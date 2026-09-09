הבינה המלאכותית הופכת משקיעים פרטיים לקרנות קטנטנות

כמו לרבים ממנהלי ההשקעות הבכירים בוול סטריט, גם לקולין אדסמן יש צוות שעוזר לו לעקוב מקרוב אחר השקעותיו.

יש את אלכס, שסורק את השוק באופן קבוע בחיפוש אחר מניות וקרנות סל מבטיחות. את שרה, שבודקת מדי יום את הפוזיציות הפתוחות לפני סגירת המסחר. ואת אלנה, שמכינה מדי שבוע דוח ביצועים.

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יש רק הבדל אחד: אלכס, שרה ואלנה אינם אנליסטים ששותים קפה בלי סוף ומעבירים לילות לבנים מול מסכי המחשב. הם סוכני Claude שעובדים מסביב לשעון מהמחשב הנייד של אדסמן, המונח על שולחן המטבח שלו. ועד כה, הביצועים שלהם טובים מאלה של רוב החשבונות שהוא מנהל בעצמו.

"זה עובד פחות או יותר כמו קרן גידור", אמר אדסמן על תיק ההשקעות שלו שמנוהל בידי סוכני בינה מלאכותית, ואשר מוחזק בחשבון נפרד משאר השקעותיו בפלטפורמת המסחר "רובין הוד". מעצב השיער ועקר הבית אמר כי מתן שמות לסוכנים עוזר לו לעקוב אחר המשימות שהוקצו להם.

אמריקאים כבר משתמשים בסוכני בינה מלאכותית כדי להזמין חופשות, לנסח הודעות דוא"ל ולהפוך משימות אחרות לאוטומטיות. כעת, גם משקיעים פרטיים יכולים להעביר לידיהם את השליטה בתיקי המניות שלהם. כמה פלטפורמות מסחר, בהן רובין הוד ו־Webull השיקו כלים שמאפשרים להתחבר בקלות ל־Claude, Codex וסוכנים אחרים. לאחר החיבור, הסוכן יכול לקנות ולמכור נכסים באופן עצמאי.

ולדימיר טנב, מנכ''ל פלטפורמת המסחר רובין הוד / צילום: ap, Jordan Strauss0

בכירים בענף צופים כי הטכנולוגיה תשנה את פני עולם ההשקעות של משקיעים פרטיים. סוחרים אומרים שהיא מאפשרת להם לקבל החלטות אובייקטיביות, לעבד כמויות עצומות של נתונים בקנה מידה שמעבר ליכולת האנושית ולהשיג תשואות מרשימות בלי לעקוב כלל אחר השוק. ספקנים חוששים שהיא עלולה לחשוף משקיעים חסרי ניסיון לסכנות חדשות.

"עבור משקיעים פרטיים, זו פריצת דרך של ממש", אמרה איירין אולדרידג', מהנדסת וסוחרת כמותית (quant trader) לשעבר, שחוקרת את נקודת המפגש בין בינה מלאכותית לשווקים הפיננסיים. עם זאת, הוסיפה, "השימוש הוא באחריותכם האישית".

"קרנות גידור קטנות"

למשקיעים מקצועיים יש כבר שנים גישה למחשבים רבי עוצמה ולכלים אלגוריתמיים שיכולים לסרוק נתונים, לזהות איתותים בשוק ולבצע עסקאות באופן אוטומטי, לעיתים בתוך אלפיות השנייה. לפני כעשר שנים הוול סטריט ג'ורנל המחיש כיצד סוחרים כמותיים, המכונים "קוואנטים", הולכים ומשתלטים על וול סטריט.

עבור ציבור המשקיעים הפרטיים, אסטרטגיות מתוחכמות כאלה היו נגישות רק למעטים בעלי ידע טכנולוגי. כיום, בעזרת כלי בינה מלאכותית, הם יכולים לבנות אסטרטגיית מסחר אוטומטית על סמך הנחיות פשוטות.

לדוגמה, אפשר להורות לסוכנים לקנות מניות של חברות אנרגיה כשמחירי הנפט עולים, למכור חוזה אופציות ברגע שהוא מניב תשואה מסוימת, או אפילו לעקוב אחר הפוסטים של הנשיא ברשתות החברתיות בחיפוש אחר איתותים שעשויים להשפיע על השוק.

המטרה הסופית, לדברי בכירים בענף, היא צוות של סוכנים שיוכל לנהל את ההשקעות שלכם כמו קבוצה של מנהלי השקעות קטנים, ולאפשר ללקוחות של פלטפורמות מסחר לעבור לאוטומציה מלאה, ממסחר באופציות ועד מימוש הפסדים לצורכי מס.

אמריקאים רבים כבר נוקטים בשיטת "שגר ושכח" במשימות כמו רכישת קרנות מחקות מדד או השקעה מחדש של דיבידנדים. לדבריהם, מסחר באמצעות סוכני בינה מלאכותית מאפשר ליישם את הגישה הזאת אפילו באסטרטגיות המתקדמות ביותר של מסחר יומי.

"האנשים האלה הופכים לקרנות גידור קטנות", אמר ניל מקדונלד, מנכ"ל פלטפורמת המסחר Moomoo בארה"ב. הפלטפורמה השיקה באפריל אפשרות למסחר באמצעות סוכני בינה מלאכותית. מקדונלד מעריך כי עד סוף השנה, כ־20% מנפח המסחר בפלטפורמה עשוי להתבצע באמצעות סוכנים. "זו מהפכה".

