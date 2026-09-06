הפנסיה של הציבור חזרה הביתה בשיעורים דרמטיים בשנת 2025, כך עולה מניתוח שפרסמה רשות שוק ההון לשנה שעברה. בתוך תיק המניות של העמיתים שמהווה כ-30% מסך הנכסים, עלה בהדרגה שיעור החשיפה למניות בישראל למעל למחצית - שיעור של 52%. החזרה לתל אביב היתה דרמטית במיוחד בין השנים 2024 ל-2025, כאשר בשנה הראשונה עוד עמד שיעורן של המניות הישראליות על 45% מתיק המניות של המוסדיים. נזכיר כי רק בתחילת העשור, היווה הרכיב המנייתי הישראלי כ-38% מתיק המניות של העמיתים. וכך רכיב המניות בחו"ל ירד מ-62% מתיק המניות של המוסדיים ל-48% אשתקד.

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שנת 2025, אומרים ברשות שוק ההון, "הציגה צמיחה משמעותית בנכסים המנוהלים, כשבסיומה הסתכם היקף הנכסים המנוהלים במוצרי חיסכון ארוך טווח ובנוסטרו בכ־3.4 טריליון שקל, המהווים גידול של כ־16% לעומת סוף שנת 2024. גידול זה מיוחס, בין היתר לשילוב בין תשואות חיוביות בשוקי ההון לבין המשך הפקדות נטו של החוסכים שהובילו לצמיחה משמעותית בנכסים המנוהלים".

ניתוח התשואות שביצעה רשות ההון לפי אפיקי החיסכון השונים מעלה גם הוא ממצאים מעניינים לא פחות. השנים 2024 ו-2025 היו שנתיים עם תשואות דו-ספרתיות בכלל אפיקי הגמל והפנסיה. בשנה שעברה נעו התשואות של קופות הגמל (ממוצע לכולן), קרנות ההשתלמות, קופות הגמל לתגמולים, תוכניות חסכון לכל ילד ועוד, בין 13% (קופות גמל לתגמולים) ל-16.2% (חסכון לכל ילד, שם גם אין דמי ניהול כחלק מהמכרז הממשלתי). עם זאת, בשנת 2025 מדד המניות הכללי בבורסה בת"א (כלל המניות) טס למעלה ב-47%, ושנה קודם לכן עלה ב-31%. כך שעדיין הבורסה היתה קופצנית יותר אך גם משתלמת הרבה יותר.

שיעור החשיפה למטבע חוץ ירד

החזרה הביתה של המוסדיים התבטאה היטב בשיעור החשיפה למטבע חוץ. ככל הנראה החזרה הביתה להשקעות בת"א, משמעותה היתה גם מכירת דולרים ורכישת שקלים מה שעזר להתחזקות השקל אשתקד. שיעור החשפה למטבע חוץ שהגיע ל-29% בשנת 2024, ירד אשתקד ל-26%. שיעור החשיפה הכוללת להשקעות בחו"ל של המוסדיים שהגיע ל-52% מהנכסים בחו"ל (שיא מול 40% בשנת 2020), נרשמה ירידה ל-47% בשנת 2025, מה שמחזק את התובנה שגופי החיסכון ארוך הטווח החליטו "לחזור הביתה" באותה שנה.

אסף נחמני, מנהל חטיבת ההשקעות ברשות שוק ההון אמר כי "שנת 2025 התאפיינה בתשואות דו־ספרתיות עבור החוסכים, שנתמכו בביצועים החזקים של שוקי המניות בישראל ובעולם. לצד זאת, המגמות ארוכות הטווח בהרכב תיקי ההשקעות, ובהן העלייה בחשיפה למניות ולשווקים הגלובליים, מחדדות את החשיבות של פיזור השקעות, ניהול החשיפה המטבעית וניהול סיכונים קפדני. דווקא על רקע התשואות הגבוהות שנרשמו השנה, חשוב לבחון את ביצועי החיסכון במבט רב־שנתי ולוודא כי רמת הסיכון במסלול החיסכון מתאימה לצורכי החוסך ולמאפייניו. הרשות תמשיך לעקוב אחר השינויים בתיקים המנוהלים, אחר רמות הסיכון ואופן ניהול ההשקעות, ולפעול לכך שכספי החוסכים ינוהלו באחריות, במקצועיות ובשקיפות, מתוך ראייה ארוכת טווח".

ברשות שוק ההון ציינו עוד כי לצד הגידול בחשיפה לנכסים בחו"ל, אחד השינויים המרכזיים שחלו בתיקי ההשקעות של הגופים המוסדיים בשנים האחרונות הוא העלייה המתמשכת בחשיפה למניות, לרבות חשיפה ניכרת הנוצרת באמצעות נגזרים. "שיעור החשיפה הכולל למניות, הכולל הן החזקה ישירה במניות והן חשיפה באמצעות נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים, עלה באופן עקבי לאורך התקופה הנבחנת, מכ-41% בשנת 2020 לכ-54% בשנת 2025. מגמה זו משקפת את העלייה במשקלם של נכסי הסיכון בתיקי ההשקעות, על רקע התשואות החיוביות שנרשמו בשוקי המניות והמשך התפתחותם של מסלולי השקעה בעלי חשיפה גבוהה למניות".