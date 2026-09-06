בכיר בהמילטון ליין: "השווקים הפרטיים הם השקעה בעתיד"

ריינר קובלר, מנהל תחום ניהול ההון הפרטי של המילטון ליין בשוויץ, פתח את הרצאתו בכנס החברות המשפחתיות של גלובס באמירה לפיה במשך שנים השווקים הפרטיים נחשבו לתחום מורכב שהגישה אליו הייתה מוגבלת, אך הוסיף כי לא ניתן להתעלם מהעובדה שמדובר באחד מאפיקי ההשקעה עם יכולת הביצועים החזקים והטובים לאורך זמן.

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"במשך שנים מי שהשקיעו בתחום הזה היו בעיקר משקיעים מוסדיים גדולים ומתוחכמים. אנחנו בהמילטון ליין הפכנו כעת את תחום השווקים הפרטיים לנגיש, קל ופשוט עבור המשקיע הישראלי כפי שאנחנו עושים עבור משקיעים בקנדה, ארה"ב, אוסטרליה, שוויץ ועוד", אמר.

המילטון ליין הוקמה ב-1991, ונרשמה למסחר בנאסד"ק ב-2017. כיום, היא אחת מהחברות המובילות בעולם בהשקעות בשווקים הפרטיים, שחצתה את רף הטריליון דולר תחת ניהול ופיקוח. המילטון ליין משקיעה מדי שנה בין 30 ל-40 מיליארד דולר בקרנות ובחברות מובילות ברחבי העולם במגוון רחב של סקטורים ואסטרטגיות. "מנהלי ההשקעות הגדולים בעולם נותנים לנו גישה לעסקאות הגדולות והטובות ביותר והמשקיעים שלנו נהנים מגישה יוצאת דופן לעסקאות האטרקטיביות ביותר שאינן נמצאות בשוק", הדגיש קובלר.

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נכון להיום, לחברה 24 משרדים ברחבי העולם, היא פועלת ביותר מ-50 מדינות, ובין לקוחותיה הגופים המוסדיים הגדולים בעולם.

קובלר מציין כי המילטון ליין החלה את פעילותה בישראל לפני כ-20 שנה. "מתוך אמונה מלאה בחדשנות, ביזמות ובחוסן שלכם", הוא מסביר. היום, נחשבת החברה לאחת המשקיעות הזרות המשמעותיות ביותר בכלכלה הישראלית עם השקעות בהיקף של כ-1.4 מיליארד דולר. "אנחנו משקיעים בכלכלה ובתעשייה הישראלית, בחברות ההייטק הטובות ביותר". קובלר משתף כי החברה מאמינה ביכולתה של ישראל לצמוח גם בתקופות מאתגרות. "מאז אוקטובר 2023, השקענו בישראל כ-470 מיליון דולר. אנחנו משוכנעים שישראל היא שוק מעניין ואנחנו כאן כדי להמשיך ולהשקיע".

קובלר התייחס לשאלה מדוע המשקיעים המוסדיים והגדולים נכנסים לשוק הפרטי. "ב-1990 מספר החברות הציבוריות בארה"ב עמד על כ-8,000. היום יש כ-4,000 בלבד. מספר החברות הציבוריות הצטמצם בכמחצית במהלך 30 השנים האחרונות, כך שיותר הון מתחרה כיום על מספר קטן יותר של חברות והשוק הפך להיות צפוף יותר. בנוסף, כ־90% מהחברות עם הכנסות של מעל 100 מיליון דולר הן חברות פרטיות. כלומר, אם אתם משקיעים רק ב־10% מהחברות שהן ציבוריות, אתם מפספסים חלק משמעותי מאוד מהזדמנויות ההשקעה. עם זאת, חלק משמעותי מיצירת הערך בחברות מתרחש בתקופה שבה הן עדיין בבעלות פרטית״, אמר.

