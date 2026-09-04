נאום שנשא נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי משפיע ביום שישי על מניות חברת האנרגיה נאוויטס פטרוליום , של גדעון תדמור, שנסחרות בבורסה בתל אביב. מיליי יצא היום בנאום טלוויזיוני באיום כי יטיל סנקציות על חברות אנרגיה שמחפשות נפט ליד איי פוקלנד, קולוניה בריטית, שהארגנטינאים מכנים: איי מאלווינס. נזכיר כי בשנות השמונים התחוללה מלחמה בין ארגנטינה לממשלת בריטניה בראשות מרגרט ת'אצ'ר סביב אותם איים.

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מיליי אמר בנאומו כי התחלת עבודות הפיתוח במאגר הנפט סי-ליון, שבו פועלת נאוויטס, מהוות "סכנה ברורה ומיידית". לדברי מיליי, יש "רוחות של שינוי", ובדבריו התכוון לעמדתה של ארה"ב. ככל שארה"ב לא תתמוך בפעולה מלחמתית בריטית נגד ארגנטינה, (כפי שהיה בשנות השמונים), ייתכן ומיליי ינסה להוביל לשינוי בנושא. מאגר הנפט נמצא במים הכלכליים של איי פוקלנד-מאלווינס ומרוחק מהם כ-200 קילומטרים. מניית נאוויטס יורדת בכ-2% בבורסה בתל אביב היום (שישי), לאחר ההתפתחויות האחרונות. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על מעל ל-16 מיליארד שקל.

סמוך לסוף חודש אוגוסט סיכמה נאוויטס את הרבעון השני של השנה עם הכנסות של 279 מיליון דולר, זינוק של פי 15 ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, הרווח הנקי לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות עמד ברבעון על 77 מיליון דולר, מול הפסד של 56 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי נבע מתחילת הפקת מאגר שננדואה של החברה בצפון אמריקה.

בעת פרסום התוצאות לרבעון השני ציינו בנאוויטס שלה כאמור יש פעילות ליד איי פוקלנד, סמוך לארגנטינה, כי השותפות רכשה מתקן הפקה, אחסון ופריקה צף (FPSO) בכושר הפקה של כ-125 אלף חביות ביום, בעלות של כ-125 מיליון דולר במונחי 100%, שישמש לפיתוח האזור המרכזי (CDA) בפרויקט שלה בשם סי ליון (sea lion). בתוכנית יש 20 בארות בשלב הראשון ו-18 בשלב השני. החלטת השקעה סופית (FID) צפויה במחצית הראשונה של 2028, ותחילת ההפקה צפויה עד 2030.