עדכונים שוטפים

01:27 - באיראן טוענים: פגענו ב-3 מכליות נפט שקשורות לארה"ב

ההסלמה בין ארה"ב לאיראן נמשכת - ומשמרות המהפכה טוענים שפגעו ב-3 מכליות נפט הקשורות לארה"ב. עם זאת, לפי שעה אין שום אימות אמריקאי או מערבי לתקיפה. מוקדם יותר אתמול (שבת) איים הפיקוד הצבאי באיראן כי הוא ירחיב את התקיפות נגד יעדים אמריקאים, אם המצור הימי שהטילה ארה"ב יימשך. לאחר מכן - ארה"ב תקפה והשמידה 3 מכליות נפט איראניות.

חיל הים של משמרות המהפכה הזהיר את כל הספינות שנמצאות במפרץ הפרסי וסמוך למצר הורמוז. "תקפנו 3 מכליות נפט שהיו במסלול בלתי חוקי במצר, וכן שלושה כלי שיט הקשורים לארה"ב באזורים אחרים", נמסר. "אל תתפתו להטעיות של הצבא האמריקאי, והימנעו מכל פעולה חשודה שמטרתה היא מעבר בדרכי מים לא חוקיות. אחרת, אתם תהוו מטרה". לכתבה המלאה

01:25 - הותר לפרסום: לוחם מג"ב דוד הוייר עמרני נהרג באירוע הירי בנתניה

הותר לפרסום כי לוחם משמר הגבול, סמ"ש דוד הוייר עמרני, בן 20 מנתניה, נהרג אמש (שבת) באירוע הירי בקריית השרון בעיר. במשטרה ובמג"ב מסרו כי נסיבות המקרה עדיין נחקרות. הוא הניח אחריו הורים ושני אחים. הודעה נמסרה למשפחתו.

עמרני לא היה מוכר במג"ב כמי שמתמודד עם פוסט-טראומה, אך חבריו סיפרו כי עמרני דיבר לא פעם על הקשיים שחווה במהלך השירות. הוא שירת בחברון ולפני כמה חודשים ביקש לעבור פלוגה. לכתבה המלאה

00:11 - בעזה מדווחים: צה"ל תוקף במזרח העיר עזה

17:35 - אירוע חריג במהלך ביקורו של שגריר ארה"ב בתורמסעיא: האקבי תיעד הגעת מתנחלים סמוך לבית המשפחה הפלסטינית שבו ביקר

נוכחים בביקור אמרו ל-N12 כי השגריר האמריקאי הבטיח לשלוח את הסרטון באופן אישי לטראמפ, כדי להציג בפניו את ניסיונות השיבוש של הביקור על ידי המתנחלים.

האקבי אף פרסם את התיעוד שצילם בחשבונו ברשת X והוסיף כי ביקר אזרחים אמריקאים כדי לשמוע "סיפורים מטרידים על פעולות פליליות וטרוריסטיות מצד כנופיית מסיגי גבול כמו האנשים האלה". לדבריו, "מעשים מבישים אינם מייצגים 99% מהישראלים".

פורסם לראשונה ב-N12