בכורה צורמת בהונג קונג: מניית שיין צוללת ביום המסחר הראשון

ענקית האופנה המהירה, שיין, חווה הבוקר (ג') יום מסחר ראשון במגמה שלילית בבורסת הונג קונג, כאשר מנייתה צוללת בכ-9%. החברה גייסה כ-1.74 מיליארד דולר לאחר שתמחרה את מניותיה לפי 48.56 דולר הונג קונגי למניה - מתחת לרף העליון של טווח ההנפקה. התמחור הנגזר מעניק לחברה שווי שוק של כ-26.5 מיליארד דולר בלבד, צניחה דרמטית של כ-75% לעומת שווייה בשיא, שעמד על כ-100 מיליארד דולר בסבב גיוס פרטי ב-2022.

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הבכורה הונג קונג מגיעה לאחר סאגה רגולטורית ממושכת, שכללה ניסיונות כושלים להנפקה בניו יורק ובלונדון. הניסיון להנפיק בבריטניה נחסם בפועל על ידי הרשויות בבייג'ינג, שסירבו לאשר את גילויי הסיכון של החברה בנוגע לשרשרת האספקה שלה בסין. המעבר להונג קונג סיפק פתרון רגולטורי נוח יותר, אך מצא שוק זהיר בהרבה שמתמחר מחדש את סיכוני הרקע של החברה.

מעבר למכשולים הנתונים הגיאופוליטיים, המשקיעים מביעים חשש כבד מהאטה בצמיחה וברווחיות. שינויי מיסוי ומכסים בארה"ב ובאירופה שוחקים את המרווחים של שיין, במקביל לתחרות אגרסיבית מצד שחקניות כמו Temu ו-TikTok Shop. ברבעון הראשון של השנה דיווחה החברה על הכנסות של 9.05 מיליארד דולר ועברה להפסד נקי של 99 מיליון דולר, בעיקר בשל שערוכי מכשירים פיננסיים, זאת לאחר שאת שנת 2025 כולה סיכמה עם הכנסות של 41.8 מיליארד דולר.

לפי תשקיף החברה, כ-80% מתקבולי ההנפקה יוקצו לחיזוק היכולות הטכנולוגיות, שדרוג המותג והתרחבות גלובלית. עם זאת, אנליסטים בשוק מעריכים כי רבות מהמשקיעים מעדיפים לשבת כעת על הגדר עד להתבהרות התוצאות הכספיות ברבעונים הקרובים והבנת ההשפעה המלאה של שינויי המכס במערב על המודל העסקי של החברה.