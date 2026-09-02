לשיין היו 4.4 מיליארד סיבות להזדרז עם ההנפקה

חברות בדרך־כלל יוצאות להנפקה כדי לגייס הון שיאיץ את הצמיחה שלהן. לענקית האופנה המהירה שיין (Shein) היה מניע נוסף.

ההנפקה הראשונית של החברה בהונג קונג השבוע מאפשרת לה להימנע מתשלום של מיליארדי דולרים למשקיעים מוקדמים.

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אילו שיין לא הייתה מוכרת מניות עד סוף השנה, היא הייתה נדרשת לשלם במזומן כמעט 4.4 מיליארד דולר למחזיקי מניות הבכורה שלה, הניתנות להמרה ולפדיון. בעקבות ההנפקה, מניות בכורה בשווי 17.3 מיליארד דולר הומרו למניות רגילות, וההתחייבות הזאת נמחקה מספרי החברה.

אבל שיין עדיין חויבה בסכום נוסף. מחזיקי מניות הבכורה היו זכאים לתשלום של מיליארדי דולרים, בין היתר משום ששווי החברה צנח מהשיא. לפי הדיווח לרשויות, התשלום הסתכם בכמעט 3.5 מיליארד דולר במזומן.

ביום ההנפקה (ב'), הקמעונאית תימחרה את מניותיה ב־48.56 דולר הונג קונגי למניה, כ־6.20 דולר אמריקאי, מחיר הקרוב לאמצע הטווח של 47.60-49.50 דולר הונג קונגי שהציגה בשבוע שעבר.

החברה המשיכה בהנפקה למרות האטה בצמיחה וקשיים רגולטוריים בארה"ב ובאיחוד האירופי. שיין יצאה להנפקה לפי שווי של כ־26 מיליארד דולר, כרבע מ־98.2 מיליארד הדולר שבהם הוערכה בסבב גיוס בשנת 2022.

שיין החלה למכור את מוצריה בארה"ב בסביבות שנת 2012, והפופולריות שלה זינקה בתקופת מגפת הקורונה, כשיותר אנשים עברו לקניות באינטרנט.

היעילות של שרשרת האספקה והמבחר העצום של פריטי אופנה במחירים נגישים הפכו את המותג לחביב על צרכנים אמריקאים רבים. שיין הראתה לקמעונאיות אחרות, ובהן אמזון, שהצרכנים מוכנים להמתין יותר משבוע לקבלת הזמנות שביצעו באינטרנט, אם המחיר משתלם.

אולם עד מהרה צצו מתחרות כמו Temu שמוכרת מגוון רחב יותר של מוצרים, כולל כאלv שאינם פריטי לבוש.

המודל איבד מקסמו

המודל העסקי של שיין, המבוסס על מכירת כמויות עצומות של מוצרים זולים, איבד מעט מקסמו ככל שיותר מדינות החלו להטיל מכסים על חבילות קטנות.

ארה"ב ביטלה פטור ממכס שאיפשר לחבילות בשווי של עד 800 דולר להיכנס למדינה ללא תשלום מכס, והאיחוד האירופי הנהיג מכס של 3 אירו (כ־3.50 דולר) על יבוא חבילות בעלות ערך נמוך.

שיין פעלה במשך שנים לקראת ההנפקה שלה, וההתחייבות לתשלום 4.4 מיליארד דולר לא הייתה הסיבה היחידה ליציאה לבורסה. עם זאת, האיום שתידרש לשלם את הסכום העצום ב־31 בדצמבר בהחלט היה אחד הגורמים שדחפו אותה להתקדם עם ההנפקה, אמר ג'יאנגאן לי, מייסד ומנכ"ל Momentum Works חברת מחקר וייעוץ מסינגפור.

"השלמת ההנפקה לפני המועד", אמר לי, "מסירה את ההתחייבות הגדולה המאזן".

הסכום ששיין תשלם

אף שהשלמת ההנפקה תסיר כעת את ההתחייבות הזאת מספרי החברה, שיין מסרה כי היא נותרה עם חשבון נוסף: כ־3.5 מיליארד דולר שהייתה חייבת למשקיעים המוקדמים שלה עם יציאתה לבורסה ומחיקת מניות הבכורה.

הסכום הזה כולל 1.3 מיליארד דולר ששיין נדרשה לשלם לכמה מהמשקיעים שהשקיעו בחברה בשלבים המאוחרים שקדמו להנפקה. למשקיעים אלה הובטח תשלום במזומן בתשואה שנתית של 8% או 12%.

בנוסף, הם היו זכאים לפיצוי של עד 2.2 מיליארד דולר על הירידה בשווי החברה מאז השקעתם. סכום הפיצוי של 2.2 מיליארד דולר חושב לפי הקצה התחתון של טווח מחיר ההנפקה, 47.60 דולר הונג קונגי למניה. לכן, סך התשלום צפוי להיות נמוך מ־3.5 מיליארד דולר. החברה טרם חשפה את הסכום המדויק.

ראוי לציין כי הסכום ששיין חייבת למשקיעים גבוה מ־1.7 מיליארד הדולר שגייסה בהנפקה. החברה מסרה כי היא משלמת למשקיעים מתוך המזומנים שברשותה.

בין המשקיעים הזכאים לתשלומים נמנים גופים הקשורים לכמה חברות, ובהן HSG, שנקראה בעבר Sequoia China, לצד Boyu Capital, Tiger Global, General Atlantic ו־Thrive Capital.

"מה שההנפקה באמת עושה כאן הוא לפתור את הבעיה שהכבידה על מבנה ההון של החברה", אמר לי. "היא מאפשרת למשקיעים לממש את השקעתם, מבטלת את הזכויות הנלוות למניות הבכורה ומסדירה את ההתחייבויות שנוצרו כששיין גייסה הון לפי שווי גבוה בהרבה".

לדברי לי, שיין הייתה יכולה לדחות את הבעיה באמצעות משא־ומתן מחודש על התנאים עם המשקיעים. "שיין לא בוחרת בדרך הזולה ביותר להשתחרר מהתחייבויות המימון הישנות שלה. היא בוחרת בדרך הנקייה יותר".

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.