ביום שישי האחרון, המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות במדדים המובילים, אך בסיכום שני ימי המסחר האחרונים המדדים המובילים עלו ב-0.7%-1.1%. בסיכום שבועי, המגמה מעורבת, עם עליות מתונות במדדים S&P 500 ונאסד"ק, וירידה קלה במדד דאו ג'ונס.

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אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

ג'יי פרוג נחלשה מהשיא; האנליסטים מרוצים מההתפתחויות

מניית ג'יי פרוג (JFrog) נחלשה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע ב-4.5% ואיבדה 11.3% מערכה בשבוע המסחר כולו. החולשה במניה הגיעה לאחר שבשבוע שלפני כן המניה הגיעה לשיא כל הזמנים, כ-104 דולר. בסוף השבוע האחרון המניה ננעלה במחיר של 87.6 דולר המשקף לחברה שווי שוק של 10.8 מיליארד דולר.

ג'יי פרוג, בניהולו של שלומי בן-חיים שהוא אחד ממייסדי החברה, מספקת פתרונות בתחום פיתוח התוכנה. בשבוע שעבר, החברה ערכה כנס וזכתה להמלצות חיוביות מאנליסטים. אנליסט הסייבר של בנק קנטור, ג'ונתן רויקהבר, ממליץ על המניה ב"תשואת יתר" במחיר יעד של 115 דולר, שמשקף כעת פרמיה של 31.3%, והאנליסטים קוג'י איקדה וג'ורג' מקגרין מבנק אוף אמריקה ממליצים על המניה בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 110 דולר, כ-25.6% מעל מחיר הנעילה האחרון.

בקנטור מציינים שהמעבר לפיתוח באמצעות סוכני AI מחזק את הצורך בניהול חבילות תוכנה דרך ה-Artifactory (ניהול חבילות תוכנה), שהופכת לשכבת השליטה המרכזית לכל חבילת תוכנה, מודל ונכס של הסוכנים. להערכתו, המוצרים החדשים של החברה מרחיבים את פעילותה - מחברה שהתמקדה בניהול קבצי תוכנה (דרך הפצת חבילות תוכנה בארגון באמצעות Artifactory) לפלטפורמה שלמה לניהול תוכנה עם מוצרי אבטחה, תיקון חולשות וציות רגולטורי לאורך כל שרשרת הפיתוח. יתרה מכך, לרוב הלקוחות אין עדיין את מוצרי האבטחה של התוכנה, ורויקהבר סבור שבזכות עליית המודעות לאבטחת שרשרת התוכנה, הצמיחה בסגמנט זה תואץ.

במקביל, בדיקות שערכו האנליסטים מבנק אוף אמריקה תומכות בהערכתם שלחברה יש "חפיר" ושהתפתחות ה- AI יוצרת פוטנציאל לאפסייד לחברה, עם עסקאות גדולות יותר. "הפידבק מלקוחות מגדיל את האמון שלנו בתחזיות הצמיחה", כותבים האנליסטים.

לפי וול סטריט ג'ורנל, יש 22 אנליסטים שממליצים על ג'יי פרוג בהמלצות חיוביות, 3 נייטרליים ואין המלצות שליליות.

לקראת דוחות אודיטי טק: רוב האנליסטים נייטרליים ומחכים לשיפור

חברת הטכנולוגיה לעולם היופי, אודיטי טק , תפרסם ביום רביעי הקרוב, באיחור מסוים, את הדוחות הכספיים שלה לסיכום הרבעון השני של השנה. החברה, בניהולו של אורן הולצמן, אכזבה את המשקיעים בפעמיים הקודמות שפרסמה דוחות, וזאת על רקע שינוי באלגוריתם של שותף הפרסום הגדול שלה (אינסטגרם), שגרם לה לעלויות רכישת לקוח חריגות ולהקטנת החשיפה, ופגע בתוצאותיה.

לפי תחזית החברה שפורסמה לפני שלושה חודשים, היא צופה ירידה של 25%-30% בהכנסות הרבעון השני (בדוחות שיפורסמו השבוע), והן יגיעו ל-169-181 מיליון דולר. ה- EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יחזור להיות חיובי בסך 8-10 מיליון דולר. החברה לא פרסמה תחזית שנתית, אך קונצנזוס האנליסטים הוא להכנסות של 629 מיליון דולר, ירידה של 22.3% משנה שעברה, עם רווח נקי (Non-GAAP) של 6 סנטים למניה, ירידה מ-2.21 דולר אשתקד.

מניית אודיטי טק נפלה בכ-82% מהשיא שרשמה ביוני 2025, אך התאוששה מאז השפל האחרון שנרשם בחודש מאי, וזינקה ב-40% למחיר שמשקף לחברה שווי של 634 מיליון דולר. בינתיים, האנליסטים נשארים בעמדת המתנה. מתוך 11 אנליסטים שמסקרים את המניה, 7 נייטרליים ו-4 שליליים. מחיר היעד שלהם נמוך ב-15.3% מהמחיר בנאסד"ק.

גיקס אינטרנט זינקה ואז נפלה בימי המסחר הראשונים שלה בנאסד"ק

חברת הטכנולוגיה הקטנה, גיקס אינטרנט (gix internet) שהייתה רשומה למסחר בבורסה בתל אביב, נרשמה לאחרונה במסגרת הרישום הכפול והתחילה להיסחר גם בנאסד"ק תחת הסימול GIXI. בינתיים, קבלת הפנים בארה"ב הייתה מעורבת: ביום המסחר הראשון המניה זינקה ביותר מ-40%, אך בשני ימי המסחר שלאחר מכן היא נחלשה ואיבדה במצטבר מעל 50%, כך שהיא נסחרת במחיר נמוך ממחיר פתיחת המסחר בנאסד"ק. שווי השוק של גיקס עומד על כ-15 מיליון דולר.

גיקס אינטרנט מנוהלת על-ידי אמיר נרדימון והיא עוסקת בפיתוח רובוטים אוטונומיים ומערכות שליטה וניהול, לצד החזקה בחברות טכנולוגיה בתחומים נוספים. הדוחות האחרונים שפרסמה היו לשנת 2025, בה נרשמו הכנסות של 27.2 מיליון שקל והפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 28.7 מיליון שקל.

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