לבורסה הפעילה בעולם במספר חוזי נגזרים הנסחרים.

מולה עומדת BSE Limited, לשעבר Bombay Stock Exchange - הבורסה הוותיקה ביותר באסיה, שנוסדה כבר ב־1875.

היא עדיין בורסה משמעותית מאוד, עם אלפי חברות רשומות, אבל במשך שנים ה־NSE עקפה אותה בפער גדול בהיקפי המסחר. הייחוד הגדול של BSE הוא מדד Sensex, המקביל ההיסטורי של ה־Nifty 50, שעוקב אחר 30 חברות גדולות ומובילות בהודו.