יותר משקיעים פרטיים

מדובר בשינוי משמעותי עבור משקיעים פרטיים, שתופסים תפקיד הולך וגדל בוול סטריט. לפני קצת יותר מעשור, אמריקאים מן השורה רק החלו לקנות מניות באמצעות הטלפונים החכמים שלהם. בשנת 2026, הם כבר הניעו התאוששויות לאחר גלי מכירות, הזניקו קבוצה של מניות שבבים לשחקים וסייעו להפוך את ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם להצלחה.

כעת, אנשים פרטיים יכולים לפעול בשוק בדיוק רב מאי פעם, אמר דין ארנס, משקיע ויוצר תוכן בן 19, וכל זאת בלי להיות מרותקים למסכים.

ארנס סיפר כי הוא נעזר בסוכן כדי לבצע באופן אוטומטי אסטרטגיית אופציות מסוימת, שאחרת היה כמעט בלתי אפשרי ליישם. סוכן ה־Codex שלו סורק כמויות עצומות של נתונים על זרימת מסחר באופציות כדי לזהות עסקאות גדולות ואגרסיביות, שככל הנראה מגיעות ממשקיעים מוסדיים. לאחר מכן, הסוכן מעניק לעסקאות ציון על סמך מגוון גורמים. כשהוא מזהה "עסקה בסבירות גבוהה" שמדורגת בראש הרשימה, ולאחר שהוא מוודא שוב שהיא עומדת בשורה של קריטריונים, הוא נכנס אליה בהיקף משמעותי, במטרה לרכוב על המומנטום.

התוצאות הרשימו את ארנס. לדבריו, בתוך חודשים ספורים הוא הגדיל את החשבון שלו ב־Public מיתרה התחלתית של 3,000 דולר ל־8,000 דולר. הוא הוסיף כי עסקה אחת, שכללה שני חוזי אופציות הקשורים ליצרנית השבבים מיקרון טכנולוג'י, הניבה תשואה של יותר מ־500%.

"אני חושב איך אוכל לשלב את זה בתיק ההשקעות הכולל שלי", אמר. "נחמד להרוויח כסף בלי לנקוף אצבע".

"החלטות קרות"

משקיעים פרטיים זוכים זה שנים לכינוי המזלזל "כסף טיפש", בשל נטייתם לכאורה לרדוף אחר עליות בשוק או להיכנס לפאניקה ולמכור כשהמניות יורדות. בין אם הסטריאוטיפ הזה עדיין נכון או לא, משקיעים שהתנסו במסחר באמצעות סוכנים אומרים שאחד היתרונות הגדולים של מתן אפשרות לסוכן לפעול באופן עצמאי הוא הוצאת הרגש מהחלטות ההשקעה.

"אני לא יושב באותו רגע ותוהה אם אני חמדן מדי", אמר אנחל גוטיירז, סוחר אופציות במשרה מלאה שבנה סוכן המעניק ציונים לחוזים כדי לקבוע מתי למכור. "זה קצת כמו גרסת תוכנה שלי, רק בלי רגשות".

אחרים חוששים שהטכנולוגיה דווקא עלולה להעצים את התנהגות העדר, שכבר גרמה בעבר להפסדים בקרב חלק מהסוחרים. מחקר שטרם עבר ביקורת עמיתים והופץ על ידי הלשכה הלאומית למחקר כלכלי בארה"ב מצא כי כאשר מודלים של בינה מלאכותית התבקשו לבנות אסטרטגיית השקעה כללית, הם המליצו על תיקים ריכוזיים, על מניות בעלות תמחור גבוה ועל חברות שזוכות לסיקור התקשורתי הרב ביותר.

"הבינה המלאכותית נוטלת סיכונים, ממליצה על מגוון מצומצם של נכסים, מתמקדת בענפים מסוימים, ולא נראה שביצועיה טובים יותר" מאלה של מדדי ייחוס פסיביים, כתבו החוקרים.

השימוש הנרחב בסוכנים שסורקים את אותם מאגרי נתונים הזמינים לציבור עלול גם להגביר את התנודתיות בשווקים, אמרה אולדרידג', סוחרת הקוואנט לשעבר, שכן הסוכנים עשויים להצטופף בפוזיציות דומות.

זו תופעה שאפילו המקצוענים כבר נפלו קורבן לה: "התמוטטות הקוואנטים" בשנת 2007, אז כמה קרנות כמותיות מיהרו למכור בעת ובעונה אחת, וגרמו להפסדים כבדים במה שהיה מעין הקדמה למשבר הפיננסי העולמי.

שימוש שקול

בכירים בפלטפורמות המסחר אמרו כי לקוחותיהם משתמשים בסוכנים באופן שקול, וכי בפלטפורמות שלהם קיימים מנגנוני הגנה לניהול סיכונים. ברובין הוד תיקים המנוהלים באמצעות בינה מלאכותית מוחזקים בחשבון ייעודי ונפרד, ונשלחת התראה על כל עסקה. אדסמן, ארנס וגוטיירז אמרו כי לא חוו הפסדים משמעותיים או מקרים שבהם הסוכן שלהם יצא משליטה.

מבחינתו של אדסמן, ההבטחה הטמונה בטכנולוגיה מצדיקה התנסות במשהו שעדיין לא נוסה ונבחן לעומק. הוא מקווה לעולם שבו המסחר באמצעות סוכני בינה מלאכותית יהיה פשוט כל כך, שאפילו אמו בת ה־57 תוכל להרוויח קצת כסף נוסף לקראת הפרישה, באמצעות מסחר בשוק באופן שרק לפני כמה שנים היה בלתי נתפס עבור אנשים מן השורה.

"זה יכול לשנות את האופן שבו אנשים מרוויחים כסף", אמר.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.