אפקט ימי שישי בבורסה: זינוק בסחר הזרים ושיפור בנזילות

מעבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב לשבוע מסחר בימים שני עד שישי, שנכנס לתוקף ב-5 בינואר השנה, הוביל להכפלת מחזור המסחר ביום שהוחלף (שישי במקום ראשון). המהלך אף הגדיל פי 2.5 את חלקם של המשקיעים הזרים במסחר ושיפר את יעילות המחירים, כך עולה ממחקר רשמי של רשות ניירות ערך המתפרסם היום. המחקר, שנערך על ידי הכלכלנית הראשית של הרשות, פרופ' מרים שוורץ-זיו, וסגנה גיא סבח, מאשש את מה שהסתמן עד כה כתובנה שניתן היה להסיק מנתוני הבורסה בלבד.

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המחקר החדש משווה את פעילות המסחר בימי ראשון בששת החודשים שקדמו לרפורמה (יולי-דצמבר 2025) לזו של ימי שישי בששת החודשים שלאחריה (ינואר-יוני 2026), כשימי שני-חמישי, שלא השתנו, משמשים קבוצת ביקורת לבידוד המגמה הכללית בשוק. מהמדגם הושמטו עסקאות מחוץ לבורסה, ימי איזון מחדש של מדדים, ימי פקיעת אופציות, וכן מניית פאלו אלטו , שנרשמה למסחר כפול בתל אביב בפברואר ומעט שינתה את כללי המסחר בבורסה, בשל גודלה (שווי שוק של 813 מיליארד שקל).

מחזור המסחר היומי הממוצע הכפיל את עצמו מ-1.3 מיליארד שקל בימי ראשון, קודם לרפורמה ל-2.6 מיליארד שקל בימי שישי "החדשים". בימי שני-חמישי עלה המחזור באותה תקופה בכ-43%, כך שבניכוי המגמה הכללית מדובר בגידול של כ-57%. מהירות המחזור היומית (מחזור חלקי שווי שוק) עלתה ב-58% ביום שהשתנה, לעומת 14% בלבד בימים שני-חמישי - עודף של כ-39%.

הזרים נכנסים לתמונה: זינוק מ-15% ל-38% מהמחזור

הגורם הבולט בגידול הוא המשקיעים הזרים, והוא מאושש את חלק מהטענות שטענו בבורסה, וגם ברשות ניירות ערך, קודם למהלך הרפורמה. היתה סקפטיות רבה בשוק ההון אם זה יצליח, אבל הנתונים והמחקר מראים שמדובר בהצלחה גדולה. חלקם של המשקיעים הזרים במחזור המסחר ביום שישי גדל פי 2.5, ביחס לעבר, בימי ראשון. כלומר, מ-15.3% מהמחזור שנעשה באמצעות משקיעים זרים בימי ראשון ל-38.2% בימי שישי. זאת בעוד שבימים שני-חמישי הוא נותר כמעט ללא שינוי (36.3% לפני הרפורמה, 36.7% אחריה) - כלומר, העלייה לא באה על חשבון יתר ימי השבוע. ברמה השבועית האגרגטיבית עלה חלקם מ-34.2% ל-36.8%. גם חלקם של המוסדיים המקומיים ביום שהשתנה עלה מ-10.4% ל-12.9%, על חשבון היחידים והתאגידים המקומיים.

במקביל השתפרה הנזילות: מרווח הביד והאסק, כלומר ההצעות לקניה ומכירה ובספר הפקודות של המסחר (המחירים הממוצעים) ביום שהשתנה הצטמצם מ-0.48% בימי ראשון ל-0.43% בימי שישי, ירידה של כ-11%, בעוד שבימים שני-חמישי הוא עלה קלות, מ-0.378% ל-0.391%. הממצאים בולטים במיוחד משום שיום שישי הוא יום מסחר מקוצר, המסתיים ב-13:50 לעומת 17:30 בשאר ימי השבוע, ונסגר עוד לפני פתיחת המסחר בוול סטריט. חרף זאת, המחזור בימי שישי נמוך כיום בכ-35% בלבד ממחזור יום מסחר רגיל.

הבשורה במחקר מגיעה ברקע חודשים חלשים יחסית בתל אביב. מדד ת"א-35 עלה מתחילת השנה ב-17%, אך ירד ב-2% בחצי השנה האחרונה. המגמה חריפה יותר במדד ת"א-טכנולוגיה, שעלה מתחילת השנה ב-12% אך נסוג ב-11%, בעקבות החולשה בוול סטריט. יו"ר רשות ניירות ערך, עו"ד ספי זינגר, מסר כי "המחקר ממחיש את הערך המשמעותי שבחיבור שוק ההון הישראלי לשווקים הבינלאומיים המרכזיים. המעבר למסחר ביום שישי לא רק הגדיל באופן משמעותי את פעילות המסחר, אלא גם תרם לשיפור הנזילות ולהגדלת השתתפותם של המשקיעים הזרים. הרשות, יחד עם הבורסה, תמשיך לקדם מהלכים אסטרטגיים שיבססו את מעמדו של שוק ההון הישראלי כשוק בינלאומי, נגיש ואטרקטיבי למשקיעים מהעולם".