קובלר פנה לקהל - ״תחשבו למשל על SpaceX - מתי הייתם מעדיפים להשקיע בה? לפני 3 שנים, בשווי נמוך יותר, או כעת אחרי ההנפקה כאשר השוק משלם כי זה מלהיב בנוסף, בשווקים הפרטיים אין לכם את אותו סיכון של ריכוזיות בשוק - אין את 'שבעת המופלאים', אין אף חברה גדולה כמו אנבידיה או גוגל".

קובלר ציין סיבה נוספת להשקעה בשווקים הפרטיים: "אם אתם באמת רוצים לתפוס את החדשנות ארוכת הטווח - בינה מלאכותית, דיגיטציה, אנרגיה, סייבר - כל אלו נמצאים בחברות פרטיות. לכן, כשאתם חושבים על תיק ההשקעות שלכם ושל הילדים שלכם, איפה הייתם מעדיפים להשקיע, בחברות המובילות של היום או באלו שיהיו החברות המובילות של המחר?".

מי יכול להשקיע בשווקים פרטיים?

בהמשך, התייחס קובלר לשאלה מדוע לא כולם משקיעים בשוק הפרטי. "זה אחד מתחומי ההשקעה המורכבים ביותר״, אמר והוסיף כי ״יש יותר מ-30 אלף קרנות ואלפי מנהלי השקעות שונים וכל אחד מהם יגיד לכם שהוא הטוב ביותר. אלא שהנתונים מראים שפערי התשואות בין המנהלים בשווקים הפרטיים יכולים להיות משמעותיים מאוד - קיים פער של בין 10% ל-20% בתשואות בין המנהלים הטובים ביותר לבין שאר המנהלים. לכן, בחירת מנהל ההשקעות הנכון והקרנות הנכונות, היא מהותית בשוק הפרטי".

הנקודה השנייה אליה התייחס קובלר היא ניהול ובניית תיק השקעות. "בניית התיק חשובה לא פחות ממציאת הזדמנויות ההשקעה הנכונות. סקטורים שונים מתנהגים בצורה שונה על פני תקופות ושנות בציר שונות".

הגופים המוסדיים השקיעו כ-9 מיליארד דולר

קובלר מציין כי המילטון ליין נכנסה לישראל ב-2005 והייתה מהגופים הראשונים שהנגישו את השווקים הפרטיים למשקיעים המוסדיים המקומיים. כיום, המילטון ליין מנהלת בישראל כ-9 מיליארד דולר עבור הגופים המוסדיים. עם זאת, המבנים המסורתיים שנועדו למוסדיים אינם בהכרח מותאמים למשקיעים פרטיים. "כחלק מהמאמץ שלנו להרחיב את הנגישות לשווקים הפרטיים, המילטון ליין הייתה מהראשונות להקים קרנות במבנה אוורגרין. רצינו לפתור את מה שאנחנו מכנים 'בעיית ה-10-10-C' שאיתה מתמודדים לקוחות פרטיים: מינימום השקעה של 10 מיליון דולר לקרן, נעילת הכסף לעשר שנים, וניהול מזומנים מורכב של קריאות להון וחלוקות. בקרנות האוורגרין המינימום יורד ל-100 אלף דולר, הנזילות הופכת למנגנון חודשי או רבעוני, והכסף מושקע במלואו מהיום הראשון וצובר ריבית דריבית", אמר.

לסיכום, קובלר ציין כי המילטון ליין היא ממנהלי ההשקעות המובילים בעולם בתחום קרנות האוורגרין עם כ־20 מיליארד דולר המנוהלים ב־12 קרנות. "יש לכם הזדמנות ייחודית לקבל גישה בדיוק לאותן הזדמנויות השקעה פרטיות ברחבי העולם שאליהן נחשפים המשקיעים המוסדיים הגדולים והמתוחכמים ביותר. תצטרפו אלינו. ולסיום, אחזור על דבריי - אנחנו ממשיכים להשקיע בישראל כיוון שאנחנו מאמינים ברוח היזמות הישראלית, בחדשנות שלכם, ובעתיד שלכם".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף LGA ישראל, KPMG, בנק יוליוס בר, המילטון ליין ישראל ומשרד עו"ד GAC